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Celeb World 15.07.2026

Κατερίνα Καινούργιου: «Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου» – Η ανάρτηση με την κόρη της που συγκίνησε

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Η Κατερίνα Καινούργιου ζει ένα καλοκαίρι διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα, καθώς για πρώτη φορά κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της, Ξένια, μετά από απαιτητική τηλεοπτική σεζόν.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες με την κόρη της στο Instagram, εκφράζοντας τη συγκίνησή της.
  • Η ανάρτηση περιείχε το μήνυμα «Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου… Το πιο όμορφο της ζωής μου…».
  • Οι στιγμές με την κόρη της έχουν πλέον διαφορετική αξία και δημιουργούν νέες αναμνήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν γεμάτη υποχρεώσεις, η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει πλέον τις στιγμές που περίμενε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Το φετινό καλοκαίρι έχει ξεχωριστή σημασία για την παρουσιάστρια, αφού είναι το πρώτο που περνά μαζί με την κόρη της, Ξένια, και κάθε μικρή οικογενειακή στιγμή αποκτά διαφορετική αξία. Αφήνοντας για λίγο πίσω της το καθημερινό πρόγραμμα της εκπομπής «Super Κατερίνα», η ίδια ταξίδεψε μαζί με τον σύζυγό της στο νησί, προκειμένου να χαρεί ξέγνοιαστες στιγμές με την οικογένειά της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους followers της μερικές τρυφερές φωτογραφίες με την κορούλα της, συνοδεύοντάς τες με ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα και αγάπη.

https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/

Η Κατερίνα Καινούργιου, μαζί με τον σύζυγό της, ταξίδεψε στο νησί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των τηλεοπτικών της υποχρεώσεων, προκειμένου να απολαύσει ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από την ένταση της καθημερινότητας. Αυτές οι διακοπές έχουν, όμως, έναν διαφορετικό χαρακτήρα για την παρουσιάστρια, αφού είναι το πρώτο καλοκαίρι που περνά μαζί με την κόρη της, Ξένια.

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Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε φωτογραφίες με τη μικρή της και θέλησε να εκφράσει δημόσια τη χαρά και τη συγκίνησή της για αυτή τη νέα σελίδα στη ζωή της. «Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου… Το πιο όμορφο της ζωής μου… Μαζί σε κάθε μικρή μας διαδρομή», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στην ανάρτησή της.

https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/

Τα λόγια της αποτυπώνουν με τον πιο απλό τρόπο το συναίσθημα μιας μητέρας που απολαμβάνει κάθε μικρή στιγμή με το παιδί της. Για την Κατερίνα Καινούργιου, οι βόλτες, οι αγκαλιές και οι καθημερινές στιγμές με την κόρη της αποκτούν πλέον διαφορετική αξία. Η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν άργησε να γεμίσει με θετικά σχόλια από φίλους και followers της παρουσιάστριας, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν να χαρεί όσο περισσότερο γίνεται αυτή την ξεχωριστή περίοδο.

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σημασία της οικογένειας στη ζωή της και πλέον φαίνεται πως απολαμβάνει κάθε λεπτό του νέου της ρόλου, εκείνου της μητέρας. Το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της Ξένια δεν είναι απλώς μια ακόμη περίοδος διακοπών, αλλά μια συλλογή από νέες αναμνήσεις που, όπως έδειξε και μέσα από την ανάρτησή της, θα κρατήσει για πάντα στην καρδιά της.

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καλοκαίρι Κατερίνα Καινούριου
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