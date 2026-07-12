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Fashion 12.07.2026

Ονειρεύεσαι ένα καλοκαίρι σαν το «Mamma Mia»; Το Euro-Boho είναι η fashion τάση που θα λατρέψεις

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Θέλεις να ντύνεσαι σαν πρωταγωνίστρια σε ελληνικό νησί; Ανακάλυψε το Euro-Boho, το στυλ που συνδυάζει την ανεμελιά με την κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η τάση Euro-Boho συνδυάζει ποιοτικά κομμάτια με λιτό, 70s εμπνευσμένο στυλ.
  • Βασίζεται σε αναμνήσεις, vintage ευρήματα και ανάλαφρα, αέρινα υφάσματα.
  • Τα sheer σύνολα, οι δαντέλες και το layering είναι βασικά στοιχεία της τάσης.
  • Οι διαφάνειες και οι διαφορετικές υφές είναι απαραίτητες για ένα μοναδικό look.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Φαντάσου την αίσθηση που έχεις όταν βρίσκεσαι σε ένα ελληνικό νησί: εκείνη την απόλυτη ελευθερία, όπου η ώρα δεν μετράει, το ηλιοβασίλεμα είναι η μόνη σου υποχρέωση και το ντύσιμό σου είναι απλώς μια προέκταση της ανεμελιάς που νιώθεις. Σίγουρα έχεις παρατηρήσει πως, επιστρέφοντας στην πόλη, κάτι από αυτή τη μαγεία προσπαθείς να το διατηρήσεις και στο καθημερινό σου ντύσιμο, επιλέγοντας ρούχα που σε κάνουν να νιώθεις «διακοπές» ακόμα και μέσα στην καυτή ατμόσφαιρα του κέντρου.

https://www.instagram.com/sviridovskayasasha/
https://www.instagram.com/sviridovskayasasha/

Αυτή ακριβώς η ανάγκη για το «αβίαστα κομψό» είναι που φέρνει στο προσκήνιο το Euro-Boho, μια τάση που δείχνει να ταιριάζει απόλυτα στην ελληνική ιδιοσυγκρασία. Δεν πρόκειται για ένα στημένο look, αλλά για μια συλλογή από αναμνήσεις, vintage ευρήματα και ανάλαφρα υφάσματα που «αναπνέουν» κάτω από τον ελληνικό ήλιο. Αν θέλεις φέτος να φέρεις αυτόν τον μποέμ αέρα στη γκαρνταρόμπα σου, είσαι στο σωστό μέρος, πάμε να δούμε πώς θα το πετύχεις.

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Η αναγέννηση του Boho

Τα τελευταία καλοκαίρια, οι boho φούστες έχουν αντικαταστήσει επίσημα τα κλασικά τζιν σορτς που φορούσες μέχρι τώρα, και υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Η άνεση που σου προσφέρει ένα αέρινο ύφασμα σε μια μέρα με καύσωνα είναι ασύγκριτη, ενώ το στυλ παραμένει επίκαιρο και chic. Εμπνευσμένη από τις πασαρέλες του οίκου Chloé, η τάση αυτή ποντάρει στα sheer σύνολα, τις δαντέλες και το layering, μετατρέποντας το maximalism σε μια καθημερινή πρόταση γεμάτη φινέτσα.

fashion_mama_mia_style
https://www.instagram.com/sybil.tingc/

Euro-Boho

Το «Euro-Boho» είναι το ιδανικό μείγμα ανάμεσα σε ποιοτικά κομμάτια και στο λιτό, 70s εμπνευσμένο στυλ. Η επιτυχία αυτής της τάσης οφείλεται στο γεγονός ότι δεν χρειάζεται να ακολουθήσεις κανόνες. Μπορείς να συνδυάσεις ένα vintage εύρημα από τα παλαιοπωλεία της Αθήνας με ένα πιο ακριβό αξεσουάρ, δίνοντας στον εαυτό σου την ελευθερία να πειραματιστείς. Χαλαρές γραμμές και δυναμικά ντραπέ που σε καλούν να δημιουργήσεις σύνολα που ξεχωρίζουν για τη μοναδικότητά τους.

mama_mia_outfit

Τα απαραίτητα της τάσης

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που ορίζει το Euro-Boho φέτος, αυτό είναι οι διαφάνειες. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόλμησε να επιλέξεις φούστες και φορέματα με αέρινα, διάφανα υφάσματα. Τα απαλά «στρώματα» υφάσματος δημιουργούν ένα σύνολο που φαίνεται δραματικό αλλά και απίστευτα άνετο για τις βόλτες σου στα σοκάκια ή το απογευματινό σου κοκτέιλ στην πόλη. Θυμήσου, το μυστικό βρίσκεται στις υφές: μην φοβηθείς να παίξεις με διαφορετικά υλικά, προσθέτοντας εκείνη τη μυστηριώδη γοητεία που κάνει κάθε σου εμφάνιση να θυμίζει ταξίδι.

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Euro boho Fashion Καλοκαίρι 2026
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