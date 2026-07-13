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Celeb World 13.07.2026

Το internet βρήκε τη σωσία του Erling Haaland και η πιο random ομοιότητα του 2026 είναι γεγονός

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Η Anastasia Kostromitina έγινε viral για την ομοιότητά της με τον Erling Haaland και είανι το νέο viral φαινόμενο των social media
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Μια 24χρονη από τη Μόσχα έγινε viral στο TikTok και Instagram λόγω της ομοιότητάς της με τον Erling Haaland.
  • Η Anastasia Kostromitina ανέβαζε βίντεο μιμούμενη τον ποδοσφαιριστή, με ένα να ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια views.
  • Αρχικά δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί την ομοιότητα, αλλά τώρα την αξιοποιεί επαγγελματικά.
  • Η ίδια ελπίζει η δημοσιότητα να της ανοίξει νέους επαγγελματικούς δρόμους και θέλει να βγάλει selfie με τον Haaland.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί ο Erling Haaland να είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, όμως φαίνεται πως έχει… σωσία και μάλιστα γυναίκα! Η 24χρονη από τη Μόσχα έχει γίνει viral στα social media, καθώς οι χρήστες δεν μπορούν να ξεπεράσουν την απίστευτη ομοιότητά της με τον Νορβηγό σούπερ σταρ.

https://www.instagram.com/nas__kos/
https://www.instagram.com/nas__kos/

 

Τα βίντεο που ανεβάζει στο TikTok και το Instagram, στα οποία μιμείται τις χαρακτηριστικές εκφράσεις, τις κινήσεις και το ύφος του επιθετικού της Manchester City, έχουν εκτοξευθεί σε προβολές. Ένα από αυτά ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια views, μετατρέποντάς τη μέσα σε λίγες ημέρες σε viral πρόσωπο του διαδικτύου.

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Το πιο εντυπωσιακό είναι πως όλα ξεκίνησαν σχεδόν… τυχαία. Η ίδια δεν πίστευε ποτέ ότι έμοιαζε στον Erling Haaland και αρχικά δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί τα αμέτρητα σχόλια που δεχόταν. Σήμερα, όμως, αντιμετωπίζει όλη αυτή τη δημοσιότητα με χιούμορ και προσπαθεί να τη μετατρέψει σε επαγγελματική ευκαιρία.

https://www.instagram.com/nas__kos
https://www.instagram.com/nas__kos

Η Anastasia Kostromitina αποκάλυψε ότι τα περισσότερα βίντεο δημοσιεύονται με τη βοήθεια της μητέρας της, η οποία τη βιντεοσκοπεί καθώς αναπαριστά χαρακτηριστικές κινήσεις και εκφράσεις του Νορβηγού επιθετικού. Αν και στην αρχή η σύγκριση δεν της άρεσε καθόλου, πλέον δηλώνει πως βλέπει διαφορετικά όλη αυτή την ιστορία.

https://www.instagram.com/nas__kos/
https://www.instagram.com/nas__kos/

«Για να είμαι ειλικρινής, πέρασα από όλα τα στάδια της άρνησης. Στην αρχή δεν καταλάβαινα πώς του μοιάζω. Μετά ένιωσα λίγο πληγωμένη. Αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι το να μοιάζεις με έναν τόσο μεγάλο αθλητή, έστω και μόνο εξωτερικά, είναι κάτι αρκετά καλό. Αποφάσισα λοιπόν να το αξιοποιήσω», ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε ακόμη πως η ιδέα γεννήθηκε όταν είδε πολλά αντίστοιχα βίντεο στα social media. «Όλο το feed μου ήταν γεμάτο με βίντεο κοριτσιών που έμοιαζαν με εκείνον και σκέφτηκα: “Γιατί να μη φτιάξω κι εγώ ένα;”. Ήλπιζα ότι θα πάρει πολλά likes, αλλά δεν περίμενα ποτέ τέτοια ανταπόκριση», είπε για το βίντεο που ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια προβολές.

Τα αρνητικά σχόλια δεν φαίνεται να την επηρεάζουν ιδιαίτερα. Αντίθετα, πιστεύει πως αποτελούν ακόμη μία απόδειξη της επιτυχίας της. «Μόλις εμφανίστηκαν οι haters, κατάλαβα ότι το βίντεο είχε γίνει πραγματικά viral. Όμως υπάρχουν πολύ περισσότερα θετικά σχόλια. Οι haters δεν με ενοχλούν, απλώς αυξάνουν τους followers μου», σχολίασε.

https://www.instagram.com/nas__kos/
https://www.instagram.com/nas__kos/

Η 24χρονη εργάζεται ως μοντέλο στη Μόσχα και είναι κόρη πρώην στρατιωτικού του Κόκκινου Στρατού. Ελπίζει πως η ξαφνική δημοσιότητα θα της ανοίξει νέους επαγγελματικούς δρόμους. Παρότι δεν δηλώνει φανατική του ποδοσφαίρου, πλέον παρακολουθεί περισσότερο τον Erling Haaland και υποστηρίζει τη Νορβηγία. Όσο για το ενδεχόμενο να γνωρίσει από κοντά τον ποδοσφαιριστή της Manchester City; Δεν είναι σίγουρη αν θα έκανε κοινή φωτογράφιση, όμως όπως λέει, θα ήθελε πολύ να βγάλει μια selfie μαζί του.

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Anastasia Kostromitina Erling Haaland Viral
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