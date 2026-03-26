Στο φως η πρώτη εικόνα από τη νέα σειρά Harry Potter

Ο Dominic McLaughlin στον ρόλο του Harry Potter σε μια πρώτη ματιά, με το πρώτο teaser να αναμένεται άμεσα

Το HBO έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη εικόνα από τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του «Harry Potter», εντείνοντας την προσμονή για ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ των επόμενων ετών. Η εικόνα παρουσιάζει τον νεαρό Harry, τον οποίο υποδύεται ο Dominic McLaughlin, καθώς κατευθύνεται προς το γήπεδο του Quidditch, φορώντας τη χαρακτηριστική στολή του Gryffindor. Το στιγμιότυπο λειτουργεί ως πρώτη γεύση από την αισθητική και τον τόνο της νέας παραγωγής.

Η σειρά φιλοδοξεί να επανασυστήσει το σύμπαν που δημιούργησε η J.K. Rowling, βασισμένη στα επτά βιβλία που έχουν πουλήσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Κάθε κύκλος θα αντιστοιχεί σε ένα βιβλίο, προσφέροντας μια πιο αναλυτική αφήγηση σε σχέση με τις κινηματογραφικές μεταφορές, οι οποίες συνολικά ξεπέρασαν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.

Τη δημιουργική καθοδήγηση της σειράς έχει αναλάβει η Francesca Gardiner, γνωστή από τη δουλειά της στο «Succession», ενώ τη σκηνοθεσία επιλεγμένων επεισοδίων υπογράφει ο Mark Mylod, με εμπειρία από το «Game of Thrones». Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης ο John Lithgow στον ρόλο του Albus Dumbledore, η Arabella Stanton ως Hermione Granger και ο Alastair Stout ως Ron Weasley. Σημαντική είναι και η παρουσία της Janet McTeer ως Minerva McGonagall, του Nick Frost στον ρόλο του Hagrid και του Paapa Essiedu ως Severus Snape.

Η νέα παραγωγή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της Warner Bros. Discovery, με τον επικεφαλής του streaming JB Perrette να τη χαρακτηρίζει ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της πλατφόρμας.

Η πρεμιέρα της σειράς τοποθετείται για το 2027, με το πρώτο teaser να αναμένεται να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατεύθυνση της νέας αυτής φιλόδοξης μεταφοράς.

