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Fashion 11.07.2026

Τσάντα θαλάσσης: 6 τάσεις που θα κάνουν την παραλία να μοιάζει με πασαρέλα

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Από τις νοσταλγικές jelly τσάντες μέχρι το ανανεωμένο raffia, ανακάλυψε τις 6 κορυφαίες τάσεις στις τσάντες θαλάσσης για το καλοκαίρ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η jelly τσάντα, με αισθητική 00s, είναι αδιάβροχη και εύκολη στο καθάρισμα.
  • Οι τσάντες mesh είναι ανάλαφρες, ανθεκτικές στην υγρασία και διπλώνουν εύκολα.
  • Οι ψάθινες τσάντες, με δερμάτινες ή μεταλλικές λεπτομέρειες, είναι ιδανικές και για βόλτες.
  • Οι πλεκτές (crochet) τσάντες προσφέρουν ρομαντικό στυλ και ευελιξία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι, η τσάντα θαλάσσης οφείλει να είναι το απόλυτο εργαλείο. Χρειάζεσαι χώρο για την πετσέτα, το αντηλιακό, το βιβλίο σου και όλα τα απαραίτητα για μια ημέρα δίπλα στο κύμα, γεγονός που καθιστά το μέγεθος και την πρακτικότητα τους πιο σημαντικούς παράγοντες. Αν και για χρόνια βασιζόμασταν αποκλειστικά στην κλασική τσάντα από καμβά, φέτος η μόδα εισάγει νέες, fun και εξαιρετικά λειτουργικές προτάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα.

https://www.instagram.com/thirtyyears/
https://www.instagram.com/thirtyyears/

Οι ειδικοί στον χώρο της μόδας συμφωνούν ότι η εποχή των βαρετών αξεσουάρ παραλίας έχει παρέλθει, δίνοντας τη θέση της σε σχέδια που κλέβουν την παράσταση. Από υλικά που αντέχουν στην άμμο και το αλάτι, μέχρι patterns που αποπνέουν ευρωπαϊκό resort αέρα, οι φετινές τάσεις συνδυάζουν το στυλ με την απόλυτη χρηστικότητα, αναβαθμίζοντας κάθε σου εμφάνιση στην παραλία ή την πισίνα.

1. Η επιστροφή της νοσταλγικής jelly τσάντας

Η αισθητική των 00s επιστρέφει δυναμικά και οι jelly τσάντες είναι ο πρωταγωνιστής. Με τη χαρακτηριστική γυαλιστερή τους υφή που θυμίζει παιδικό παιχνίδι, προσφέρουν μια δόση νοσταλγίας και παιχνιδιάρης διάθεσης. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα; Είναι αδιάβροχες, καθαρίζονται πανεύκολα με λίγο νερό και δεν σε ανησυχεί καθόλου η άμμος. Ταιριάζουν τέλεια με απλά μαγιό ή ένα λινό πουκάμισο, προσθέτοντας μια pop λεπτομέρεια στο σύνολό σου.

Bagmori

jelly_tsanta_thalassis

2. Δίχτυ

Αν ψάχνεις κάτι ανάλαφρο, οι τσάντες τύπου mesh είναι η ιδανική επιλογή. Αν και ο ανοιχτός σχεδιασμός τους απαιτεί προσοχή με τα μικροαντικείμενα, συχνά θα χρειαστείς ένα εσωτερικό νεσεσέρ, είναι εξαιρετικά πρακτικές και compact. Είναι το αξεσουάρ που προτιμούν οι πολυάσχολες γυναίκες, καθώς είναι ανθεκτικές στην υγρασία και διπλώνουν εύκολα για να χωρέσουν στην αποσκευή σου, προσδίδοντας έναν αέρα καλοκαιρινής ανεμελιάς.

New cult 

mesh_tsanta_thalassis

3. Ψάθινες υφές

Η ψάθινη τσάντα είναι διαχρονική, αλλά φέτος το raffia γίνεται πιο polished. Δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην άμμο, καθώς οι νέες εκδοχές με δερμάτινες λεπτομέρειες, oversized σιλουέτες ή ιδιαίτερα μεταλλικά στοιχεία τις καθιστούν ιδανικές ακόμα και για μια απογευματινή βόλτα ή ένα δείπνο στις διακοπές. Το φυσικό υλικό προσθέτει την απαραίτητη διάσταση σε κάθε καλοκαιρινό outfit, παραμένοντας μια safe και chic επιλογή.

Funky Buddha

funky_buddha_tsanta

4. Crochet

Για ένα πιο ρομαντικό και «σπιτικό» στυλ, οι πλεκτές τσάντες (crochet) κερδίζουν έδαφος. Είναι η πιο μαλακή εναλλακτική της κλασικής ψάθας, προσφέροντας υφή χωρίς να προσθέτουν βάρος. Λόγω της φύσης τους, είναι ιδιαίτερα ευέλικτες και χωράνε παντού, ενώ ενισχύουν την boho αισθητική που ταιριάζει απόλυτα στα καλοκαιρινά σου φορέματα και τα αέρινα cover-ups.

Dress2undress

tsanta_crochet

5. Cabana stripes

Οι ρίγες «καμπάνας» είναι παντού φέτος. Εμπνευσμένες από τις vintage ομπρέλες θαλάσσης και τις κλασικές ξαπλώστρες, οι τσάντες με έντονες ρίγες μεταφέρουν την αίσθηση του ευρωπαϊκού resort απευθείας στο ντύσιμό σου. Για να τις συνδυάσεις σωστά, δοκίμασε να αντλήσεις τα χρώματα των ριγών για το υπόλοιπο look σου, δημιουργώντας ένα παιχνιδιάρικο color-blocking αποτέλεσμα.

sun_of_a_beach_tsanta

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Fashion Καλοκαίρι 2026 μόδα τσάντα θαλάσσης
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