Tο σπάνιο τραγούδι των Guns N’ Roses που ακούστηκε ζωντανά ξανά μετά από 35 χρόνια σε συναυλία τους

Οι θρυλικοί Guns N’ Roses έκαναν τους φαν τους να παραληρούν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης στάσης τους στη Νότια Αμερική, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους θεατές του Monsters of Rock στο Allianz Parque του Σάο Πάολο το Σάββατο 5 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, το συγκρότημα παρουσίασε ζωντανά για πρώτη φορά εδώ και 35 χρόνια το κομμάτι «Bad Apples» από το άλμπουμ Use Your Illusion I. Η τελευταία φορά που είχε ακουστεί ζωντανά ήταν στο Rock in Rio του 1991, ενώ το τραγούδι έχει επίσης ξαναερμηνευτεί από τον Slash με το side project του, Myles Kennedy and the Conspirators.

Το Σάββατο, οι fans είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και άλλα σπάνια κομμάτια όπως το «Dead Horse» από το Use Your Illusion I, αλλά και το κλασικό «Rocket Queen» από το Appetite for Destruction. Όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος σε συνέντευξή του στο Las Vegas radio KOMP 92.3, ο Slash έχει υποσχεθεί ότι η παγκόσμια περιοδεία του 2026 θα συνδυάζει νέες και παλιές επιτυχίες, ξεκινώντας στις 28 Μαρτίου στο Tecate Pa’l Norte Festival στο Μοντερέι του Μεξικού. Εκεί, το συγκρότημα παρουσίασε ζωντανά για πρώτη φορά τα τραγούδια «Atlas» και «Nothin», τα πρώτα νέα κομμάτια των GNR μετά τα singles του 2023 «The General» και «Perhaps».

Ο Slash άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα κυκλοφορία του συγκροτήματος, είτε με συλλογή παλιών τραγουδιών που είχαν ηχογραφηθεί σιγά-σιγά τα τελευταία χρόνια, είτε με το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ που θα ακολουθήσει το Chinese Democracy του 2008. Όπως δήλωσε: «Θα πάρουμε όλα αυτά τα τραγούδια και θα τα κυκλοφορήσουμε σαν ένα πακέτο. Και το επόμενο άλμπουμ που θα κάνουμε θα είναι εντελώς νέο, με πρωτότυπα τραγούδια, ένα κανονικό άλμπουμ».

Η επόμενη στάση των Guns N’ Roses προγραμματίζεται για τις 7 Απριλίου στο Σάο Ζοζέ ντο Ρίο Πρέτο, συνεχίζοντας με ακόμα περισσότερες εμφανίσεις στη Βραζιλία πριν περάσουν στη Φλόριντα στα τέλη Απριλίου.

