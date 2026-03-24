Ο Paapa Essiedu δέχεται απειλές για τη ζωή του μετά την ένταξή του στη σειρά Harry Potter

Σοβαρές απειλές κατά της ζωής του αποκαλύπτει ότι έχει δεχθεί ο Paapa Essiedu, μετά την ανακοίνωση ότι θα υποδυθεί τον Professor Snape στη νέα τηλεοπτική μεταφορά του «Harry Potter». Σε συνέντευξή του στους The Sunday Times του Λονδίνου, ο ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά «Μου έχουν πει “παραιτήσου αλλιώς θα σε σκοτώσω”», περιγράφοντας το κλίμα έντονης στοχοποίησης που αντιμετωπίζει από μερίδα του κοινού.

Ο Paapa Essiedu τόνισε ότι οι απειλές έχουν συχνά ρατσιστικό υπόβαθρο και εκδηλώνονται κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων «Αν μπω στο Instagram, θα δω κάποιον να λέει ότι θα έρθει στο σπίτι μου για να με σκοτώσει. Ελπίζω ότι δεν θα συμβεί, αλλά κανείς δεν θα έπρεπε να βιώνει κάτι τέτοιο απλώς επειδή κάνει τη δουλειά του».

Παρά την πίεση, ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι η εμπειρία αυτή τον ενισχύει δημιουργικά «Η κακοποίηση με τροφοδοτεί και με κάνει πιο αποφασισμένο να κάνω τον χαρακτήρα δικό μου. Σκέφτομαι πώς ένιωθα ως παιδί, όταν φανταζόμουν τον εαυτό μου στο Hogwarts. Το να μπορεί ένα παιδί σαν εμένα να δει τον εαυτό του σε αυτόν τον κόσμο είναι κίνητρο για να μην φοβηθώ». Ο ρόλος του Professor Snape είχε συνδεθεί στο παρελθόν με τον Alan Rickman, γεγονός που έχει εντείνει τις αντιδράσεις από ορισμένους θαυμαστές της σειράς.

Ο Paapa Essiedu, γνωστός από τις συμμετοχές του στις σειρές «Black Mirror» και «I May Destroy You», αποκάλυψε επίσης ότι, αν και δεν είχε παρακολουθήσει τις κινηματογραφικές μεταφορές με τους Daniel Radcliffe, Emma Watson και Rupert Grint, ήταν φανατικός αναγνώστης των βιβλίων της J.K. Rowling σε νεαρή ηλικία «Ήμουν μανιώδης αναγνώστης. Η μητέρα μου δεν μπορούσε να πληρώσει φύλαξη στις διακοπές, οπότε με πήγαινε στη βιβλιοθήκη. Το “Harry Potter” ήταν μια μορφή διαφυγής».

Η νέα σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027, με σχεδόν πλήρως ανανεωμένο καστ. Τους βασικούς ρόλους θα ενσαρκώσουν οι Dominic McLaughlin ως Harry Potter, Arabella Stanton ως Hermione Granger και Alastair Stout ως Ron Weasley.

Ο Paapa Essiedu έχει δεσμευτεί για συμμετοχή διάρκειας 10 ετών, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «μεγάλη δέσμευση» και σημειώνοντας «Θα είμαι 45 όταν ολοκληρωθεί. Ξέρω ότι η ζωή μου θα αλλάξει σημαντικά και πρέπει να το αποδεχθώ. Μέχρι τότε μπορεί να έχω και παιδιά».

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις σκοτεινές πτυχές της διαδικτυακής κουλτούρας, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί όταν καλούνται να επαναπροσδιορίσουν εμβληματικούς ρόλους σε σύγχρονες παραγωγές.

