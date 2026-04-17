Charli XCX: Ο διάδοχος του «Brat» έρχεται και θα είναι πολύ ροκ!

Η Charli XCX ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ, που θα διαδεχθεί το «Brat», με ροκ ήχο και πιο αναλογική αισθητική
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Charli XCX επιβεβαίωσε την κυκλοφορία νέας μουσικής, η οποία θα αποτελέσει την επίσημη συνέχεια του άλμπουμ της «Brat» του 2024. Η είδηση αποκαλύφθηκε σε ένα νέο εξώφυλλο για τη βρετανική Vogue, όπου η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι το επερχόμενο έργο της θα είναι ένα ροκ άλμπουμ. «Νομίζω ότι ο χορευτικός όροφος είναι νεκρός», δήλωσε η Charli, «οπότε τώρα φτιάχνουμε ροκ μουσική». Η πρώτη αναφορά για την ύπαρξη νέας μουσικής είχε γίνει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, b.sides (πρώην 360.brat). 

Το νέο άλμπουμ περιγράφεται ως κυρίως βασισμένο στην κιθάρα, με την χαρακτηριστική χρήση του AutoTune της Charli να απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό. Η ίδια ανέφερε σχετικά: «Κάναμε τη δική μας εκδοχή του αναλογικού, κάτι που είναι τόσο ανόητο και αστείο». Οι παραγωγοί του «Brat», A.G. Cook και Finn Keane (πρώην Easyfun), επέστρεψαν για τις ηχογραφήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας τον περασμένο μήνα.

Η Charli XCX βάζει τέλος στην «brat» εποχή με την ανακοίνωση του όγδοου album της

Αν και ο τίτλος του άλμπουμ δεν έχει αποκαλυφθεί, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στίχοι που επικεντρώνονται στη σχέση της Charli με τη δημιουργία τέχνης και στο τι θα συνέβαινε αν της αφαιρούνταν αυτή η δυνατότητα. Κάποιοι από τους στίχους περιλαμβάνουν: «Μπορώ να σε πάω στον παράδεισο σαν να είναι το 2007/Ποπ σταρ στην κρεβατοκάμαρά μου σαν να είναι το 2007» και «Μπορώ να νιώσω όλα τα πράγματα που συνήθως δεν νιώθω». Ένας άλλος στίχος, «Τίποτα δεν θα κρατήσει για πάντα/Και κανείς δεν θα κρατήσει για πάντα», εμφανίζεται σε ένα τραγούδι που αναφέρεται εν μέρει στα επακόλουθα του «Brat».

Η καλλιτεχνική της πορεία εκτός μουσικής

Εκτός από τη μουσική, η Charli συζητά και την αναπτυσσόμενη υποκριτική της καριέρα. Έχει αναλάβει ρόλους στο remake του «Faces of Death» του Daniel Goldhaber, στο επερχόμενο «I Want Your Sex» του Gregg Araki, καθώς και στο δικό της mockumentary, «The Moment». Ήταν ο Goldhaber που την έπεισε να αναλάβει τον πρώτο της ρόλο σε μια live-action, scripted ταινία. «Δεν νομίζω ότι έχω νιώσει ποτέ κάτι σαν, “Ουάου, τα κατάφερα”», δήλωσε στην Snapes. «Νιώθω έτοιμη να το κάνω 1.000 φορές αν χρειαστεί».

Για το «The Moment», το οποίο γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της περιοδείας της για την υποστήριξη του «Brat», η Charli σχολίασε: «Περνώντας αυτή τη διεύρυνση του κοινού μου, συνειδητοποίησα πώς μερικές φορές μπορεί να γίνεις αυτές οι κουκκίδες… [και] αυτό δεν είναι κάτι που με σοκάρει ή με ενοχλεί. Προφανώς, συμβαίνει, είναι ωραίο όταν μπορείς να ζωγραφίσεις ένα καρτούν κάποιου με αυτό τον τρόπο».

Προηγούμενες κυκλοφορίες και διευκρινίσεις

Τον Φεβρουάριο, η Charli κυκλοφόρησε ένα συνοδευτικό άλμπουμ για την κινηματογραφική μεταφορά της Emerald Fennell του «Wuthering Heights», το οποίο περιλάμβανε συνεργασίες με τον John Cale και τη Sky Ferreira. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ferreira υπαινίχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ορισμένα από τα τραγούδια στο «Wuthering Heights» ήταν στην πραγματικότητα επανηχογραφημένες εκδοχές των δικών της demo.

Η μάνατζερ της Charli διευκρίνισε στη συνέχεια ότι, ενώ ορισμένα κομμάτια περιλάμβαναν «υλικό από προηγούμενες συνεδρίες», η κατανομή των credits είχε συμφωνηθεί γραπτώς πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το άλμπουμ «Brat» της Charli XCX κατατάχθηκε στο Νο. 7 της λίστας «Τα 100 Καλύτερα Άλμπουμ της δεκαετίας του 2020 μέχρι στιγμής».

