Απογειώθηκε το Project Hail Mary με τον Ryan Gosling

Το «Project Hail Mary» με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling καταγράφει εντυπωσιακή πορεία στις κινηματογραφικές αίθουσες, συγκεντρώνοντας 140,9 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και κατακτώντας την κορυφή ως το μεγαλύτερο άνοιγμα του 2026 μέχρι σήμερα. Η ταινία επιστημονικής φαντασίας αφήνει πίσω της προηγούμενες επιτυχίες της χρονιάς, ξεπερνώντας το «Scream 7», ενώ παράλληλα σημειώνει το ταχύτερο ξεκίνημα για παραγωγή της Amazon MGM Studios, υπερβαίνοντας και το «Creed III».

Διάβασε επίσης: Ο Ryan Gosling, το Project Hail Mary και το στοίχημα των 200 εκατομμυρίων

Ο Ryan Gosling υποδύεται έναν καθηγητή φυσικών επιστημών που αναλαμβάνει να σώσει την ανθρωπότητα από αφανισμό, σε μια αφήγηση που συνδυάζει αγωνία και υπαρξιακά ερωτήματα. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Phil Lord και Christopher Miller, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν σε εμπορικές επιτυχίες όπως το «21 Jump Street» και το «The Lego Movie». Η ιστορία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Andy Weir, συγγραφέα του «The Martian», το οποίο είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο το 2015 από τον Ridley Scott με πρωταγωνιστή τον Matt Damon και είχε αποσπάσει 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Ο Kevin Wilson, υπεύθυνος διανομής της Amazon MGM, δήλωσε ότι «το μυθιστόρημα μάς προσέφερε μια ισχυρή βάση, πάνω στην οποία οι σκηνοθέτες δημιούργησαν μια οπτικά εντυπωσιακή και συναισθηματικά καθηλωτική ταινία». Ο ίδιος χαρακτήρισε τον Ryan Gosling «μοναδικό αστέρα με παγκόσμια απήχηση και χαρισματική παρουσία που μπορεί να στηρίξει μια τέτοια ιστορία».

Η ταινία κατατάσσεται ήδη στην τρίτη θέση των μη franchise παραγωγών που ξεπέρασαν τα 50 εκατ. δολάρια εκτός ΗΠΑ μετά την πανδημία Covid, δίπλα στο «Oppenheimer» και το «F1 The Movie». Παράλληλα, η επιτυχία αυτή ενισχύει τη θέση της Amazon, πέντε χρόνια μετά την εξαγορά της MGM έναντι 8,45 δισ. δολαρίων, προσφέροντας στην εταιρεία την πρώτη μεγάλη εμπορική της επιτυχία στον κινηματογράφο.

Την ίδια στιγμή, άλλες νέες κυκλοφορίες κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. Η ταινία «Ready or Not 2 Here I Come» κατέγραψε περιορισμένη απήχηση, ενώ η παιδική παραγωγή «Hoppers» συνεχίζει τη σταθερή πορεία της, φτάνοντας συνολικά τα 242 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η εκρηκτική εκκίνηση του «Project Hail Mary» επιβεβαιώνει τη δυναμική των πρωτότυπων ιστοριών στο σύγχρονο κινηματογραφικό τοπίο και ενισχύει τη θέση του Ryan Gosling ως ενός από τους πιο εμπορικούς πρωταγωνιστές της εποχής.

Διάβασε επίσης: Πολυαναμενόμενο Project Hail Mary, Angelina Jolie και η Τελευταία Κλήση στα σινεμά

