Game changer: Έτσι θα σταματήσεις να πετάς μαραμένα μυρωδικά – Το απλό hack με το βάζο είναι εδώ!

Ξέχνα τα μαραμένα μυρωδικά στο ψυγείο γιατί με 1 βάζο και 1 ποτήρι νερό μπορείς να διατηρήσεις τη φρεσκάδα τους πολύ περισσότερο

Με μια ματιά Ένα απλό hack με γυάλινο βάζο και νερό παρατείνει τη φρεσκάδα των μυρωδικών.

Τα μυρωδικά τοποθετούνται με τα κοτσάνια σε νερό, μέσα σε ποτήρι, και μετά σκεπάζονται με το βάζο.

Αυτή η μέθοδος δημιουργεί υγρασία και προστατεύει τα μυρωδικά από τον ξηρό αέρα του ψυγείου.

Το hack είναι ιδανικό για άνηθο, μαϊντανό, κόλιανδρο, δυόσμο και βασιλικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεν υπάρχει τίποτα πιο απογοητευτικό από το να αγοράζεις φρέσκο μαϊντανό, άνηθο ή κόλιανδρο και μέσα σε μία-δύο ημέρες να έχουν ήδη μαραθεί στο ψυγείο. Εκτός από το ότι πετάς τρόφιμα, καταλήγεις να ξοδεύεις ξανά χρήματα για να τα αντικαταστήσεις. Ευτυχώς, υπάρχει ένα πανεύκολο hack που μπορεί να παρατείνει σημαντικά τη φρεσκάδα των φυλλωδών μυρωδικών σου. Και το καλύτερο; Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα γυάλινο βάζο και ένα ποτήρι με νερό.

Το συγκεκριμένο trick έχει γίνει viral γιατί είναι τόσο απλό όσο και αποτελεσματικό. Αντί να αφήνεις τα μυρωδικά μέσα στη σακούλα ή τυλιγμένα σε χαρτί κουζίνας, μπορείς να δημιουργήσεις ένα μικρό περιβάλλον που διατηρεί την απαραίτητη υγρασία και τα προστατεύει από τον αέρα του ψυγείου.

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Έτσι, ο άνηθος, ο μαϊντανός και ο κόλιανδρος παραμένουν δροσεροί, τραγανοί και έτοιμοι για χρήση για περισσότερες ημέρες. Το σημαντικότερο είναι ότι η διαδικασία είναι πολύ πιο απλή από όσο φαντάζεσαι.

Το έξυπνο hack βήμα-βήμα

Αρχικά, πάρε ένα γυάλινο βάζο με καπάκι και ένα ποτήρι γεμάτο νερό. Άνοιξε το βάζο και τοποθέτησε το καπάκι πάνω στο τραπέζι με την εσωτερική πλευρά (εκείνη που κουμπώνει στο βάζο) στραμμένη προς τα πάνω. Στη συνέχεια, τοποθέτησε το ποτήρι με το νερό επάνω στο καπάκι. Μέσα στο ποτήρι βάλε το μυρωδικό της επιλογής σου, όπως άνηθο, μαϊντανό ή κόλιανδρο, με τα κοτσάνια να ακουμπούν στο νερό όπως ακριβώς θα έκανες με ένα μπουκέτο λουλούδια. Έπειτα, σκέπασε προσεκτικά το ποτήρι με το γυάλινο βάζο και βίδωσε το καπάκι. Ουσιαστικά, το ποτήρι με το νερό και τα μυρωδικά παραμένει κλεισμένο μέσα στο βάζο, δημιουργώντας ένα προστατευμένο περιβάλλον που βοηθά στη διατήρηση της φρεσκάδας τους.

Γιατί λειτουργεί;

Το νερό διατηρεί ενυδατωμένα τα κοτσάνια των μυρωδικών, ενώ το βάζο περιορίζει την επαφή τους με τον ξηρό αέρα του ψυγείου. Αυτό σημαίνει ότι τα φύλλα δεν αφυδατώνονται τόσο γρήγορα και παραμένουν πράσινα και φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το συγκεκριμένο hack είναι ιδανικό για φυλλώδη μυρωδικά όπως:

Άνηθος

Μαϊντανός

Κόλιανδρος

Δυόσμος

Βασιλικός (κατά προτίμηση εκτός πολύ κρύου ψυγείου)

Μερικές φορές οι πιο απλές ιδέες είναι και οι πιο αποτελεσματικές. Με ένα ποτήρι νερό, ένα γυάλινο βάζο και λίγα δευτερόλεπτα προετοιμασίας, μπορείς να κρατήσεις τα αγαπημένα σου μυρωδικά φρέσκα για πολύ περισσότερο. Έτσι μειώνεις τη σπατάλη τροφίμων, εξοικονομείς χρήματα και έχεις πάντα αρωματικά βότανα έτοιμα για τις αγαπημένες σου συνταγές. Αν μέχρι σήμερα πετούσες τον μαϊντανό ή τον άνηθο μετά από λίγες ημέρες, αυτό το απλό hack αξίζει σίγουρα μια δοκιμή.