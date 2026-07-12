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Μουσική 12.07.2026

«I just might»: Ο Bruno Mars μόλις πέτυχε ακόμη ένα Top 10 και το Billboard το επιβεβαιώνει

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Νέα μεγάλη επιτυχία για τον Bruno Mars, με το τραγούδι του «I just might» να φτάνει στην 10η θέση του Billboard
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το νέο single του Bruno Mars, «I just might», μπήκε στο Top 10 του Billboard Hot 100.
  • Το τραγούδι έφτασε στη 10η θέση του chart με ημερομηνία 11 Ιουλίου 2026.
  • Η επιτυχία επιβεβαιώνει τη δυναμική του κομματιού και την απήχηση του Bruno Mars.
  • Ο Bruno Mars συνεχίζει να είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους και σταθερούς καλλιτέχνες της pop.
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Ο Bruno Mars αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς και επιτυχημένους καλλιτέχνες της παγκόσμιας pop σκηνής. Το νέο του single «I just might» συνεχίζει την ανοδική του πορεία στα charts και καταγράφει ακόμη μία σημαντική επιτυχία, μπαίνοντας πλέον στο Top 10 του Billboard Hot 100.

Ο Bruno Mars σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την κυκλοφορία του νέου του album με τίτλο The Romantic.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο chart με ημερομηνία 11 Ιουλίου 2026, το τραγούδι σκαρφάλωσε στη 10η θέση, σημειώνοντας νέο προσωπικό υψηλό στη διαδρομή του. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του κομματιού αλλά και τη διαχρονική απήχηση που εξακολουθεί να έχει ο Bruno Mars στο παγκόσμιο μουσικό κοινό.

Γιατί ο Bruno Mars δεν σταματά να μας εντυπωσιάζει; 5 ιστορικές στιγμές που τον έγραψαν στην pop ιστορία

Με μια καριέρα γεμάτη πολυπλατινένιες επιτυχίες, sold out εμφανίσεις και τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην pop μουσική, ο Bruno Mars συνεχίζει να γράφει ιστορία. Η χαρακτηριστική φωνή του, η μοναδική σκηνική παρουσία και η ικανότητά του να δημιουργεί επιτυχίες που αντέχουν στον χρόνο τον διατηρούν σταθερά ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας.

Ο Bruno Mars με γυαλιά ηλίου και κοστούμι ερμηνεύει τραγούδι από το νέο του album "The Romantic".
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «I just might» προστίθεται πλέον στη μεγάλη λίστα των επιτυχημένων singles του, επιβεβαιώνοντας ότι ο Bruno Mars εξακολουθεί να κυριαρχεί στα charts και να διατηρεί ισχυρό δεσμό με το κοινό του σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η επιτυχία του τραγουδιού έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο μια καριέρα που μετρά ήδη αμέτρητες διακρίσεις και παγκόσμια ρεκόρ.

Ο Bruno Mars σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για το νέο του άλμπουμ The Romantic.
www.instagram.com/brunomars

Το νέο Top 10 στο Billboard Hot 100 αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία του καλλιτέχνη και μια υπενθύμιση ότι ο Bruno Mars εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύγχρονη pop μουσική. Οι fans του έχουν ακόμη έναν λόγο να πανηγυρίζουν, καθώς το «I Just Might» συνεχίζει να ανεβαίνει και να ξεχωρίζει ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.

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Billboard Hot 100 BRUNO MARS μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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