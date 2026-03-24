Μουσικά Νέα 24.03.2026

Kira may cry: Η μυσταγωγική βραδιά στην Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

Τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Πληγές» παρουσίασε το βράδυ της 23ης Μαρτίου 2026 ο Kira may cry. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης δημιούργησε μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα στην Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου κάνοντας τους παρευρισκόμενους να περάσουν μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά.

Ο Kira may cry υποδέχτηκε πλήθος κόσμου, ενώ η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Minos EMI, a Universal Music Company Μαργαρίτα Μάτσα ήταν εκεί τονίζοντας ότι ο νεαρός καλλιτέχνης έχει το ταλέντο να κάνει μια λαμπρή καριέρα στη μουσική. Ευχάριστη έκπληξη η παρουσία του Ταφ Λάθος.

Για τον Kira may cry αυτό το άλμπουμ αποτελεί 10 Πληγές, 10 διαφορετικούς πόνους, 10 διαφορετικά λάθη, 10 διαφορετικά συγγνώμη που δεν κατάφερε να πει.  Είναι ένας καλλιτέχνης πολύπλευρος με στόχο να συγκινήσει τους ακροατές και να αφουγκραστούν τις «πληγές» του.

Βέβαια, το «παρών» έδωσαν και αγαπημένα του πρόσωπα καθώς και η οικογένειά του. Μάλιστα, ο πατέρας του Στάθης Αγγελόπουλος ανέβηκε μαζί του και τραγούδησαν το ντουέτο τους «Αν ακόμα».

Ένα τραγούδι που έβαλε στον γιο του να ακούσει και αποφάσισαν να το ηχογραφήσουν. «Μια στιγμή πατέρα και γιου που γεφύρωσε μια σχέση και ένωσε δύο γενιές μέσα από τη μουσική. Για μένα είναι πολύ συγκινητικό, γιατί εγώ δυστυχώς δεν πρόλαβα να κάνω ένα ντουέτο με τον δικό μου πατέρα… μας άφησε νωρίς. Με έναν τρόπο, νιώθω πως αυτός ο κύκλος κλείνει τώρα», αναφέρει ο Στάθης Αγγελόπουλος.

Ο Kira may cry ξεχωρίζει για τη μοναδική φωνή και το αυθεντικό του στυλ, δημιουργώντας δυνατές μουσικές εμπειρίες. Με πάθος και γνησιότητα, φιλοδοξεί να χαράξει τη δική του πορεία στη μουσική ταξιδεύοντας τον ακροατή σε νέες μουσικές κατευθύνσεις. Ο δίσκος του «Πληγές» αναμένεται να βγει την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου από τη Minos EMI, a Universal Music Company ενώ το «Αν Ακόμα» είναι ήδη διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και streaming υπηρεσίες.

 

