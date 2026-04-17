Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η νέα τρυφερή ανάρτηση

Αν νόμιζες πως η μεγαλύτερη νίκη του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη ήταν το έπαθλο ενός ριάλιτι επιβίωσης, μάλλον ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις, γιατί το πιο χρυσό τρόπαιο της ζωής τους καταφθάνει σε λίγες εβδομάδες. Το ζευγάρι που μας έκανε να πιστέψουμε ξανά στις δεύτερες ευκαιρίες και στους μεγάλους έρωτες που αντέχουν κάτω από τον ήλιο της Καραϊβικής, διανύει πλέον την πιο τρυφερή και «γεμάτη» περίοδο της κοινής του πορείας. Μετά τον λαμπερό τους γάμο που συζητήθηκε όσο λίγοι, η είδηση πως θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά ήρθε να ολοκληρώσει ένα παραμύθι που ξεκίνησε ανάμεσα σε στίβους μάχης και πλέον στεγάζεται σε ένα σπίτι γεμάτο προσμονή. Η Μαριαλένα, πιο λαμπερή από ποτέ, μοιράστηκε τις λεπτομέρειες για εκείνο το πρωινό που η ζωή της άλλαξε για πάντα, ενώ ο Σάκης δεν κρύβει την ανυπομονησία του για τον νέο του ρόλο, αυτόν του μπαμπά, που όπως φαίνεται θα είναι και ο πιο σημαντικός της καριέρας του.

Η νέα εμφάνιση του ζευγαριού στο instagram δεν ήταν μια απλή δημοσίευση, αλλά μια κατάθεση συναισθημάτων που έκανε τους χιλιάδες followers τους να ξεσπάσουν σε ευχές. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκαν, ο Σάκης και η Μαριαλένα ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί, με τη θάλασσα να δημιουργεί το ιδανικό κινηματογραφικό φόντο. Η ηρεμία του τοπίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ενθουσιασμό που επικρατεί στα σχόλια, καθώς όλοι ανυπομονούν για την ημέρα που η οικογένεια θα μεγαλώσει και επίσημα. Η ανάρτηση αυτή λειτουργεί ως το τέλειο «prelude» για τη νέα ζωή που τους περιμένει, δείχνοντας πως η θάλασσα παραμένει το δικό τους καταφύγιο.

Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη παντρεύτηκαν λίγο πριν γίνουν γονείς

Πέρα από την αισθητική των φωτογραφιών, αυτό που έχει σημασία είναι η αύρα που εκπέμπει το ζευγάρι σε αυτή την ιδιαίτερη φάση. Η Μαριαλένα, διανύοντας τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της, δείχνει να απολαμβάνει τη χαλάρωση που προσφέρει η βόλτα στην ακρογιαλιά. Ο Σάκης, πάντα στο πλευρό της, φαίνεται να προστατεύει κάθε στιγμή αυτής της διαδρομής, επιβεβαιώνοντας πως ο ρόλος του ως μέλλοντας μπαμπάς του ταιριάζει απόλυτα. Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας για τη φωτογράφιση δείχνει τη σύνδεσή τους με τη φύση και την ανάγκη τους για ηρεμία πριν την «καταιγίδα» αγάπης που θα φέρει το μωρό.

Το Instagram για τον Σάκη και τη Μαριαλένα δεν είναι απλώς ένα εργαλείο δουλειάς, αλλά η γέφυρα που τους ενώνει με τον κόσμο που τους στήριξε από την πρώτη στιγμή. Μέσα από τέτοιες αναρτήσεις, το ζευγάρι καταφέρνει να διατηρεί μια ειλικρινή σχέση με το κοινό του, μοιράζοντας στιγμές που είναι βαθιά προσωπικές αλλά και καθολικά συγκινητικές. Το τρυφερό φιλί στην παραλία είναι η δική τους απάντηση σε όσους πίστεψαν πως η σχέση τους ήταν απλώς ένα τηλεοπτικό προϊόν. Με κάθε τους νέα φωτογραφία, αποδεικνύουν πως ο γάμος και η εγκυμοσύνη είναι οι σταθμοί μιας πορείας που έχει ως μοναδικό καύσιμο τον αμοιβαίο σεβασμό και τον έρωτα.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και κάθε νέα ανάρτηση μας φέρνει πιο κοντά στη μεγάλη στιγμή. Μέχρι τότε, το φιλί τους στην παραλία θα μας θυμίζει πως μερικές φορές, το «για πάντα» ξεκινά από μια απλή βόλτα δίπλα στο κύμα.

Η αινιγματική απάντηση της Δέσποινα Βανδή που φούντωσε τις φήμες για το Hotel Ermou