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Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 13.07.2026

Η Madonna δεν λέει να… κατέβει από την κορυφή! – Νέο ιστορικό ρεκόρ με το «CONFESSIONS II»

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Η Madonna κατέκτησε το No.1 του Billboard 200 με το «CONFESSIONS II» και έγραψε ιστορία με το 10ο κορυφαίο άλμπουμ της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το νέο άλμπουμ της Madonna, «CONFESSIONS II», έφτασε στο No.1 του Billboard 200.
  • Η Madonna έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που φτάνει στο No.1 του Billboard 200 σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες.
  • Το άλμπουμ σημείωσε την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων βινυλίου της Madonna και τη μεγαλύτερη streaming εβδομάδα της καριέρας της.
  • Η Madonna κατέχει πλέον 24 άλμπουμ στο Top 10 του Billboard 200, κατατασσόμενη στους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών.
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Η Madonna αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται η απόλυτη Queen of Pop. Το νέο της άλμπουμ «CONFESSIONS II» έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο No.1 του Billboard 200, χαρίζοντάς της το 10ο άλμπουμ της καριέρας της που φτάνει στην κορυφή του πιο σημαντικού chart άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αυτή τη νέα επιτυχία, η Madonna καταγράφει ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ.

madonna_confessions_on_a_dance_floor
https://www.instagram.com/madonna/

Γίνεται η πρώτη καλλιτέχνιδα που κατακτά την κορυφή του Billboard 200 στη δεκαετία του 2020, έχοντας ήδη βρεθεί στο No.1 σε τρεις διαφορετικές προηγούμενες δεκαετίες. Παράλληλα, γίνεται μόλις η τέταρτη καλλιτέχνιδα στην ιστορία που διαθέτει τουλάχιστον 10 No.1 άλμπουμ στο Billboard 200 και 10 No.1 singles στο Billboard Hot 100, όπου μετρά συνολικά 12 κορυφαίες επιτυχίες.

Η Madonna ξαναγράφει ιστορία – Το «Confessions II» έκανε αυτό που λίγοι καλλιτέχνες μπορούν στα ARIA Charts

Το «CONFESSIONS II», που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου, αποτελεί τη συνέχεια του εμβληματικού «Confessions on a dance floor» του 2005 και σηματοδοτεί την επιστροφή της Madonna στη συνεργασία με τον παραγωγό Stuart Price, ο οποίος είχε συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία του αρχικού άλμπουμ. Πρόκειται επίσης για το πρώτο ολοκληρωμένο studio album της μετά το «Madame X» του 2019, ενώ είχε προηγηθεί το single «Bring your love» με τη συμμετοχή της Sabrina Carpenter.

madonna
https://www.instagram.com/madonna/

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο με 134.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις ΗΠΑ μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, σημειώνοντας την καλύτερη εβδομάδα για dance άλμπουμ μέσα στο 2026. Από αυτές, οι 114.000 αφορούσαν καθαρές πωλήσεις, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη της Madonna από το 2015. Παράλληλα, το άλμπουμ συγκέντρωσε 20,1 εκατομμύρια streams, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη streaming εβδομάδα της καριέρας της για άλμπουμ.

Η Madonna στην Times Square με ένα secret show, φορώντας εντυπωσιακή ασημί εμφάνιση και ροζ μπότες.
https://www.instagram.com/madonna/

Σημαντικό ρόλο στην εμπορική επιτυχία του «CONFESSIONS II» έπαιξαν και οι πολλές διαθέσιμες εκδόσεις του. Κυκλοφόρησε σε 15 διαφορετικές εκδόσεις βινυλίου, 4 CD, 1 κασέτα και 6 ψηφιακές εκδόσεις, με τις πωλήσεις βινυλίου να φτάνουν τις 59.000, αριθμός που αποτελεί νέο προσωπικό ρεκόρ για τη Madonna στη σύγχρονη εποχή καταγραφής πωλήσεων.

Η Madonna στην Times Square με ένα secret show, φορώντας ροζ κορσέ και γκρι μπότες, τραγουδάει με πάθος.
https://www.instagram.com/madonna/

Με το νέο της επίτευγμα, η Madonna φτάνει πλέον τα 24 άλμπουμ στο Top 10 του Billboard 200, επίδοση που την κατατάσσει ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Περισσότερα Top 10 άλμπουμ έχουν μόνο οι The Rolling Stones, Barbra Streisand, The Beatles, Frank Sinatra και Elvis Presley.

Η Madonna εμφανίζεται στη σκηνή κατά τη διάρκεια του secret show στην Times Square, με φόντο κόκκινη οθόνη που γράφει "Confessions".
https://www.instagram.com/madonna/

Το «CONFESSIONS II» δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία κορυφή για τη Madonna, αλλά μια ακόμη απόδειξη της διαχρονικής επιρροής της στη διεθνή μουσική σκηνή. Τέσσερις δεκαετίες μετά τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της, συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, να εξελίσσεται και να αποδεικνύει ότι παραμένει μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της παγκόσμιας pop μουσικής.

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Billboard Confessions II Madonna άλμπουμ μουσική
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