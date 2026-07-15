Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 15.07.2026

90’s alert! Το Free Willy ετοιμάζεται για δυναμικό comeback και οι millennials μόλις συγκινήθηκαν!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Warner Bros ετοιμάζει reboot της θρυλικής ταινίας «Free Willy» με την AGBO των Russo Brothers, με νέο σενάριο και νέα δημιουργική ομάδα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Warner Bros ανακοίνωσε νέο reboot της ταινίας Free Willy, με στόχο να συστήσει την ιστορία σε νέα γενιά.
  • Η AGBO των Russo Brothers αναλαμβάνει την παραγωγή, με σύγχρονη κινηματογραφική προσέγγιση.
  • Το σενάριο θα είναι σύγχρονη εκδοχή, διατηρώντας τον συναισθηματικό πυρήνα του πρωτότυπου.
  • Η αρχική ταινία του 1993 ήταν παγκόσμιο φαινόμενο, με μεγάλη εμπορική επιτυχία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο αγαπημένες οικογενειακές ταινίες της δεκαετίας του ’90 ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη. Η Warner Bros αποφάσισε να δώσει νέα ζωή στο Free Willy, ανακοινώνοντας την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου reboot που φιλοδοξεί να συστήσει τη συγκινητική ιστορία σε μια νέα γενιά θεατών.

Youtube
Youtube

Το Free Willy δεν ήταν απλώς μία ακόμα οικογενειακή περιπέτεια. Η ταινία του 1993 κατάφερε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, αγγίζοντας εκατομμύρια θεατές με τη συγκινητική σχέση ενός μοναχικού αγοριού και μιας όρκας που ζούσε σε αιχμαλωσία. Περισσότερα από 30 χρόνια μετά, η ιστορία ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέα δημιουργική ομάδα και σύγχρονη κινηματογραφική προσέγγιση.

Το «Mobland» στην κορυφή του ελληνικού Netflix – Γιατί έγινε η νέα εμμονή;

Η είδηση έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans που μεγάλωσαν με την αυθεντική ταινία, ενώ αρκετοί αναρωτιούνται αν το νέο reboot θα καταφέρει να μεταφέρει το ίδιο συναίσθημα που έκανε το πρωτότυπο Free Willy μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες της εποχής του.

Η AGBO των Russo Brothers αναλαμβάνει την παραγωγή

Το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα βρίσκεται στα χέρια της AGBO, της εταιρείας παραγωγής των Anthony Russo και Joe Russo, των δημιουργών που έχουν συνδέσει το όνομά τους με μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες των τελευταίων ετών.

Το σενάριο έχουν αναλάβει να γράψουν οι Mary-Margaret Kunze και Jade Halley Bartlett, οι οποίες θα παρουσιάσουν μια σύγχρονη εκδοχή της ιστορίας, διατηρώντας παράλληλα τον συναισθηματικό πυρήνα που έκανε το αρχικό φιλμ τόσο ξεχωριστό.

Η επιτυχία του αυθεντικού «Free Willy»

Η πρώτη ταινία έκανε πρεμιέρα το 1993 και αφηγήθηκε την ιστορία της ιδιαίτερης φιλίας ανάμεσα σε ένα μοναχικό αγόρι και μια αιχμάλωτη όρκα.

Παρά τον σχετικά χαμηλό προϋπολογισμό των περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων, το Free Willy εξελίχθηκε σε τεράστια εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας περίπου 153,7 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Η επιτυχία αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία αρκετών sequels, μιας σειράς κινουμένων σχεδίων αλλά και μιας spin-off ταινίας που κυκλοφόρησε απευθείας σε home video.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από το νέο reboot

Στην παραγωγή συμμετέχουν από την AGBO οι Angela Russo-Otstot, Michael Disco και Kassee Whiting. Ρόλο εκτελεστικών παραγωγών αναλαμβάνουν οι Anthony Russo, Joe Russo και η Lauren Shuler Donner, η οποία είχε συνδεθεί με το franchise ήδη από την πρώτη ταινία. Παράλληλα, η Courtney Baker θα είναι συμπαραγωγός, ενώ την επίβλεψη της παραγωγής για λογαριασμό της Warner Bros έχουν αναλάβει οι Jesse Ehrman και Kate Adams.

Η επιστροφή του Free Willy αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της τάσης του Hollywood να επαναφέρει στη μεγάλη οθόνη αγαπημένα κινηματογραφικά franchises. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι αν το νέο reboot θα καταφέρει να αγγίξει το κοινό όπως έκανε η ταινία του 1993 και να δημιουργήσει μια νέα γενιά θεατών που θα αγαπήσει την ιστορία του Willy όσο και εκείνοι που μεγάλωσαν μαζί του.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

FREE WILLY TRAILER Warner Bros ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Camino de Santiago: Το ταξίδι που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή

Camino de Santiago: Το ταξίδι που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή

15.07.2026
Επόμενο
11ο Beyond Borders: Αυτές είναι οι 23 ταινίες μικρού μήκους που θα δούμε στο μicro Διαγωνιστικό

11ο Beyond Borders: Αυτές είναι οι 23 ταινίες μικρού μήκους που θα δούμε στο μicro Διαγωνιστικό

15.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Behemoth!»: Ο Pedro Pascal έρχεται με τον πιο απαιτητικό ρόλο της ζωής του – Δες το trailer
Streaming News

«Behemoth!»: Ο Pedro Pascal έρχεται με τον πιο απαιτητικό ρόλο της ζωής του – Δες το trailer

15.07.2026
Έφυγε από τη ζωή Μάρω Κοντού: Η γυναίκα σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου
Cinema

Έφυγε από τη ζωή Μάρω Κοντού: Η γυναίκα σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου

15.07.2026
11ο Beyond Borders: Αυτές είναι οι 23 ταινίες μικρού μήκους που θα δούμε στο μicro Διαγωνιστικό
Cinema

11ο Beyond Borders: Αυτές είναι οι 23 ταινίες μικρού μήκους που θα δούμε στο μicro Διαγωνιστικό

15.07.2026
Πρεμιέρα για το οπτικοακουστικό υπερθέαμα του Christopher Nolan | Η «Οδύσσεια» συναντά το ελληνικό κοινό
Cinema

Πρεμιέρα για το οπτικοακουστικό υπερθέαμα του Christopher Nolan | Η «Οδύσσεια» συναντά το ελληνικό κοινό

15.07.2026
Carrie TV Series: Η νέα σκοτεινή εκδοχή του κλασικού horror έρχεται στο Amazon
Cinema

Carrie TV Series: Η νέα σκοτεινή εκδοχή του κλασικού horror έρχεται στο Amazon

14.07.2026
Το Netflix κάνει το Monopoly reality και ήδη θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή!
Cinema

Το Netflix κάνει το Monopoly reality και ήδη θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή!

14.07.2026
Ο Tom Cruise επιστρέφει πιο αγνώριστος από ποτέ στη νέα ταινία «Digger» – Δες το trailer
Cinema

Ο Tom Cruise επιστρέφει πιο αγνώριστος από ποτέ στη νέα ταινία «Digger» – Δες το trailer

14.07.2026
Το «Mobland» στην κορυφή του ελληνικού Netflix – Γιατί έγινε η νέα εμμονή;
Cinema

Το «Mobland» στην κορυφή του ελληνικού Netflix – Γιατί έγινε η νέα εμμονή;

14.07.2026
11ο Beyond Borders: Αυτές είναι οι 18 μεγάλες ταινίες που ξεχωρίζουν στο Κυρίως Διαγωνιστικό
Cinema

11ο Beyond Borders: Αυτές είναι οι 18 μεγάλες ταινίες που ξεχωρίζουν στο Κυρίως Διαγωνιστικό

13.07.2026
Summer snack unlocked: Ο πιο νόστιμος τρόπος να «σώσεις» τις ώριμες μπανάνες

Summer snack unlocked: Ο πιο νόστιμος τρόπος να «σώσεις» τις ώριμες μπανάνες

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

Η μαμά σου στο είχε πει πριν γίνει viral – Το απλό trick που εξαφανίζει τους λεκέδες από λάδι

Η μαμά σου στο είχε πει πριν γίνει viral – Το απλό trick που εξαφανίζει τους λεκέδες από λάδι

Workout πριν τη βουτιά; Ναι και χρειάζεσαι μόνο 10 λεπτά!

Workout πριν τη βουτιά; Ναι και χρειάζεσαι μόνο 10 λεπτά!

Πώς να φτιάξεις το viral παγωτό καρπούζι του TikTok με 2 υλικά σε μόλις 10 λεπτά

Πώς να φτιάξεις το viral παγωτό καρπούζι του TikTok με 2 υλικά σε μόλις 10 λεπτά

Το σπιτικό hack που κάνει τις κατσαρίδες να…αλλάζουν δρόμο – Με 2 υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα

Το σπιτικό hack που κάνει τις κατσαρίδες να…αλλάζουν δρόμο – Με 2 υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι