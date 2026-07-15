90’s alert! Το Free Willy ετοιμάζεται για δυναμικό comeback και οι millennials μόλις συγκινήθηκαν!

Η Warner Bros ετοιμάζει reboot της θρυλικής ταινίας «Free Willy» με την AGBO των Russo Brothers, με νέο σενάριο και νέα δημιουργική ομάδα

Με μια ματιά Η Warner Bros ανακοίνωσε νέο reboot της ταινίας Free Willy, με στόχο να συστήσει την ιστορία σε νέα γενιά.

Η AGBO των Russo Brothers αναλαμβάνει την παραγωγή, με σύγχρονη κινηματογραφική προσέγγιση.

Το σενάριο θα είναι σύγχρονη εκδοχή, διατηρώντας τον συναισθηματικό πυρήνα του πρωτότυπου.

Η αρχική ταινία του 1993 ήταν παγκόσμιο φαινόμενο, με μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο αγαπημένες οικογενειακές ταινίες της δεκαετίας του ’90 ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη. Η Warner Bros αποφάσισε να δώσει νέα ζωή στο Free Willy, ανακοινώνοντας την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου reboot που φιλοδοξεί να συστήσει τη συγκινητική ιστορία σε μια νέα γενιά θεατών.

Το Free Willy δεν ήταν απλώς μία ακόμα οικογενειακή περιπέτεια. Η ταινία του 1993 κατάφερε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, αγγίζοντας εκατομμύρια θεατές με τη συγκινητική σχέση ενός μοναχικού αγοριού και μιας όρκας που ζούσε σε αιχμαλωσία. Περισσότερα από 30 χρόνια μετά, η ιστορία ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέα δημιουργική ομάδα και σύγχρονη κινηματογραφική προσέγγιση.

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Η είδηση έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans που μεγάλωσαν με την αυθεντική ταινία, ενώ αρκετοί αναρωτιούνται αν το νέο reboot θα καταφέρει να μεταφέρει το ίδιο συναίσθημα που έκανε το πρωτότυπο Free Willy μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες της εποχής του.

A ‘Free Willy’ reboot is in the works at Warner Bros.https://t.co/995sA8QhHA — Entertainment Tonight (@etnow) July 12, 2026

Η AGBO των Russo Brothers αναλαμβάνει την παραγωγή

Το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα βρίσκεται στα χέρια της AGBO, της εταιρείας παραγωγής των Anthony Russo και Joe Russo, των δημιουργών που έχουν συνδέσει το όνομά τους με μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες των τελευταίων ετών.

Το σενάριο έχουν αναλάβει να γράψουν οι Mary-Margaret Kunze και Jade Halley Bartlett, οι οποίες θα παρουσιάσουν μια σύγχρονη εκδοχή της ιστορίας, διατηρώντας παράλληλα τον συναισθηματικό πυρήνα που έκανε το αρχικό φιλμ τόσο ξεχωριστό.

Η επιτυχία του αυθεντικού «Free Willy»

Η πρώτη ταινία έκανε πρεμιέρα το 1993 και αφηγήθηκε την ιστορία της ιδιαίτερης φιλίας ανάμεσα σε ένα μοναχικό αγόρι και μια αιχμάλωτη όρκα.

Παρά τον σχετικά χαμηλό προϋπολογισμό των περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων, το Free Willy εξελίχθηκε σε τεράστια εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας περίπου 153,7 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Η επιτυχία αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία αρκετών sequels, μιας σειράς κινουμένων σχεδίων αλλά και μιας spin-off ταινίας που κυκλοφόρησε απευθείας σε home video.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από το νέο reboot

Στην παραγωγή συμμετέχουν από την AGBO οι Angela Russo-Otstot, Michael Disco και Kassee Whiting. Ρόλο εκτελεστικών παραγωγών αναλαμβάνουν οι Anthony Russo, Joe Russo και η Lauren Shuler Donner, η οποία είχε συνδεθεί με το franchise ήδη από την πρώτη ταινία. Παράλληλα, η Courtney Baker θα είναι συμπαραγωγός, ενώ την επίβλεψη της παραγωγής για λογαριασμό της Warner Bros έχουν αναλάβει οι Jesse Ehrman και Kate Adams.

Η επιστροφή του Free Willy αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της τάσης του Hollywood να επαναφέρει στη μεγάλη οθόνη αγαπημένα κινηματογραφικά franchises. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι αν το νέο reboot θα καταφέρει να αγγίξει το κοινό όπως έκανε η ταινία του 1993 και να δημιουργήσει μια νέα γενιά θεατών που θα αγαπήσει την ιστορία του Willy όσο και εκείνοι που μεγάλωσαν μαζί του.