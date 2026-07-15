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Μουσικά Νέα 15.07.2026

Είναι επίσημο! Το «Αφήνομαι (MAD Version)» της Μαρίνας Σπανού έρχεται πιο σύντομα απ’ όσο νόμιζες

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Η Μαρίνα Σπανού ανακοίνωσε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media πως το «Αφήνομαι (MAD Version)» κυκλοφορεί στις 17 Ιουλίου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μαρίνα Σπανού ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του «Αφήνομαι (MAD Version)».
  • Το τραγούδι θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες στις 17 Ιουλίου.
  • Το κομμάτι είχε πρωτοακουστεί στα MAD VMA 2026, προκαλώντας ενδιαφέρον.
  • Οι fans της τραγουδοποιού περίμεναν με ανυπομονησία την επίσημη κυκλοφορία του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναμονή τελειώνει για τους fans της Μαρίνας Σπανού. Με μια ανάρτηση στα προσωπικά της social media, η αγαπημένη τραγουδοποιός αποκάλυψε πως το «Αφήνομαι (MAD Version)» θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 17 Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν μετά την εμφάνισή της στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η ανακοίνωση ενθουσίασε αμέσως τους followers της, οι οποίοι περίμεναν εδώ και εβδομάδες νέα για το τραγούδι. Το countdown για την επίσημη κυκλοφορία έχει πλέον ξεκινήσει.

Η Μαρίνα Σπανού αλλάζει «εποχή» και παραδέχεται on camera την αλλαγή της, ποζάροντας στην θάλασσα.
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Το «Αφήνομαι» έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή των MAD VMA 2026, όπου η Μαρίνα Σπανού παρουσίασε ένα μικρό μέρος του μέσα στο ιδιαίτερο medley της. Παρότι ακούστηκαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα, ήταν αρκετά για να ξεχωρίσει και να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ακυκλοφόρητα ελληνικά τραγούδια του φετινού καλοκαιριού. Από εκείνη τη στιγμή, τα social media γέμισαν με βίντεο, σχόλια και ερωτήσεις για το πότε θα κυκλοφορήσει ολόκληρο.

Το teaser της Μαρίνας Σπανού είναι ό,τι καλύτερο ακούσαμε σήμερα – Έρχεται το «Αφήνομαι» των MAD VMA 2026;

Λίγες ημέρες αργότερα, η ίδια ανέβασε ένα νέο teaser στο TikTok και στο Instagram, δίνοντας ακόμη μία γεύση από το κομμάτι και ρωτώντας τους followers της: «Το δίνω;». Η απάντηση ήταν σχεδόν καθολική, με χιλιάδες fans να ζητούν την άμεση κυκλοφορία του. Τελικά, η Μαρίνα δεν άφησε το κοινό της σε αγωνία για πολύ και ανακοίνωσε επίσημα ότι το «Αφήνομαι (MAD Version)» θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες στις 17 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση έγινε αμέσως viral, με τους θαυμαστές της να μοιράζονται την είδηση και να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους στα social media. Πολλοί θεωρούν ήδη πως το τραγούδι έχει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες του καλοκαιριού, ενώ αρκετοί δηλώνουν ότι το είχαν ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε στα MAD VMA.

Η Μαρίνα Σπανού στη σκηνή των MAD VMA 2026 με εντυπωσιακή εμφάνιση και χορευτές.

Το buzz γύρω από το «Αφήνομαι» συνεχίζει να μεγαλώνει όσο πλησιάζει η ημέρα της κυκλοφορίας.

marina_spanou
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και όλα δείχνουν ότι στις 17 Ιουλίου το «Αφήνομαι (MAD Version)» θα προστεθεί στις playlists των fans της Μαρίνας Σπανού, που περίμεναν με ανυπομονησία αυτή τη στιγμή.

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MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΑΦΗΝΟΜΑΙ Μαρίνα Σπανού ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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