Στα ίχνη της Κορσικής: Το fashion ταξίδι του Jacquemus στις παιδικές του αναμνήσεις

Με μια ματιά Η συλλογή "Le Bonheur" του Jacquemus εμπνέεται από παιδικές αναμνήσεις στην Κορσική.

Η πασαρέλα στήθηκε σε φυσικό μονοπάτι με φόντο τον φάρο Faro della Pietra.

Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει έντονα πορτοκαλί, γαλάζιο, πράσινο και λευκό, με ελαφριά υφάσματα.

Τα αξεσουάρ, όπως οι πτυσσόμενες μπαλαρίνες και οι τσάντες, συνδυάζουν πρακτικότητα και design. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, ο Simon Porte Jacquemus δεν παρουσίασε απλώς μια σειρά ρούχων, αλλά ένα συναισθηματικό ταξίδι στον χρόνο, όπου η αθωότητα των παιδικών διακοπών συναντά την υψηλή ραπτική. Με φόντο τον επιβλητικό φάρο Faro della Pietra στην Κορσική, ένα μέρος βαθιά φορτισμένο με προσωπικές αναμνήσεις του σχεδιαστή από την εποχή που επισκεπτόταν το νησί με τη μητέρα του, η συλλογή «Le Bonheur» ξεδιπλώνεται ως μια τρυφερή ωδή στην ανεμελιά.

Ο Jacquemus επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι κατέχει τον τίτλο του μετρ των εντυπωσιακών τοποθεσιών. Η πασαρέλα στήθηκε σε ένα φυσικό μονοπάτι που οδηγούσε προς τη θάλασσα, ενώ στον ορίζοντα ιστιοπλοϊκά σχημάτιζαν με ακρίβεια το όνομα του οίκου. Το διάχυτο φυσικό φως της Κορσικής και η αδιάκοπη θαλασσινή αύρα αποτέλεσαν τον ιδανικό καμβά για μια συλλογή που μοιάζει να αναπνέει μαζί με το περιβάλλον της.

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Η χρωματική παλέτα της συλλογής αντλεί έμπνευση από έναν ζωντανό καλοκαιρινό πίνακα ζωγραφικής, όπου το έντονο πορτοκαλί, το βαθύ γαλάζιο και το ζωηρό πράσινο βρίσκονται σε διαρκή διάλογο με το κυρίαρχο λευκό. Τα υλικά επιλέχθηκαν με απόλυτη προσήλωση στην ελαφρότητα και την κίνηση, συνδυάζοντας τη μεταξωτή οργάντζα και το λινό για να προσφέρουν μια διαφάνεια που αγκαλιάζει το σώμα χωρίς να το περιορίζει. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν εξαιρετικά λεπτά δερμάτινα στοιχεία που προσδίδουν μια σύγχρονη αίσθηση στα κλασικά γιλέκα, ενώ η ιαπωνική τεχνική Shibori εφαρμόστηκε για να δημιουργήσει γλυπτικές επιφάνειες που παραπέμπουν στην αφή της άμμου.

Οι σιλουέτες της συλλογής διατηρούν την υπογραφή του Jacquemus, ισορροπώντας ανάμεσα στο παιχνιδιάρικο ύφος και την αρχιτεκτονική δομή. Τα εντυπωσιακά «balloon» φορέματα, οι φούστες με απαλές πιέτες και τα αέρινα πουκάμισα με τις χαρακτηριστικές Breton ρίγες σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων, ενώ το έξυπνο layering επιτρέπει σε μπικίνι έντονων χρωμάτων να διακρίνονται κάτω από τα διάφανα υφάσματα, ενισχύοντας την αίσθηση των διακοπών.

Στον τομέα των αξεσουάρ, η πρακτικότητα συναντά το design με τρόπο υποδειγματικό. Οι «Les Ballerines Pietra», μπαλαρίνες που έχουν τη δυνατότητα να διπλώνουν στη μέση, αποτελούν τον ιδανικό σύντροφο για τις ταξιδιώτισσες. Η εμβληματική τσάντα «Le Valérie», που είναι αφιερωμένη στη μητέρα του σχεδιαστή, επανέρχεται με ανανεωμένες υφές και κεντήματα, ενώ κάνει το ντεμπούτο της η «Le Tote Pietra», μια shopping bag με μινιμαλιστικό χαρακτήρα και μεγάλη χωρητικότητα για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις.

Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος ο Simon Porte Jacquemus, το «Le Bonheur» είναι η προσπάθειά του να αιχμαλωτίσει την ίδια την ουσία του καλοκαιριού. Πρόκειται για μια συλλογή που μας υπενθυμίζει με τον πιο κομψό τρόπο ότι η πραγματική πολυτέλεια κρύβεται στα πιο απλά πράγματα: στον ήλιο, στο αλάτι και στην απόλυτη ελευθερία του να είσαι ο εαυτός σου.