Η Amy Madigan ξανά ως Aunt Gladys στο νέο κεφάλαιο του Weapons

Η επιτυχία της ταινίας «Weapons» αποκτά νέα διάσταση, καθώς επιβεβαιώθηκε η ανάπτυξη του prequel με προσωρινό τίτλο «Gladys», λίγες εβδομάδες μετά τη βράβευση

της Amy Madigan με Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου το 2026. Η βραβευμένη ηθοποιός βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή της στον ρόλο της Aunt Gladys, ενός από τους πιο σκοτεινούς και χαρακτηριστικούς χαρακτήρες της πρόσφατης κινηματογραφικής χρονιάς.

Το σενάριο της νέας ταινίας θα συνυπογράψουν ο δημιουργός του «Weapons» Zach Cregger και ο σεναριογράφος Zach Shields, γνωστός για τη συμβολή του στις πρόσφατες

ταινίες του franchise «Godzilla x Kong» και στην ταινία «Krampus». Η είδηση έρχεται σε συνέχεια των πρώτων ενδείξεων που είχε δώσει ο Zach Cregger ήδη από τον Αύγουστο του 2025, όταν είχε αποκαλύψει ότι «είχα μια ακόμη ιδέα για κάτι σε αυτόν τον κόσμο που με ενθουσιάζει».

Πυρετώδης προετοιμασία για τη 2η σεζόν του Harry Potter πριν καν προβληθεί η πρώτη

Η Amy Madigan κατέκτησε το πρώτο της Όσκαρ στη δεύτερη υποψηφιότητά της, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία στη σεζόν των βραβείων, κατά την οποία

τιμήθηκε επίσης με Critics Choice Award και Actor Award, ενώ ήταν υποψήφια και για Χρυσή Σφαίρα. Η ερμηνεία της ως Aunt Gladys αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους της επιτυχίας της ταινίας, η οποία ξεχώρισε τόσο εμπορικά όσο και καλλιτεχνικά.

Η ιστορία του «Weapons» ακολουθεί μια μικρή κοινότητα που συγκλονίζεται όταν 17 παιδιά από την ίδια σχολική τάξη εξαφανίζονται μυστηριωδώς μέσα σε μία νύχτα. Στο

επίκεντρο της αφήγησης αναδεικνύεται η Aunt Gladys, μια φιγούρα με έντονα σκοτεινά και σχεδόν υπερφυσικά χαρακτηριστικά, η οποία επηρεάζει δραματικά τις ζωές των

κατοίκων. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong και ο νεαρός Cary Christopher.

Η ιδέα για το prequel δεν είναι καινούργια, καθώς το αρχικό σενάριο της ταινίας περιλάμβανε περισσότερα στοιχεία για το παρελθόν της Aunt Gladys, τα οποία τελικά

αφαιρέθηκαν για λόγους διάρκειας. Ο Zach Cregger είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «είχα αυτή την ιστορία έτοιμη πριν ακόμη κυκλοφορήσει η ταινία», υποδηλώνοντας ότι η επέκταση του σύμπαντος ήταν ήδη στα σχέδιά του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία κυκλοφορίας ή το καστ του «Gladys». Πριν προχωρήσει η παραγωγή του prequel, ο Zach

Cregger αναμένεται να παρουσιάσει τη νέα του ταινία, μια μεταφορά του δημοφιλούς video game «Resident Evil», η οποία θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του «Weapons» ως ενός νέου κινηματογραφικού σύμπαντος με προοπτικές επέκτασης, ενώ παράλληλα ενισχύει τη

θέση της Amy Madigan ως μιας από τις πιο ισχυρές παρουσίες της σύγχρονης κινηματογραφικής σκηνής.

Η άκρως τρομακτική σειρά του Netflix θα σε αφήσει άυπνο