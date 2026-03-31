Streaming News 31.03.2026

Πυρετώδης προετοιμασία για τη 2η σεζόν του Harry Potter πριν καν προβληθεί η πρώτη

Ο Casey Bloys ξεκαθαρίζει ότι στόχος είναι να μην υπάρξει μεγάλο κενό ανάμεσα στους κύκλους της σειράς επειδή οι νεαροί ηθοποιοί μεγαλώνουν
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η HBO επιταχύνει τον σχεδιασμό της πολυαναμενόμενης σειράς «Harry Potter», καθώς η δεύτερη σεζόν βρίσκεται ήδη στο στάδιο της συγγραφής, παρά το γεγονός ότι η πρώτη δεν έχει ακόμη προβληθεί. Την αποκάλυψη έκανε ο επικεφαλής του δικτύου Casey Bloys, δίνοντας σαφές στίγμα για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί.

Ο Casey Bloys εξήγησε ότι βασική επιδίωξη της παραγωγής είναι να αποφευχθούν μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις, σημειώνοντας «στόχος μας είναι να μην υπάρξει μεγάλο κενό, ιδιαίτερα επειδή οι νεαροί ηθοποιοί μεγαλώνουν. Η σειρά δεν μπορεί να ακολουθήσει ετήσιο ρυθμό, καθώς πρόκειται για μια πολύ μεγάλη παραγωγή, όμως η δεύτερη σεζόν γράφεται ήδη».

Οι νέοι πρωταγωνιστές της σειράς Harry Potter, η Arabella Stanton (Hermione), ο Dominic McLaughlin (Harry Potter) και ο Alastair Stout (Ron). Φωτογραφία: HBO

Η τηλεοπτική μεταφορά του «Harry Potter» σχεδιάζεται ως πιστή προσαρμογή των 7 βιβλίων της J.K. Rowling, με κάθε σεζόν να αντιστοιχεί σε ένα βιβλίο. Το πρώτο υλικό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα παρουσιάζει σκηνές από το «The Sorcerer’s Stone», με τον Harry Potter να λαμβάνει την επιστολή για το Hogwarts και να ξεκινά το ταξίδι του στον κόσμο της μαγείας.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο Dominic McLaughlin ως Harry Potter, πλαισιωμένος από τον Alastair Stout στον ρόλο του Ron Weasley και την Arabella Stanton ως Hermione Granger. Σημαντικές συμμετοχές αποτελούν επίσης ο John Lithgow ως Albus Dumbledore, ο Paapa Essiedu ως Severus Snape και η Janet McTeer ως Minerva McGonagall.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα Warner Bros. Studios Leavesden, ενώ τη δημιουργική ευθύνη της σειράς έχει η Francesca Gardiner και τη σκηνοθεσία επιμέρους επεισοδίων ο Mark Mylod. Στην εκτελεστική παραγωγή συμμετέχει και η J.K. Rowling, διασφαλίζοντας τη σύνδεση με το αρχικό έργο.

Η απόφαση να ξεκινήσει τόσο νωρίς η ανάπτυξη της δεύτερης σεζόν δείχνει τη βαρύτητα που δίνει η HBO στο συγκεκριμένο project, επιδιώκοντας να διατηρήσει τη συνέχεια της ιστορίας χωρίς μεγάλες διακοπές και να χτίσει σταθερά ένα από τα πιο φιλόδοξα τηλεοπτικά σύμπαντα των επόμενων ετών.

