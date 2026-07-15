No mic, no problem! Το κοινό έκανε το καλύτερο backup ever σε συναυλία της Ariana Grande

Η Ariana Grande αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα στη συναυλία της στη Νέα Υόρκη, αλλά οι fans έσωσαν τη στιγμή

Με μια ματιά Κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Νέα Υόρκη, το μικρόφωνο της Ariana Grande σταμάτησε να λειτουργεί.

Το κοινό τραγούδησε μαζί της για να διατηρήσει την ατμόσφαιρα, ενώ το πρόβλημα λυνόταν.

Η Ariana Grande ευχαρίστησε το κοινό για την υπομονή και την υποστήριξή του.

Το περιστατικό έγινε viral, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της τραγουδίστριας με τους fans της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απρόοπτο κατά τη διάρκεια της μεγάλης της συναυλίας στη Νέα Υόρκη, όμως κατάφερε να μετατρέψει μια δύσκολη στιγμή σε μια αξέχαστη εμπειρία για το κοινό της. Η pop star τραγουδούσε το «Eternal sunshine» στο Barclays Center του Brooklyn, όταν ξαφνικά το μικρόφωνό της σταμάτησε να λειτουργεί. Το περιστατικό καταγράφηκε από fans και τα βίντεο άρχισαν γρήγορα να κυκλοφορούν στα social media. Παρά το τεχνικό πρόβλημα, η Ariana παρέμεινε ψύχραιμη και συνέχισε το show με τη βοήθεια του κοινού.

Τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι δεν υπήρχε ήχος, η Ariana Grande προσπάθησε να ενημερώσει την ομάδα παραγωγής της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο ήχος δεν λειτουργεί» και κάνοντας νοήματα προς τους τεχνικούς που βρίσκονταν στα παρασκήνια. Οι συνεργάτες της κινήθηκαν άμεσα για να λύσουν το πρόβλημα, ενώ οι θεατές άρχισαν να τραγουδούν μαζί της, κρατώντας ζωντανή την ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα. Λίγο αργότερα, το μικρόφωνο επανήλθε και η Ariana αντέδρασε με ανακούφιση λέγοντας: «Ω, τώρα επανήλθε».

Ariana Grande: Εκτός του «American Horror Story» Season 13 – Η μεγάλη αλλαγή που κανείς δεν περίμενε

Η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το κοινό για την υπομονή του και να αναγνωρίσει την προσπάθεια της τεχνικής ομάδας της. «Τώρα είναι εντάξει, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την καταπληκτική μας ομάδα που διαχειρίζεται αυτές τις τεχνικές δυσκολίες. Και ευχαριστώ για την υπομονή σας», είπε μετά το τέλος της στιγμής. Η αντίδρασή της αγαπήθηκε από τους fans, που σχολίασαν πως για ακόμη μία φορά έδειξε επαγγελματισμό και αμεσότητα πάνω στη σκηνή.

Το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο της μεγάλης «Eternal Sunshine Tour», της περιοδείας που σηματοδοτεί τη δυναμική επιστροφή της Ariana Grande στις live εμφανίσεις. Η περιοδεία ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου από το Oakland της Καλιφόρνια και περιλαμβάνει συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Λονδίνο, όπου θα ολοκληρωθεί την 1η Σεπτεμβρίου στο εμβληματικό O2 Arena.

Ένα τεχνικό πρόβλημα μπορεί να σταματήσει για λίγα λεπτά έναν ήχο, αλλά όχι τη σύνδεση της Ariana Grande με το κοινό της, με τη συγκεκριμένη στιγμή να γίνεται ήδη ένα από τα πιο viral στιγμιότυπα της περιοδείας της.