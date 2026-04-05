Μουσικά Νέα 05.04.2026

Ο Keanu Reeves επιστρέφει στα charts με τους Dogstar μετά από 25 χρόνια

Το νέο single «All In Now» φέρνει τους Dogstar του Keanu Reeves ξανά στο προσκήνιο της ροκ σκηνής
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Keanu Reeves επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή, καθώς το συγκρότημά του Dogstar σημειώνει την πρώτη του είσοδο σε chart του Billboard μετά από περισσότερο
από 25 χρόνια. Το νέο single «All In Now» κάνει ντεμπούτο στη θέση 36 του Mainstream Rock Airplay chart, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για την πορεία της μπάντας.

Οι Dogstar, στους οποίους ο Keanu Reeves συμμετέχει ως μπασίστας, είχαν τελευταία παρουσία σε αντίστοιχη κατάταξη το 2000 με το τραγούδι «Cornerstore», το οποίο
παρέμεινε για 9 εβδομάδες στο τότε ενεργό Modern AC Airplay chart και έφτασε έως τη θέση 32. Έκτοτε, το συγκρότημα διαλύθηκε το 2002, προτού επανενωθεί το 2020 και επιστρέψει στη δισκογραφία.

Σήμερα, οι Dogstar αποτελούνται από τον Keanu Reeves, τον Bret Domrose και τον Robert Mailhouse, με την καλλιτεχνική τους πορεία να αποκτά νέα δυναμική τα τελευταία χρόνια. Το άλμπουμ τους «Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees» που κυκλοφόρησε το 2023 σημείωσε αξιόλογη παρουσία στα charts, φτάνοντας στη θέση 6 της κατηγορίας Vinyl Albums και στη θέση 19 του Top Album Sales. Το «All In Now» δεν περιορίζεται μόνο στη ραδιοφωνική επιτυχία, καθώς καταγράφει ήδη ανοδική πορεία και
στο Alternative Airplay chart, επιβεβαιώνοντας την απήχηση του συγκροτήματος σε διαφορετικά ακροατήρια.

Οι Dogstar ιδρύθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στο Λος Άντζελες, σε μια περίοδο που ο Keanu Reeves είχε ήδη καθιερωθεί ως ηθοποιός μέσα από ταινίες όπως «Bill and Ted’s Excellent Adventure». Ο Robert Mailhouse, επίσης ηθοποιός, είχε συμμετάσχει μαζί με τον Keanu Reeves στην ταινία «Speed» το 1994, ενώ το ίδιο το συγκρότημα εμφανίστηκε στην ταινία «Me and Will» το 1999.

Η νέα δισκογραφική δουλειά των Dogstar με τίτλο «All In Now» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου, σηματοδοτώντας μια ακόμη φάση επαναπροσδιορισμού για
το συγκρότημα.

Η επιστροφή του Keanu Reeves και των Dogstar στα charts αποτυπώνει τη διαχρονική τους σχέση με τη μουσική και επιβεβαιώνει ότι, ακόμη και μετά από δεκαετίες, η παρουσία
τους μπορεί να βρει ξανά απήχηση στο σύγχρονο μουσικό τοπίο.

