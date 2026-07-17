«All Wishes Come True!»: Η Pearl Studio φέρνει μια νέα animation περιπέτεια μετά το Kung Fu Panda 3

Με μια ματιά Η Pearl Studio, γνωστή από το Kung Fu Panda 3, παρουσιάζει τη νέα ταινία κινουμένων σχεδίων «All Wishes Come True!».

Η ταινία συνδυάζει κινεζική μυθολογία με σύγχρονη animation εμπειρία, εμπνευσμένη από την ιστορία «Οι Οκτώ Αθάνατοι που Διασχίζουν τη Θάλασσα».

Η πλοκή ακολουθεί οκτώ ανθρώπους που μεταμφιέζονται σε αθανάτους και αντιμετωπίζουν μια συνωμοσία που απειλεί την ισορροπία κόσμων.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στην Κίνα στις 24 Ιουλίου και διεθνώς από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει κάτι που κάνει τις μεγάλες animation ταινίες να ξεχωρίζουν, είναι η ικανότητά τους να σε ταξιδεύουν πέρα από την καθημερινότητα και να δημιουργούν κόσμους γεμάτους μαγεία, περιπέτεια και αξέχαστους ήρωες. Σε αυτή τη λογική κινείται και η νέα κινηματογραφική πρόταση της Pearl Studio, του στούντιο πίσω από επιτυχίες όπως το Kung Fu Panda 3, το Abominable και το υποψήφιο για Όσκαρ Over the Moon. Η νέα ταινία «All Wishes Come True!» έρχεται να συνδυάσει την κινεζική μυθολογία με μια σύγχρονη animation εμπειρία, φιλοδοξώντας να κερδίσει το παγκόσμιο κοινό.

Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων, με τον διεθνή τίτλο «All Wishes Come True!», ετοιμάζεται να συστηθεί στο παγκόσμιο κοινό και να φέρει στη μεγάλη οθόνη μια περιπέτεια εμπνευσμένη από την κινεζική παράδοση. Μετά την πρεμιέρα της στην Κίνα στις 24 Ιουλίου, η ταινία θα ξεκινήσει το διεθνές ταξίδι της μέσα στον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Αν αγαπάς τις animation ταινίες με δυνατές ιστορίες, εντυπωσιακές εικόνες και χαρακτήρες που κρύβουν περισσότερα από όσα φαίνονται, το νέο δημιούργημα της Pearl Studio φαίνεται πως έχει όλα τα στοιχεία για να τραβήξει το ενδιαφέρον.

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Το «All Wishes Come True!» βασίζεται στην παραδοσιακή κινεζική ιστορία «Οι Οκτώ Αθάνατοι που Διασχίζουν τη Θάλασσα» και μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη έναν συνδυασμό μυθολογίας, δράσης και περιπέτειας. Η ιστορία ακολουθεί οκτώ συνηθισμένους ανθρώπους, με επικεφαλής τους Lü Dongbin και Zhongli Quan, οι οποίοι μεταμφιέζονται σε αθανάτους και προσπαθούν να εισχωρήσουν σε ένα θρυλικό θησαυροφυλάκιο.

Στην πορεία της αποστολής τους, συναντούν ακόμη έξι σημαντικούς χαρακτήρες – τους He Xiangu, Tieguai Li, Han Xiangzi, Cao Guojiu, Lan Caihe και Zhang Guolao. Όμως, η περιπέτειά τους δεν είναι τόσο απλή όσο πίστευαν, καθώς σύντομα έρχονται αντιμέτωποι με μια συνωμοσία που απειλεί να διαταράξει την ισορροπία ανάμεσα στον κόσμο των ανθρώπων και εκείνον των αθανάτων. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Mu Zhengyang, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο Cao Linlin.

Στις 14 Αυγούστου η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Ολλανδία, ενώ το διεθνές λανσάρισμα θα ολοκληρωθεί στις 4 Σεπτεμβρίου με την κυκλοφορία σε Βέλγιο και Λουξεμβούργο. Η Pearl Studio ετοιμάζεται έτσι να παρουσιάσει μια νέα ιστορία που ενώνει μύθο, δράση και συναίσθημα, με στόχο να κάνει τα «All Wishes Come True!» μια από τις πιο ενδιαφέρουσες animation αφίξεις της χρονιάς.

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