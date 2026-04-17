Celeb News 17.04.2026

Στο νοσοκομείο η Christina Applegate – Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της

Μαρία Χατζηγιάννη

Η Christina Applegate φέρεται να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, εν μέσω της συνεχιζόμενης μάχης της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας (MS).

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η 54χρονη ηθοποιός φέρεται να εισήχθη σε νοσοκομείο στα τέλη Μαρτίου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της ή τον λόγο της νοσηλείας της. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η εισαγωγή της σχετίζεται με τη χρόνια ασθένεια από την οποία πάσχει.

Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκπρόσωπος της Applegate δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις πληροφορίες για πιθανή νοσηλεία ή τις ιατρικές της θεραπείες, επισημαίνοντας πως η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τα προβλήματα υγείας της μέσα από το βιβλίο και το podcast της.

Η Christina Applegate έχει γίνει γνωστή στο κοινό τόσο από την τηλεοπτική σειρά «Married… with Children», όσο και από τη συμμετοχή της σε επιτυχημένες παραγωγές όπως το «Dead to Me». Το 2021 είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας, μια χρόνια αυτοάνοση ασθένεια που επηρεάζει το νευρικό σύστημα.

Τα τελευταία χρόνια, η ηθοποιός έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της, αποκαλύπτοντας πως συχνά χρειάζεται να παραμένει στο σπίτι λόγω έντονων πόνων και κόπωσης, ενώ έχει χρειαστεί επανειλημμένες νοσηλείες.

Παρά τα προβλήματα υγείας, συνεχίζει να μοιράζεται τη δική της εμπειρία δημόσια, με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να στηρίξει άτομα που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Christina Applegate ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σκλήρυνση κατά πλάκας ΥΓΕΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δες επίσης

Celeb News

Celeb News

Celeb News

Celeb News

Celeb News

Celeb News

Celeb News

Celeb News

Celeb News

