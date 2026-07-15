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Cinema 15.07.2026

Πρεμιέρα για το οπτικοακουστικό υπερθέαμα του Christopher Nolan | Η «Οδύσσεια» συναντά το ελληνικό κοινό

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Η νέα επική ταινία του Christopher Nolan, «Οδύσσεια» κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της ταινίας «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» του Κρίστοφερ Νόλαν, η πρώτη ελληνική προβολή του έργου.
  • Η ταινία αποτελεί μεταφορά του ομηρικού έπους και γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX σε έξι χώρες.
  • Το καστ περιλαμβάνει γνωστούς ηθοποιούς όπως Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ και Ρόμπερτ Πάτινσον.
  • Η ταινία λαμβάνει θετικά σχόλια για τη σκηνοθεσία, τις ερμηνείες και τη συνολική κινηματογραφική εμπειρία.
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Πραγματοποιήθηκε χθες η επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του βραβευμένου με Οσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, «ΟΔΥΣΣΕΙΑ», σηματοδοτώντας την πρώτη ελληνική προβολή ενός από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς.

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Η πρεμιέρα συγκέντρωσε πλήθος προσκεκλημένων από τον χώρο του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής κοινότητας, καθώς και λάτρεις του κινηματογράφου που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρώτοι τη νέα εντυπωσιακή μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη.

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Η «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το λογοτεχνικό έργο του Ομήρου που θεωρείται το θεμελιώδες κείμενο του δυτικού πολιτισμού. Γυρισμένη σε έξι χώρες και με ένα λαμπερό καστ, η 13 η μεγάλου μήκους ταινία του Νόλαν εκπληρώνει ένα όνειρο πολλών ετών: να γυρίσει μια ολόκληρη ταινία αποκλειστικά με κάμερες IMAX. Παράλληλα, αποτελεί τη μέχρι σήμερα πιο καθηλωτική και μεγαλειώδη κινηματογραφική εμπειρία της καριέρας του. Οι πρώτες εντυπώσεις του κοινού είναι ιδιαίτερα θερμές, με την ταινία να αποσπά θετικά σχόλια για τη σκηνοθεσία, τις ερμηνείες, τη φωτογραφία και τη συνολική κινηματογραφική εμπειρία.

Ο Matt Damon ως στρατιώτης με πανοπλία και σπαθί σε σκηνικό της Οδύσσειας, με πλοία και στρατόπεδο στο φόντο.

Καστ: Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Ζεντέγια, Σαρλίζ Θερόν

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Παραγωγή: Εμα Τόμας, Κρίστοφερ Νόλαν

Εκτέλεση Παραγωγής: Tόμας Χέισλιπ

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν,ΟΔΥΣΣΕΙΑ , είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η ταινία μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές αίθουσες και κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου 2026.

Στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, με τη συμμετοχή της Ζεντάγια και της Σαρλίζ Θερόν.

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ είναι παραγωγή των Ε μα Τόμας και Κρίστοφερ Νόλαν για την εταιρεία τους Syncopy. Την εκτέλεση παραγωγής ανέλαβε ο Τόμας Χέισλιπ.

Η «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» θα κυκλοφορήσει πανελλαδικά στους κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου από την Tanweer.

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