Ο Rack ανεβάζει τον πήχη: «Το videoclip του “Paloma” είναι το καλύτερό μου»

Ο Rack μιλά για το νέο του project με το «Paloma» και υπόσχεται μία από τις πιο ιδιαίτερες παραγωγές στην Ελλάδα

Με μια ματιά Το τραγούδι "Paloma" του Rack έχει ήδη επιτυχία και χιλιάδες ακροάσεις.

Ο Rack ολοκλήρωσε το videoclip του "Paloma", το οποίο αναμένεται σύντομα.

Δεκάδες fans συμμετείχαν στα γυρίσματα του videoclip, γίνοντας μέρος του.

Ο Rack χαρακτήρισε το videoclip του "Paloma" ως την καλύτερη δουλειά του και μια ιδιαίτερη ελληνική παραγωγή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Paloma» έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει ανάμεσα στις πρόσφατες κυκλοφορίες του Rack, συγκεντρώνοντας χιλιάδες ακροάσεις και θετικά σχόλια από το κοινό. Τώρα, ο δημοφιλής artist ετοιμάζεται να δώσει νέα πνοή στο τραγούδι, καθώς ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του επίσημου videoclip, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα και ήδη έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες στους fans.

Το video clip δεν ήταν ένα συνηθισμένο γύρισμα. Ο Rack επέλεξε να μοιραστεί αυτή τη στιγμή με το κοινό του, καλώντας δεκάδες fans να συμμετάσχουν στην παραγωγή. Οι θαυμαστές του βρέθηκαν στον χώρο των γυρισμάτων, έγιναν μέρος των σκηνών και έζησαν από κοντά τη δημιουργική διαδικασία, συμβάλλοντας στη μοναδική ατμόσφαιρα που, όπως όλα δείχνουν, θα χαρακτηρίζει το τελικό αποτέλεσμα.

«Love, RACK.»: Ο RACK ετοιμάζει το soundtrack του καλοκαιριού – To hype μόλις εκτοξεύτηκε

Ο ίδιος ο Rack, μάλιστα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και την πίστη του στο συγκεκριμένο project. Μέσα από ανάρτησή του, χαρακτήρισε το videoclip του «Paloma» ως την καλύτερη δουλειά της καριέρας του μέχρι σήμερα, ενώ υποστήριξε πως πρόκειται για μία από τις πιο ιδιαίτερες παραγωγές που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια δήλωση που ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη, καθώς οι fans περιμένουν να δουν αν το τελικό αποτέλεσμα θα δικαιώσει τις υψηλές προσδοκίες που έχει δημιουργήσει ο ίδιος.

Το «Paloma» έχει ήδη βρει τη θέση του στις playlists του κοινού, όμως η κυκλοφορία του videoclip αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στο τραγούδι και να το φέρει ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης.

Με μια παραγωγή που φαίνεται να κινείται σε υψηλά στάνταρ, τη συμμετοχή των ίδιων των fans και τον Rack να δηλώνει με απόλυτη σιγουριά ότι πρόκειται για το κορυφαίο project της πορείας του, το μόνο που απομένει είναι η επίσημη πρεμιέρα του video clip, η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το κοινό της ελληνικής rap σκηνής.