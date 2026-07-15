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Μουσικά Νέα 15.07.2026

Πώς το Wonderwall των Oasis έγινε ξαφνικά το τραγούδι της Αγγλίας για το Μουντιάλ 2026;

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Το Wonderwall των Oasis έγινε ο ανεπίσημος ύμνος της Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026 και επιστρέφει δυναμικά στα charts
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το "Wonderwall" των Oasis έγινε ο ανεπίσημος ύμνος της Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026, μετά από αυθόρμητους πανηγυρισμούς.
  • Η εικόνα των παικτών και φιλάθλων να τραγουδούν το τραγούδι έγινε viral, επαναλαμβανόμενη μετά από κάθε νίκη.
  • Το τραγούδι επέστρεψε στα charts και στις streaming πλατφόρμες, ενώ οι Gallagher εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους.
  • Το "Wonderwall" συμβολίζει πλέον την ελπίδα, την ενότητα και το όνειρο της Αγγλίας για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
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Υπάρχουν τραγούδια που γράφουν ιστορία τη στιγμή που κυκλοφορούν και άλλα που βρίσκουν μια δεύτερη ζωή πολλά χρόνια αργότερα. Το «Wonderwall» των Oasis ανήκει πλέον και στις δύο κατηγορίες. Σχεδόν 31 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το διαχρονικό single έχει μετατραπεί στον ανεπίσημο ύμνο της εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026, χαρίζοντας μία από τις πιο συγκινητικές μουσικές στιγμές της διοργάνωσης. Από τις εξέδρες μέχρι τα social media, το τραγούδι ακούγεται παντού και γνωρίζει ξανά μια απίστευτη άνθηση.

FIFAWorldCup 2026

Όλα ξεκίνησαν αυθόρμητα μετά την πρώτη νίκη της Αγγλίας στη διοργάνωση. Οι παίκτες πλησίασαν τους φιλάθλους για να πανηγυρίσουν μαζί τους και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούσαν το «Wonderwall» σαν να ήταν ο επίσημος ποδοσφαιρικός ύμνος της ομάδας. Η εικόνα έκανε τον γύρο του διαδικτύου και από εκείνη τη στιγμή το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται μετά από κάθε αγώνα. Είτε στο Dallas, είτε στο New Jersey, στην Atlanta, στο Mexico City ή στο Miami, οι νίκες της Αγγλίας έχουν πλέον το δικό τους soundtrack.

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Η πιο δυνατή στιγμή ήρθε μετά την πρόκριση στα ημιτελικά απέναντι στη Νορβηγία. Οι ποδοσφαιριστές τραγούδησαν μαζί με τον κόσμο, ενώ στις εξέδρες βρισκόταν και ο David Beckham μαζί με τους γιους του, συμμετέχοντας στους πανηγυρισμούς. Τα βίντεο έγιναν αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και φέρνοντας το «Wonderwall» ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής συζήτησης. Ένα τραγούδι του 1995 κατάφερε να γίνει η πιο αυθεντική μουσική εικόνα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

@benfozza

Through to semis come onnn the boys 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #worldcup #fifaworldcup #wonderwall #englandfootball #judebellingham

♬ original sound – benfozza

Η αναβίωση του κομματιού δεν έμεινε μόνο στα γήπεδα. Το «Wonderwall» επέστρεψε δυναμικά στο UK Top 40, ανεβαίνοντας ξανά στις υψηλές θέσεις των charts, ενώ οι streaming πλατφόρμες κατέγραψαν σημαντική αύξηση στις ακροάσεις του. Η επιτυχημένη reunion περιοδεία των Oasis έπαιξε επίσης τον δικό της ρόλο, όμως η σύνδεση του τραγουδιού με την εθνική Αγγλίας το μετέτρεψε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα ακόμη classic της britpop.

Ο δημιουργός του τραγουδιού, Noel Gallagher, σχολίασε με ενθουσιασμό αυτό το απρόσμενο φαινόμενο, λέγοντας: «Το Wonderwall ανήκει στον κόσμο, και αυτή ήταν μια μαγική στιγμή ανάμεσα στον κόσμο και τους παίκτες». Την ίδια ώρα, ο Liam Gallagher, που στο παρελθόν είχε παραδεχθεί ότι είχε κουραστεί να τραγουδά το συγκεκριμένο κομμάτι, δείχνει να απολαμβάνει όσο ποτέ τη νέα του ζωή. Λίγο πριν από τα ημιτελικά έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας στους φιλάθλους γράφοντας: «Θα το πάρουμε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν ξέρω πώς, δεν με νοιάζει. Σεβασμός σε όλους τους παίκτες και τον προπονητή, πρέπει να το κάνετε να συμβεί».

@bbcsport

Do England fans know the lyrics to Wonderwall? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🎵 #FIFAWorldCup #England #Oasis #Wonderwall

♬ original sound – BBC Sport

Η αγάπη για το τραγούδι εκφράστηκε και από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές του γηπέδου. Ο Harry Kane χαρακτήρισε τις στιγμές που τραγουδά μαζί με τους οπαδούς μετά τις νίκες ως από τις πιο ξεχωριστές της καριέρας του με την εθνική ομάδα. Παράλληλα, ο πρώην τερματοφύλακας Joe Hart υποστήριξε ότι τέτοιες αυθόρμητες στιγμές δημιουργούν έναν μοναδικό δεσμό ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο, θυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ’ όλα συναίσθημα.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το «Wonderwall» δεν γράφτηκε ποτέ για το ποδόσφαιρο. Οι ανοιχτοί συμβολισμοί των στίχων, η νοσταλγική του μελωδία και η συναισθηματική ένταση που μεταφέρει επιτρέπουν στον καθένα να το ερμηνεύει διαφορετικά. Σήμερα, για εκατομμύρια Άγγλους φιλάθλους, δεν είναι απλώς ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια των Oasis. Είναι ο ήχος της ελπίδας, της ενότητας και του ονείρου για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αν η Αγγλία καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο, το «Wonderwall» δεν θα θυμίζει μόνο τη χρυσή εποχή της britpop. Θα μείνει στην ιστορία ως το τραγούδι που έντυσε μουσικά μία από τις πιο αξέχαστες πορείες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

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Oasis wonderwall ΜΟΥΝΤΙΑΛ Μουντιάλ του 2026
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