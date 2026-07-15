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Cinema 15.07.2026

Ο Freddy Krueger επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – Ο πιο διάσημος εφιάλτης του σινεμά ξυπνά ξανά

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Ο Freddy Krueger επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με νέα ταινία «A Nightmare on Elm Street» από την Paramount Picture
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Freddy Krueger επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με νέα ταινία «A Nightmare on Elm Street».
  • Η Paramount Pictures εξασφάλισε τα δικαιώματα του αρχικού σεναρίου του 1984.
  • Η νέα παραγωγή αναμένεται να συστήσει τον χαρακτήρα σε νέα γενιά θεατών.
  • Η οικογένεια του Wes Craven συμμετέχει στην παραγωγή της νέας ταινίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Freddy Krueger, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους villains στην ιστορία του horror κινηματογράφου, ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με μια νέα εκδοχή του «A Nightmare on Elm Street». Το εμβληματικό franchise τρόμου βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, καθώς η Paramount Pictures εξασφάλισε τα αμερικανικά δικαιώματα του αρχικού σεναρίου της ταινίας του 1984. Η νέα παραγωγή αναμένεται να συστήσει τον εφιαλτικό κόσμο του Freddy σε μια νέα γενιά θεατών, κρατώντας ζωντανή την κληρονομιά του δημιουργού Wes Craven. Αν και οι λεπτομέρειες για την ιστορία παραμένουν μυστικές, το project έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans του horror.

https://www.instagram.com/officialfreddykrueger/
https://www.instagram.com/officialfreddykrueger/

Η επιστροφή του Freddy Krueger γίνεται μέσα από τη νεοσύστατη Paramount Primal, η οποία αναλαμβάνει την ανάπτυξη της νέας ταινίας. Τα δικαιώματα του αρχικού σεναρίου παραχωρήθηκαν από την οικογένεια του Wes Craven, με τη σύζυγο του δημιουργού Iya Labunka και τον γιο του Jonathan Craven να συμμετέχουν στην παραγωγή μαζί με τον Mark Toberoff. Ο Toberoff είχε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια ανάκτησης των δικαιωμάτων του αρχικού έργου από την οικογένεια Craven το 2019, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νέα κινηματογραφική εποχή του franchise.

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Το νέο «A Nightmare on Elm Street» βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημος τίτλος, σκηνοθέτης ή καστ. Ωστόσο, η παραγωγή αναμένεται να βασιστεί στην αυθεντική ταινία του 1984, εκεί όπου ο Freddy Krueger έγινε παγκόσμιο σύμβολο τρόμου μέσα από τους εφιάλτες των θυμάτων του. Η Paramount Primal των J.D. Lifshitz και Raphael Margules έχει αναλάβει το project, με τους δύο παραγωγούς να συμμετέχουν ως executive producers.

Η σύζυγος του Wes Craven εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη νέα κινηματογραφική προσπάθεια, δηλώνοντας: «Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τον κόσμο του “A Nightmare on Elm Street” σε μια νέα και απόλυτα αφοσιωμένη γενιά θεατών. Ξέρουμε ότι ο Wes θα ήταν ενθουσιασμένος βλέποντας πώς ο τρόμος παίρνει τη θέση που του αξίζει εδώ και καιρό στο πολιτιστικό στερέωμα».

https://www.instagram.com/officialfreddykrueger/
https://www.instagram.com/officialfreddykrueger/

Ο Freddy Krueger έχει πρωταγωνιστήσει συνολικά σε εννέα ταινίες, ενώ έχει εμφανιστεί επίσης σε τηλεοπτική σειρά και video games. Η τελευταία κινηματογραφική του εμφάνιση έγινε το 2010 μέσα από το reboot του «A Nightmare on Elm Street», με πρωταγωνίστρια τη Rooney Mara, το οποίο σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία με έσοδα άνω των 117 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

https://www.instagram.com/officialfreddykrueger/
https://www.instagram.com/officialfreddykrueger/

Η επιστροφή του Freddy έρχεται σε μια περίοδο όπου τα μεγάλα horror franchises γνωρίζουν νέα άνθηση, με το κοινό να περιμένει να δει αν ο θρυλικός δολοφόνος των ονείρων μπορεί να τρομάξει ξανά μια νέα γενιά κινηματογραφόφιλων. Ο εφιάλτης στην Elm Street φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε ξανά.

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Freddy Krueger ΤΑΙΝΙΑ
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