Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Οι πρώτες εικόνες από τη βάφτιση του γιου τους που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν έζησαν τη πιο σημαντική στιγμή του γιου τους με φόντο ένα όμορφο καλοκαιρινό σκηνικό

Με μια ματιά Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάφτισαν τον γιο τους, Ιάσονα - Παναγιώτη, στην Αρτέμιδα.

Η Γωγώ Φαρμάκη ήταν η νονά του μικρού.

Γονείς και νονά επέλεξαν λευκές εμφανίσεις για το μυστήριο.

Μετά τη βάφτιση ακολούθησε δεξίωση δίπλα στη θάλασσα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάφτισαν τον γιο τους στην Αρτέμιδα, σε μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και αγαπημένα πρόσωπα. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε παρουσία στενών συγγενών και φίλων, με το ζευγάρι να υποδέχεται τους καλεσμένους του σε μια ημέρα που ήταν αφιερωμένη στον μικρό τους γιο και στη νέα σελίδα που ανοίγει για την οικογένειά τους.’

Ο μικρός πήρε το όνομα Ιάσονας – Παναγιώτης, με την επιλογή των ονομάτων να έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για την οικογένεια, ενώ τη βάφτιση ανέλαβε να πραγματοποιήσει η στενή φίλη της Ευρυδίκης Βαλαβάνη, Γωγώ Φαρμάκη. Οι πρώτες εικόνες από το μυστήριο δεν άργησαν να κυκλοφορήσουν στα social media, αποτυπώνοντας τις όμορφες στιγμές από την εκκλησία αλλά και τη γιορτή που ακολούθησε.

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Οι λεπτομέρειες που ξεχώρισαν στη βάφτιση

Οι γονείς και η νονά επέλεξαν λευκές εμφανίσεις, δημιουργώντας μια κομψή και φωτεινή αισθητική που ταίριαζε απόλυτα με το χαρμόσυνο κλίμα της ημέρας. Το σκηνικό στην εκκλησία ήταν λιτό και καλαίσθητο, ενώ οι καλεσμένοι δεν έκρυβαν τη συγκίνησή τους για τη σημαντική αυτή στιγμή της οικογένειας. Λίγες ώρες αργότερα, οι πρώτες φωτογραφίες από το μυστήριο άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media μέσα από αναρτήσεις φίλων και συγγενών, αποκαλύπτοντας όμορφα στιγμιότυπα τόσο από την εκκλησία όσο και από τη συνέχεια της γιορτής.

Η δεξίωση δίπλα στη θάλασσα

Μετά τη βάφτιση ακολούθησε δεξίωση σε χώρο δίπλα στη θάλασσα, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν μαζί με το ζευγάρι. Το καλοκαιρινό τοπίο, η χαλαρή διάθεση και οι όμορφες οικογενειακές στιγμές δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για τη συνέχεια της ημέρας. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν δεν σταμάτησαν να χαμογελούν, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή δίπλα στον γιο τους, στους φίλους και στους συγγενείς τους.

Ένα διήμερο γεμάτο χαρά για την οικογένεια

Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τον εορτασμό των πρώτων γενεθλίων του μικρού Ιάσονα – Παναγιώτη, χαρίζοντας στην οικογένεια ένα ξεχωριστό διήμερο γεμάτο συγκίνηση, αγάπη και όμορφες αναμνήσεις. Οι εικόνες από τη βάφτιση αποτυπώνουν μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή του ζευγαριού, το οποίο συνεχίζει να ζει μοναδικές εμπειρίες μαζί με τον γιο του, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα που μοιράζονται κάθε μεγάλη οικογενειακή χαρά.

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