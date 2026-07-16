«Δεν σου κόβω τα φτερά»: Ο Δημήτρης Παπανικολάου για τη συμμετοχή της Άριας στην «Οδύσσεια»

Η 20χρονη Άρια Παπανικολάου συμμετέχει στην «Οδύσσεια» του Nolan και μας διδάσκει ότι τα όνειρα δεν έχουν εμπόδια

Με μια ματιά Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Christopher Nolan κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες.

Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με τεχνολογία IMAX και σε 6 χώρες, με σκηνικά στην Ελλάδα.

Η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου, Άρια, συμμετέχει στην ταινία ως κομπάρσος.

Η συμμετοχή της Άριας αναδεικνύει τις δυνατότητες ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και στέλνει μήνυμα συμπερίληψης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» σε σκηνοθεσία του Christopher Nolan αποτελεί αναμφίβολα το κορυφαίο κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού. Από σήμερα, η ταινία που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες, προσκαλώντας το κοινό σε ένα επικό ταξίδι πίσω στην αρχαιότητα.

Η ταινία, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με την επιβλητική τεχνολογία IMAX, υπόσχεται μια πρωτόγνωρη οπτική εμπειρία. Το καστ είναι εξίσου εντυπωσιακό, με τον Matt Damon να ενσαρκώνει τον βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα, και τη Lupita Nyong’o να κρατά τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, μια επιλογή που έχει συζητηθεί έντονα από τους λάτρεις του σινεμά. Τα γυρίσματα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε 6 χώρες, βρήκαν στην Ελλάδα μερικά από τα πιο εμβληματικά τους σκηνικά. Η Πύλος, το Κάστρο της Μεθώνης, η παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, το Σπήλαιο του Νέστορα και το Κάστρο της Ακροκορίνθου «πρωταγωνιστούν» στο φιλμ, μεταφέροντας με απόλυτο ρεαλισμό την ομηρική ατμόσφαιρα.

8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Όλα τα βλέμματα στην πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

Πέρα από το χολιγουντιανό γκλάμουρ, η ταινία απέκτησε μια ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό κοινό χάρη στην αποκάλυψη του Δημήτρη Παπανικολάου. Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας μοιράστηκε με το κοινό τη συμμετοχή της 20χρονης κόρης του, Άριας, η οποία βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, σε ρόλο κομπάρσου. Για την οικογένεια Παπανικολάου, η συμμετοχή αυτή δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική εμπειρία, αλλά μια δοκιμασία και μια νίκη. Ο Δημήτρης Παπανικολάου περιέγραψε την εσωτερική σύγκρουση που βιώνει κάθε γονέας παιδιού με αυτισμό: τη συνεχή ισορροπία ανάμεσα στο να δώσει στο παιδί του την ευκαιρία να «πετάξει» και στο να διασφαλίσει την ασφάλειά του.

«Είναι φορές που γονείς σαν και εμάς συχνά προσπαθούν να ισορροπήσουν σε μια “τραμπάλα”, μεταξύ του “δεν σου κόβω τα φτερά” και του “δεν θα γίνω ανεύθυνος για την ασφάλειά σου”», εξομολογήθηκε ο ίδιος, αναφερόμενος στην ανησυχία του για τα γυρίσματα στο Κάστρο της Ακροκορίνθου.

Ένα μήνυμα συμπερίληψης

Η Άρια, με το θάρρος και την αγάπη της για τη μυθολογία, κατάφερε να υπερβεί τις δυσκολίες και να ζήσει μια εμπειρία που αναδεικνύει τις απεριόριστες δυνατότητες των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Η χθεσινή παρουσία της στην πρεμιέρα, μαζί με τους γονείς της, επισφράγισε αυτή τη διαδρομή, αποδεικνύοντας ότι με την κατάλληλη υποστήριξη, τα όνειρα δεν έχουν περιορισμούς.

Η ταινία του Nolan δεν είναι μόνο μια τεχνική αρτιότητα, αλλά για πολλούς θεατές στην Ελλάδα, θα έχει πλέον και το πρόσωπο της Άριας, ως υπενθύμιση ότι η ζωή, όπως και η «Οδύσσεια», είναι γεμάτη προκλήσεις που αξίζει να αντιμετωπίσουμε με τόλμη.

Η «Οδύσσεια» προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 16 Ιουλίου.