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Beauty 12.07.2026

Seafood buffet nails: Η πιο «νόστιμη» τάση για τα νύχια σου αυτό το καλοκαίρι!

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Πώς να υιοθετήσεις στα νύχια σου το πιο «νόστιμο» και viral trend που αποθεώνει την καλοκαιρινή διάθεση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα Seafood Buffet Nails είναι η νέα τάση στα μανικιούρ, εμπνευσμένη από θαλασσινά και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
  • Η τάση περιλαμβάνει ρεαλιστικά σχέδια θαλασσινών πλασμάτων, pop art στοιχεία και έντονα καλοκαιρινά χρώματα.
  • Προτείνονται σχέδια με σαρδέλες, αστακούς, πολύχρωμα ψαράκια, στρείδια και συνδυασμούς θαλασσινών.
  • Η αισθητική παραλίας με κοχύλια και αστερίες είναι επίσης μέρος της τάσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που απολαμβάνεις τις βουτιές, το διάβασμα στην άμμο και τα θαλασσινά γεύματα δίπλα στο κύμα. Ακόμα κι αν δεν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στην παραλία, μπορείς να μεταφέρεις όλη αυτή την ανέμελη ατμόσφαιρα στα χέρια σου με το απόλυτο nail trend της σεζόν: τα Seafood Buffet Nails. Εμπνευσμένο από την αγάπη για τα θαλασσινά, τα aquatic designs και την τάση του «Euro Summer», αυτό το ιδιαίτερο μανικιούρ περιλαμβάνει σχέδια που θυμίζουν τα πιο απολαυστικά καλοκαιρινά τραπεζώματα.

psaria_nixia_trend
https://www.instagram.com/naominailsnyc/

Αν αναζητάς έναν δημιουργικό τρόπο για να ξεφύγεις από τα κλασικά μονόχρωμα νύχια, αυτή η τάση είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Πρόκειται για μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση που συνδυάζει ρεαλιστικά θαλασσινά πλάσματα, pop art λεπτομέρειες και καλοκαιρινά χρώματα, κάνοντας το μανικιούρ σου το απόλυτο θέμα συζήτησης. Είτε είσαι λάτρης των θαλασσινών γεύσεων, είτε απλά θέλεις να νιώσεις σαν γοργόνα, η ποικιλία των σχεδίων που ακολουθούν θα σε εμπνεύσει να δώσεις στο look σου τον πιο fresh χαρακτήρα.

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1. Σαρδέλες για να ξεχωρίζεις

Τα μικρά ψάρια έχουν γίνει το απόλυτο μοτίβο του καλοκαιριού και ταιριάζουν απίστευτα πάνω στα νύχια σου. Διάλεξε μια ουδέτερη, διάφανη βάση για να αναδειχθεί η λεπτομέρεια του σχεδίου και άφησε το ψαράκι να γίνει ο πρωταγωνιστής του μανικιούρ σου.

sardeles_nixia
https://www.instagram.com/betina_goldstein/?hl=en

2. Παιχνιδιάρικος αστακός

Αν θέλεις κάτι πιο έντονο και χαρούμενο, επίλεξε έναν συνδυασμό με αστακούς και pop art στοιχεία. Μπορείς να προσθέσεις χαμογελαστά πρόσωπα ή μικρά ψαράκια σε μπλε αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα μανικιούρ που ακτινοβολεί ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση.

astakos_manicure
https://www.instagram.com/yo_keshh/

3. Πολύχρωμα ψαράκια με ombré εφέ

Τα μακριά νύχια σε σχήμα αμυγδάλου προσφέρουν τον ιδανικό καμβά για να τοποθετήσεις πολλά μικρά ψαράκια σε διαφορετικά χρώματα. Χρησιμοποίησε μια ombré τεχνική στη βάση, για να δώσεις την αίσθηση του νερού και να κάνεις τα σχέδια να δείχνουν ακόμα πιο ζωντανά.

ombre_psaria_nixia
https://www.instagram.com/digitzbydev/

4. Συνδυασμός θαλασσινών

Αν δεν μπορείς να αποφασίσεις ανάμεσα σε διαφορετικά είδη θαλασσινών, γιατί να μην τα επιλέξεις όλα; Εναλλαξε τα σχέδια σε κάθε νύχι ή δημιούργησε ένα mix-and-match αποτέλεσμα που θα δείχνει απόλυτα ισορροπημένο και δημιουργικό.

sardeles_nixia
https://www.instagram.com/serpentclaws/?hl=en

5. Μικροί θαλασσινοί φίλοι

Δώσε μια διαφορετική νότα στο μανικιούρ σου επιλέγοντας διαφορετικά μικροσκοπικά σχέδια ψαριών για κάθε νύχι. Μια γαλακτερή, λευκή βάση είναι η καλύτερη επιλογή, καθώς επιτρέπει στα σχέδια να φαίνονται καθαρά και να ταιριάζουν με κάθε καλοκαιρινή σου εμφάνιση.

thalassina_nixia
https://www.instagram.com/afreshset/

6. Τρισδιάστατα στρείδια

Για ένα αποτέλεσμα που μοιάζει τόσο αληθινό που θα εντυπωσιάσει τους πάντες, δοκίμασε ένα τρισδιάστατο σχέδιο με στρείδια. Είναι μια τολμηρή επιλογή που δείχνει πως δεν φοβάσαι να πειραματιστείς με τις πιο ιδιαίτερες τάσεις της μόδας.

streidia_nixia
https://www.instagram.com/betina_goldstein/

7.Αισθητική παραλίας

Το μανικιούρ σου μπορεί να θυμίζει ολόκληρο τον βυθό, συνδυάζοντας κοχύλια και αστερίες. Τοποθέτησε μικρά διακοσμητικά στοιχεία πάνω από μια βάση που θυμίζει κύματα που σκάνε στην ακρογιαλιά για να απογειώσεις το beach vibe.

thalassa_nixia_trend
https://www.instagram.com/themimid/

 

 

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beauty Seafood Buffet Nails Καλοκαίρι 2026 νύχια
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