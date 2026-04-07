Τι συμβαίνει με Charli XCX και Sky Ferreira; Η συζήτηση που «άναψε» στα social media

Η τραγουδίστρια Sky Ferreira απάντησε δημόσια σε σχόλιο χρήστη στα social media που αμφισβήτησε την πηγή των εισοδημάτων της, προκαλώντας συζήτηση στο διαδίκτυο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης στο X (πρώην Twitter) αναδημοσίευσε ένα απόσπασμα από το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Everything Is Embarrassing» από το 2012, αναρωτώμενος ειρωνικά ποια είναι σήμερα η βασική πηγή εισοδήματος της τραγουδίστριας. Η Ferreira εντόπισε το προφίλ του στο Instagram και απάντησε μέσω σχολίου, γράφοντας ότι έχει περιοδεύσει για χρόνια και συνεχίζει να εργάζεται, ενώ υποστήριξε επίσης πως κάποιοι από τους αγαπημένους καλλιτέχνες του χρήστη ηχογραφούν παλαιότερα δικά της τραγούδια.

Η συζήτηση κλιμακώθηκε όταν ο ίδιος χρήστης δημοσίευσε, σε ανάρτηση που αργότερα διαγράφηκε, ένα στιγμιότυπο συνομιλίας με άτομο που παρουσιαζόταν ως «insider» της μουσικής βιομηχανίας. Στη συνομιλία γινόταν ο ισχυρισμός ότι δύο τραγούδια από το άλμπουμ «Wuthering Heights» της Charli XCX βασίζονται σε παλιά demo της Ferreira από το 2018 και το 2015. Η ίδια η Ferreira απάντησε στα σχόλια ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ακριβείς, προσθέτοντας ότι γνωρίζει καλά πώς λειτουργεί η μουσική βιομηχανία και πως δεν αξίζει να συνεχίσει τη συζήτηση.

Παρά τη διαμάχη, η Ferreira εμφανίζεται κανονικά στα credits του τραγουδιού «Eyes of the World» από το ίδιο άλμπουμ, ως συμμετέχουσα καλλιτέχνιδα, συνδημιουργός και vocal producer. Η ίδια παραδέχτηκε ότι αρχικά δεν σκόπευε να τοποθετηθεί δημόσια, αλλά το θέμα της θύμισε καταστάσεις που, όπως είπε, προσπαθεί εδώ και καιρό να αφήσει πίσω της.

Από την πλευρά της, η Charli XCX δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής, ενώ σύμφωνα με την ομάδα της βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Κιότο για τα γυρίσματα μιας ταινίας και παράλληλα ολοκληρώνει το επόμενο στούντιο άλμπουμ της. Η διοίκησή της δήλωσε ότι πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ πραγματοποιήθηκε κανονικά η διαδικασία ελέγχου για τα τραγούδια και τα παλαιότερα demo, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, μάνατζερ και νομικών εκπροσώπων, ώστε να καθοριστούν σωστά τα δικαιώματα και τα credits.

