Toquel: «Δεν κάνω εκπτώσεις στα όνειρά μου» – Η ανακοίνωση που στεναχώρησε τους fans

Ο Toquel εξήγησε γιατί δεν θα πραγματοποιήσει κανένα live φέτος στην Αθήνα και εξήγησε τους λόγους μέσα από τα social media

Με μια ματιά Ο Toquel ακυρώνει μεγάλα live στην Αθήνα για το 2026 λόγω αδυναμίας εύρεσης κατάλληλου χώρου.

Το φιλόδοξο project του καλλιτέχνη σχεδιαζόταν γύρω από το Καλλιμάρμαρο.

Ο Toquel δεν επιθυμεί συμβιβασμούς στο όραμά του και αρνείται συμμετοχή σε φεστιβάλ άλλων.

Εξετάζει τη δημιουργία δικού του χώρου για μελλοντικές, ανεπηρέαστες εμφανίσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι fans του Toquel που περίμεναν να τον δουν σε ένα μεγάλο stage live στην Αθήνα μέσα στο 2026 θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανακοίνωσε μέσα από το Instagram ότι δεν θα πραγματοποιήσει καμία μεγάλη συναυλία στην πρωτεύουσα φέτος, εξηγώντας πως οι προσπάθειές του να βρει τον κατάλληλο χώρο δεν είχαν το αποτέλεσμα που επιθυμούσε.

Όπως αποκάλυψε, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόταν σε συζητήσεις για να υλοποιήσει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο project, το οποίο είχε σχεδιαστεί γύρω από το Καλλιμάρμαρο. Ωστόσο, οι συνεχόμενες αρνητικές απαντήσεις από τους υπεύθυνους των μεγάλων venues οδήγησαν στην οριστική ακύρωση του σχεδίου, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει τελικά κανένα stage live στην Αθήνα μέσα στη χρονιά.

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Ο ίδιος εξήγησε πως δεν θέλει να κάνει εκπτώσεις στο όραμά του, ούτε να μεταφέρει το live σε έναν χώρο που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. Μάλιστα, τόνισε πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε κάποιο φεστιβάλ ή σε διοργανώσεις που βασίζονται στον σχεδιασμό άλλων, καθώς στόχος του είναι κάθε εμφάνισή του να είναι ακριβώς όπως την έχει φανταστεί.

«Το project που ετοίμαζα ήταν γύρω από το Καλλιμάρμαρο. Ακόμα και το εξώφυλλο με το μαρμάρινο άγαλμα δημιουργήθηκε για να υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα σε εμένα και το Καλλιμάρμαρο. Δεν θέλω να συμμετέσχω σε κάποιο φεστιβάλ ή σε μια διοργάνωση βασισμένη στα σχέδια κάποιου άλλου. Όταν κάνω κάτι θέλω να είναι ακριβώς όπως το έχω οραματιστεί».

Παρά την απογοήτευση για την εξέλιξη αυτή, ο Toquel άφησε να εννοηθεί πως δεν εγκαταλείπει το όνειρό του. Αντίθετα, αποκάλυψε ότι σκέφτεται ακόμη και τη δημιουργία του δικού του χώρου για συναυλίες, προκειμένου στο μέλλον να παρουσιάσει ένα show χωρίς συμβιβασμούς, όπως ακριβώς το έχει σχεδιάσει. Μέχρι τότε, όμως, η Αθήνα δεν θα φιλοξενήσει κάποιο μεγάλο stage live του καλλιτέχνη μέσα στο 2026.

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