Οι αγαπημένοι creators του MAD Viral απαντούν στις πιο fun ερωτήσεις

Οι creators του MAD Viral ανοίγουν τα χαρτιά τους, απαντούν σε fun ερωτήσεις και μας βάζουν μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο trends και challenges

Το MAD Viral κάνει σήμερα, 30 Μαρτίου, δυναμική πρεμιέρα με ολοκαίνουρια εικόνα και περιεχόμενο που ζωντανεύει τη digital γενιά! Στην πλατφόρμα της COSMOTE TV, το κανάλι ανανεώνεται και δίνει κεντρικό ρόλο στους αγαπημένους creators, που είναι οι πρωταγωνιστές της νέας εποχής, φέρνοντας στην οθόνη viral trends, χιούμορ, lifestyle και όλα όσα αγαπάει το κοινό των social media.

Στο ανανεωμένο πρόγραμμα θα βρεις τα πάντα! Από τα καθημερινά vlogs των #vlogbusters, τα fitness tips των #fitnesscoaches και τις δημιουργικές συνταγές των #kitchenmasters, μέχρι τα beauty hacks των #glamexperts και τα ταξίδια των #worldtravelers. Χιούμορ, gaming, συζητήσεις και μουσικά hits γεμίζουν τις ζώνες #lol, #gamers, #vodcasts, #latenight, #worldhits και #tiktokhits, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη digital εμπειρία που συνδυάζει θέαση, συμμετοχή και πολύ, πολύ διασκέδαση.

Με αφορμή την πρεμιέρα, οι αγαπημένοι creators του καναλιού, Τsede The Real, Martha Assy, gianadoumeti8aginei, Giannis Chalkidis, Σίλια Δούμου και Giannakopoulos, απάντησαν σε 5 fun ερωτήσεις του Mad.gr, αποκαλύπτοντας backstage στιγμές, αγαπημένα trends και την καθημερινότητά τους. Έτσι, το MAD Viral επιβεβαιώνει τη θέση του ως σύγχρονο θεματικό κανάλι που συνομιλεί άμεσα με τους fans, τα social media και την ελληνική digital κουλτούρα.

Αποστόλης Γιαννακόπουλος

Ο φόβος δεν είναι πάντα κακός και καμιά φορά μπορεί να μας διασκεδάσει κιόλας. Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά η θεωρία επιβεβαιώνεται στην πράξη, και για όσους δεν πιστεύετε, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο κανάλι «Giannakopoulos». Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος μάς μιλά για μυθικά πλάσματα, περίεργες φιγούρες που καταγράφηκαν σε βίντεο και μας διαβάζει τρομακτικές ιστορίες για να κοιμηθούμε… αν τα καταφέρουμε! Μετρά πάνω από 400k σταθερούς συνδρομητές και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό του. Θα τον βρείτε στη late-night ζώνη του MAD Viral.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου trend στα social media;

Μου αρέσουν πολύ τα trends που συνδυάζουν storytelling με ανατροπή, ειδικά όταν ξεκινάνε «σοβαρά» ή creepy και καταλήγουν κάπως απρόβλεπτα ή αστεία. Εκεί νιώθω ότι υπάρχει χώρος για δημιουργικότητα και μπορείς να δώσεις το δικό σου twist.

Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι κάποιος θα ήθελε να δει το content που δημιουργείς;

Γιατί συνδυάζω κάτι που όλοι βρίσκουν έντονο … τον τρόμο … με κάτι που όλοι απολαμβάνουν, το χιούμορ. Ο θεατής μπορεί να αγχωθεί για λίγα δευτερόλεπτα και μετά να γελάσει. Αυτό το «rollercoaster» συναισθημάτων είναι που κάνει το content μου να ξεχωρίζει.

Γιατί επέλεξες να δημιουργείς αυτού του είδους το content;

Πάντα μου άρεσαν τα horror concepts, αλλά δεν ήθελα να τα προσεγγίσω με τον κλασικό τρόπο. Το να βάζω χιούμορ μέσα σε τρομακτικές καταστάσεις είναι κάτι που με εκφράζει και με κάνει να το απολαμβάνω περισσότερο. Είναι ένας τρόπος να κάνω τον τρόμο πιο «προσιτό» και διασκεδαστικό.

Τι είναι για εσένα MAD Viral;

Για μένα, κάτι που είναι πραγματικά «MAD Viral» είναι ένα video που τραβάει την προσοχή από τα πρώτα δευτερόλεπτα, έχει έντονο συναίσθημα είτε αυτό είναι γέλιο, είτε ένταση, είτε έκπληξη και καταφέρνει να κάνει τον θεατή να ταυτιστεί. Ένα δυνατό concept με προσωπικότητα είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει και να γίνεται viral.

Σε ποιο MAD Viral content θα μπορούσες να εισχωρήσεις για 1 ημέρα;

Θα ήθελα σίγουρα να μπω στο κανάλι του TsedeTheReal, γιατί έχουμε ήδη συνεργαστεί και υπάρχει πολύ καλή χημεία μεταξύ μας. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να πάρουμε το concept με τα snacks που δοκιμάζει και να το γυρίσουμε σε κάτι πιο «creepy αλλά αστείο» π.χ. να δοκιμάζουμε περίεργα ή «τρομακτικά» snacks μέσα σε ένα horror σενάριο. Πιστεύω θα έβγαινε ένα πολύ διασκεδαστικό και διαφορετικό αποτέλεσμα.

Σίλια Δούμου

Δεν γίνεται να μιλήσεις για το girl empowerment στην Ελλάδα και να μην αναφέρεις το όνομά της. Η Σίλια Δούμου είναι μια νέα επιχειρηματίας με δυναμική παρουσία στα social media, αλλά και στο YouTube ήδη από το 2024, όταν μας σύστησε το «Oh My Cash», ένα vidcast αφιερωμένο στη γυναικεία ενδυνάμωση και επιχειρηματικότητα. Είναι δημιουργός του «Girls Only Catch Up Club», μιας κοινότητας με στόχο να φέρνει κοντά γυναίκες μέσα από συναντήσεις, ταξίδια και εκδηλώσεις. Η Σίλια βρίσκεται πλέον στην ομάδα του MAD Viral και θα μπορούμε να απολαύσουμε τα vidcast της και τηλεοπτικά!

1. Ποιο είναι το αγαπημένο σου trend στα social media;

Ένα από τα αγαπημένα μου trends αυτή την περίοδο είναι η στροφή του TikTok προς τα οριζόντια videos, ειδικά στα vlogs και στο πιο lifestyle περιεχόμενο. Μου δίνει μια πολύ πιο cinematic αίσθηση, σαν να βλέπεις μικρές σκηνές από μια ταινία και όχι απλά ένα γρήγορο scroll video. Νιώθω ότι αυτό το format αναβαθμίζει το storytelling και σου επιτρέπει να δώσεις περισσότερη ατμόσφαιρα και συναίσθημα σε αυτό που μοιράζεσαι. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ και προσπαθώ να ενσωματώνω όλο και περισσότερο και στο δικό μου content.

2. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι κάποιος θα ήθελε να δει το content που δημιουργείς;

Πιστεύω ότι κάποιος θα ήθελε να δει το content μου γιατί δεν είναι απλά εικόνα, αλλά έχει και ουσία πίσω του. Ναι, αγαπώ την αισθητική και το όμορφο content, αλλά για μένα είναι εξίσου σημαντικό να δίνω και value.

Μέσα από το Oh My Cash podcast και το Girls Only Catch Up Club έχω δημιουργήσει μια κοινότητα γυναικών που θέλουν να εξελιχθούν, να εμπνευστούν και να νιώσουν ότι ανήκουν κάπου. Οπότε το content μου δεν είναι μόνο lifestyle, είναι και empowerment, είναι συζήτηση, είναι πραγματικές ιστορίες. Νομίζω ότι αυτό που κρατάει το κοινό είναι αυτός ο συνδυασμός: μπορεί να έρθει για την αισθητική, αλλά μένει για την ενέργεια, τη σύνδεση και το feeling της κοινότητας.

3. Γιατί επέλεξες να δημιουργείς αυτού του είδους το content;

Αρχικά, δεν μου αρέσει να περιορίζομαι σε ένα μόνο είδος content, γι’ αυτό και επέλεξα το lifestyle. Θέλω να έχω την ελευθερία να μοιράζομαι διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς μου, από όμορφες στιγμές και διασκεδαστικά κομμάτια, μέχρι πιο ουσιαστικές εμπειρίες και σκέψεις.

Για μένα, το content δεν πρέπει να είναι μόνο αστείο ή όμορφο, ούτε να περιορίζεται αποκλειστικά στην ομορφιά ή σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Θέλω να προσφέρει έμπνευση, να δίνει δύναμη, ιδιαίτερα στις γυναίκες που με παρακολουθούν, και να αφήνει ένα πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους.

4. Τι είναι για εσένα MAD Viral;

Για μένα, το MAD Viral είναι μια πολύ δυνατή πλατφόρμα που καταφέρνει να φέρνει στο προσκήνιο ό,τι είναι πιο viral και ενδιαφέρον στα social media, με έναν τρόπο που φτάνει τόσο στο online κοινό όσο και στην τηλεόραση. Είναι αυτό που κάνει τα trends προσβάσιμα σε όλους, συγκεντρωμένα σε ένα σημείο, και σου δίνει τη δυνατότητα να δεις γρήγορα τι «παίζει» αυτή τη στιγμή, ενώ παράλληλα προωθεί δημιουργικότητα και έμπνευση.

5. Εάν πέραν από το podcast έκανες και κάποια άλλη θεματική στο YouTube ποια θα επέλεγες;

Αν έκανα κάτι πέρα από το podcast στο YouTube, σίγουρα θα ήταν travel content. Αγαπώ τα ταξίδια, να ανακαλύπτω νέα μέρη, να επισκέπτομαι διαφορετικά ξενοδοχεία και εστιατόρια και να καταγράφω αυτές τις εμπειρίες για όσους με παρακολουθούν αλλά και για να τις θυμάμαι εγώ η ίδια. Νομίζω ότι θα ήταν ένας υπέροχος τρόπος να μοιραστώ την αγάπη μου για το exploration και την αισθητική των ταξιδιών, αλλά και να δώσω tips και έμπνευση για ταξίδια που αξίζουν.

Martha Assy

Η Μάρθα Χαχνή Άσσυ, γνωστή στο κοινό της στο YouTube ως Martha Assy, έρχεται να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο, πιο καθαρό και λίγο πιο… τακτοποιημένο. Παρακολουθώντας τα βίντεό της, παίρνουμε ιδέες για τη διακόσμηση του σπιτιού μας, την οργάνωση του χώρου μας, καθώς και extra tips για την καθαριότητα που σίγουρα δεν είχαμε σκεφτεί. Όπως η ίδια μοιράζεται στο κανάλι της, στόχος της είναι να κάνει την καθημερινότητα πιο όμορφη, λειτουργική και ήρεμη, μοιράζοντας με το κοινό της όσα πραγματικά κάνουν τη διαφορά! Η Martha είναι στην ομάδα του MAD Viral από το 2022 μέχρι και σήμερα, με βίντεο που μας φτιάχνουν τη μέρα.

1. Ποιο είναι το αγαπημένο σου trend στα social media;

Αγαπημένο μου trend είναι ο συνδυασμός του «before & after» με ρεαλιστικό περιεχόμενο. Δηλαδή να δείχνεις την πραγματική κατάσταση ενός χώρου και τη διαδικασία βελτίωσης, χωρίς φίλτρα. Ο κόσμος πλέον θέλει αυθεντικότητα και να βλέπει κάτι που μπορεί να εφαρμόσει και στη δική του καθημερινότητα.

2. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι κάποιος θα ήθελε να δει το content που δημιουργείς;

Γιατί είναι πρακτικό και relatable. Δείχνω πράγματα που όλοι έχουμε στο σπίτι μας, καθαριότητα, οργάνωση, μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά,

με έναν τρόπο που δεν σε αγχώνει, αλλά σε εμπνέει να ξεκινήσεις. Πολλοί μου λένε ότι τα βίντεό μου λειτουργούν και σαν «therapy», κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα!

3. Γιατί επέλεξες να δημιουργείς αυτού του είδους το content;

Ξεκίνησε αυθόρμητα, αλλά στην ουσία έχει μια πιο προσωπική βάση. Μεγαλώνοντας σε ένα πιο χαοτικό περιβάλλον, ένιωθα πάντα την ανάγκη να υπάρχει τάξη και ηρεμία γύρω μου για να νιώθω καλά. Στην πορεία κατάλαβα ότι αυτό που κάνω μπορεί να βοηθήσει και άλλους, κι έτσι κάτι πολύ προσωπικό απέκτησε και ουσία για τον κόσμο που με παρακολουθεί.

4. Τι είναι για εσένα MAD Viral;

Για εμένα το MAD Viral είναι ένας χώρος που συγκεντρώνει δημιουργούς με διαφορετικά στυλ και ενέργεια, φέρνοντας στο κοινό σύγχρονο και αυθεντικό περιεχόμενο που ξεχωρίζει.

5. Σε ποιο MAD Viral content θα μπορούσες να εισχωρήσεις για 1 ημέρα;

Θα διάλεγα κάποιον creator που κάνει challenges, για να κάνουμε κάτι τύπου «24 ώρες χωρίς ακαταστασία» ή «μεταμόρφωση χώρου σε 1 ώρα».

Θεωρώ ότι τέτοια concepts έχουν πολύ ενδιαφέρον και δείχνουν ξεκάθαρα το αποτέλεσμα!

Ιωάννης Χαλκίδης

Η καλύτερη ώρα είναι αυτή του φαγητού, αλλά ευτυχώς το MAD Viral έχει προνοήσει γι’ αυτό και, ανάμεσα σε άλλους εξαιρετικούς συνεργάτες στην κατηγορία αυτή, βρίσκεται και ο Γιάννης Χαλκίδης. Μέσα από το κανάλι του στο YouTube, «Giannis Chalkidis», μπορεί κανείς να βρει εύκολες, νόστιμες και σπιτικές συνταγές, από παραδοσιακά αλμυρά πιάτα μέχρι γλυκά εδέσματα που υπόσχονται να απογειώσουν κάθε τραπέζι!

1. Ποιο είναι το αγαπημένο σου trend στα social media;

Το αγαπημένο μου trend στα social media είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με μαγειρική και νέες γεύσεις που παρουσιάζονται, καθώς είναι το κομμάτι που ασχολούμαι και εγώ.

2. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι κάποιος θα ήθελε να δει το content που δημιουργείς;

Το content που δημιουργώ, στην ουσία παρουσιάζω συνταγές από τη δική μου οπτική, πιστεύω ότι θέλει αρκετός κόσμος να το δει, αρχικά επειδή μπορεί να μάθει καινούργιες συνταγές, καινοτόμους τρόπους μαγειρέματος, αλλά και επειδή τα βιντεάκια που παρουσιάζω έχουν και διδακτικό χαρακτήρα.

3. Γιατί επέλεξες να δημιουργείς αυτού του είδους το content;

Αρχικά το να δημιουργώ content μαγειρικής, είναι ουσιαστικά το επάγγελμά μου καθώς είμαι μάγειρας – ζαχαροπλάστης. Αγαπάω αυτό που κάνω και θέλω μέσα από τα social να μοιραστώ συνταγές που αγαπώ, καθώς και τον τρόπο που μαγειρεύω στην κουζίνα του σπιτιού μου ουσιαστικά, έξω από επαγγελματικές κουζίνες.

4. Τι είναι για εσένα MAD Viral;

Το mad viral για μένα είναι ένα αυτόματο scrollάρισμα αν θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει μια λέξη. Προσωπικά στο σπίτι μου, βάζουμε το κανάλι και το αφήνουμε να παίζει για ώρες. Έχει τα πάντα!

5. Σε ποιο MAD Viral content θα μπορούσες να εισχωρήσεις για 1 ημέρα;

Δεν έχω κάποια προσωπική προτίμηση η αλήθεια είναι. Κάποιος θα έλεγε ότι το φυσιολογικό θα ήταν να επιλέξω κάποιο κανάλι μαγειρικής. Για να κάνω την ανατροπή όμως θα ήθελα να συμμετέχω σε κάποιο κανάλι γυμναστικής. Ας γυμναστούμε και λίγο!! Φτάνει τόσο φαγητό!

Δημήτρης Τσεντεκίδης

Ο Δημήτρης Τσεντεκίδης, ή αλλιώς Tsede The Real, μας συστήθηκε μέσα από το YouTube και έγινε γνωστός για το fun περιεχόμενό του και για τον παιχνιδιάρικο τρόπο με τον οποίο μας παρουσιάζει το φαγητό μέσα από τις δοκιμές του. Ξεκίνησε να τραβά και να ανεβάζει τα πρώτα βιντεάκια του από το δωμάτιό του το 2017. Το YouTube έγινε σύντομα η αγάπη του και τελικά επέλεξε να αφοσιωθεί σε αυτό, όχι αδίκως, εφόσον σήμερα είναι ιδιαίτερα αγαπητός από το κοινό του. Ο Δημήτρης βρίσκεται στην ομάδα του MAD Viral ήδη από το 2021, προσφέροντας στιγμές γέλιου και χαράς μέσα από τα βίντεό του.

Για να δούμε τι απάντησε στις ερωτήσεις μας.

1. Ποιο είναι το αγαπημένο σου trend στα social media;

Φυσικά, το αγαπημένο μου trend είναι αυτό με τις σοκολάτες και τους συνδυασμούς διαφορετικών γεύσεων. Είναι κάτι που κάνω κι εγώ στο content μου και το απολαμβάνω πάρα πολύ, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να πειραματίζομαι και να δημιουργώ κάτι διαφορετικό κάθε φορά.

2. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι κάποιος θα ήθελε να δει το content που δημιουργείς;

Θεωρώ ότι το content μου είναι πολύ family friendly, με χιούμορ που μπορεί να το καταλάβει και να το απολαύσει ο καθένας, από ένα μικρό παιδί μέχρι έναν μεγαλύτερο. Ταυτόχρονα, αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι η ποικιλία. Δεν περιορίζομαι σε ένα μόνο είδος, αλλά δημιουργώ ό,τι μου αρέσει τη δεδομένη στιγμή, από vlogs και μαγειρική μέχρι hauls και πιο αυθόρμητα videos. Αυτό κρατάει το περιεχόμενο φρέσκο και ενδιαφέρον.

3. Γιατί επέλεξες να δημιουργείς αυτού του είδους το content;

Πάντα επιλέγω να δημιουργώ content που θα απολάμβανα και ο ίδιος να παρακολουθώ. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να το κάνω με αγάπη και ευχαρίστηση, όχι από υποχρέωση ή πίεση. Θέλω να χαίρομαι τη διαδικασία και να ανυπομονώ να δω το τελικό αποτέλεσμα, σαν θεατής. Οπότε, ουσιαστικά δημιουργώ περιεχόμενο που ταιριάζει στο γούστο μου και που ξέρω ότι θα παρακολουθούσα κι εγώ ο ίδιος.

4. Τι είναι για εσένα MAD Viral;

Για μένα το MAD Viral είναι ένα κανάλι μέσα από το οποίο μπορείς να ανακαλύψεις νέους creators, ακόμα και άτομα που ίσως δεν θα περίμενες ποτέ να παρακολουθήσεις. Σου δίνει την ευκαιρία να τους γνωρίσεις, να τους εκτιμήσεις και να τους αγαπήσεις μέσα από το περιεχόμενό τους. Ταυτόχρονα, έχει τεράστια ποικιλία σε videos και θεματολογίες, από διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που το κάνει ξεχωριστό. Για μένα, είναι το απόλυτο κανάλι για να ανακαλύπτεις καινούριο content.

5. Σε ποιο MAD Viral content θα μπορούσες να εισχωρήσεις για 1 ημέρα;

Η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να συμμετέχω σε όλους! Είμαι από τους ανθρώπους που μπορούν να προσαρμοστούν παντού με τον δικό τους τρόπο, οπότε δεν θα έλεγα όχι σε κανέναν. Αν μου δινόταν η ευκαιρία, θα ήθελα να εισχωρήσω για μία μέρα σε όσο το δυνατόν περισσότερα κανάλια και creators, για να ζήσω την κάθε εμπειρία διαφορετικά.

Σταύρος Αρβανίτης Έβανς

Όσοι έχετε δει τα βιντεάκια του Σταύρου Αρβανίτη Έβανς, σίγουρα έχετε σκεφτεί να κάνετε κι εσείς ένα ταξίδι! Μέσα από τον λογαριασμό του στο TikTok ως gianadoumeti8aginei, ο Σταύρος μοιράζεται τις εμπειρίες από τα ταξίδια του… ίσως και κάτι παραπάνω. Μας δείχνει νέες κουλτούρες, δοκιμάζει περίεργα φαγητά και ζει χαλαρές καθημερινές στιγμές μαζί με τους Μασάι. Ο Σταύρος έχει μια έμφυτη περιέργεια για τον κόσμο γύρω του, την οποία θέλει να μοιραστεί· γι’ αυτό και μας ανοίγει ένα μικρό παράθυρο για να ταξιδέψουμε, έστω και για λίγο, μαζί του. Παρακάτω θα δούμε τι δήλωσε.

1. Ποιο είναι το αγαπημένο σου trend στα social media;

Το trend που λατρεύω είναι το format «το αφεντικό μου μού είπε να διαφημίσω το μαγαζί», όπου κάποιος περιγράφει την επιχείρησή του με έναν εντελώς ανέκφραστο, απλό και κυριολεκτικό τρόπο. Το καλύτερο παράδειγμα που έχω δει είναι ένα μικρό παιδί, του οποίου ο πατέρας του ζήτησε να διαφημίσει το burgerάδικό τους. Το παιδί απλώς στέκεται εκεί και λέει: «Αυτό είναι το μαγαζί. Αν θέλεις να καθίσεις, αυτή είναι μια καρέκλα. Αν θέλεις να φας ένα burger, αυτό είναι το burger.»

Μου αρέσει γιατί επιτρέπει σε ανθρώπους που δεν έχουν απαραίτητα γνώσεις πάνω στα social media να φτιάξουν πραγματικά ενδιαφέρουσες διαφημίσεις για τις δικές τους επιχειρήσεις με έναν τόσο μοναδικό τρόπο. Θα μπορούσα να βλέπω τέτοια βίντεο όλη μέρα και να ανακαλύπτω τι διαφορετικό επιλέγει να τονίσει ο καθένας μέσα στο ίδιο format.

2. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι κάποιος θα ήθελε να δει το content που δημιουργείς;

Το περιεχόμενό μου δεν είναι το τυπικό travel content. Δεν θα εξηγήσω πώς να πας κάπου ούτε θα απαριθμήσω τι πρόκειται να δεις εκεί θα δείς αυτά που είδα,βίωσα,ένιωσα. Η πραγματική έλξη είναι ότι κάποιος νιώθει σαν να ταξιδεύει μαζί μου, σαν να έρχεται στο ταξίδι . Γεμάτο περιπέτεια, αδρεναλίνη και μερικές φορές ακόμα και καταστάσεις που απειλούν τη ζωή μου. Νομίζω ότι αυτό είναι που προσθέτει το ενδιαφέρον και την ένταση.

3. Γιατί επέλεξες να δημιουργείς αυτού του είδους το content;

Η απάντηση είναι απλή: ήθελα να ταξιδέψω. Ο λόγος που ξεκίνησα να δημιουργώ περιεχόμενο εξαρχής ήταν για να χτίσω μια εκπομπή στα social media που θα μου επέτρεπε να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να το κάνω. Είναι τόσο απλό: ήθελα να ταξιδέψω, οπότε δημιούργησα αυτή τη σειρά γύρω από αυτό το όνειρο. Είναι απίστευτο οτι τωρα 2 χρόνια αργότερα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις.

4. Τι είναι για εσένα MAD Viral;

Το MadViral είναι μια πολύ διασκεδαστική ιδέα. Μου αρέσει το γεγονός ότι παίρνουν περιεχόμενο από διαφορετικές πλατφόρμες, τόσο short-form όσο και long-form. Θεωρώ πως το content στα social εχει τρομερο ενδφερον καθως βλεπεις τοσους πολλους ανθρωπους απο τοσες διαφορετικες οπτικες να ζουν την φαση τους χωρις φιλτρο.

5. Σε ποιο MAD Viral content θα μπορούσες να εισχωρήσεις για 1 ημέρα;

Θα έκανα μια εκπομπή μαγειρικής. Αγαπώ τη μαγειρική, αγαπώ το φαγητό και πιστεύω ότι το φαγητό ενώνει τους ανθρώπους. Το φαγητό είναι μια πύλη για να κατανοήσεις διαφορετικούς πολιτισμούς.

Θα ήθελα να δημιουργήσω μια διεθνή εκπομπή μαγειρικής εδώ στην Ελλάδα με καλεσμένους από όλο τον κόσμο, από τις Φιλιππίνες, από την Ιαπωνία, από την Τανζανία, από το Περού, από το Μεξικό. Θα καλούσα όλους αυτούς τους ανθρώπους να μαγειρέψουν μαζί μου, ώστε να μοιραστούν ιστορίες για τον πολιτισμό τους, τις παραδόσεις τους και το ποιοι είναι. Γιατί τρώνε αυτά που τρώνε; Γιατί αγαπούν συγκεκριμένα φαγητά;

Μέσα από το φαγητό μπορείς να καταλάβεις τόσα πολλά, την ιστορία ενός λαού, τους αγώνες του, το πολιτισμικό και οικονομικό του υπόβαθρο, το τι πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει το φαγητό. Μπορείς πραγματικά να γνωρίσεις έναν πολιτισμό κατανοώντας τι τρώνε οι άνθρωποι, γιατί το τρώνε και πώς το μαγειρεύουν. Το φαγητό είναι ένας πραγματικά συναρπαστικός φακός για να δεις την ανθρωπότητα.

Διάβασε επίσης: Η Βρετανία πιέζει Meta, TikTok, Snapchat και YouTube να μπλοκάρουν παιδιά από τα social media

