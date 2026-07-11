Η Charli XCX αποκαλύπτει το tracklist του «Music, Fashion, Film» και τον special guest της

Μετά την αποθέωση του «Brat», η Charli XCX ετοιμάζεται για το νέο της δισκογραφικό βήμα που περιλαμβάνει 11 κομμάτια και μια αναπάντεχη συνεργασία

Με μια ματιά Η Charli XCX κυκλοφορεί το έβδομο άλμπουμ της, «Music, Fashion, Film», στις 24 Ιουλίου.

Το άλμπουμ περιέχει 11 νέα τραγούδια και διαρκεί περίπου 30 λεπτά.

Ο David Cronenberg συμμετέχει στο τελευταίο κομμάτι, «No One Lasts Forever».

Η Charli XCX θα πραγματοποιήσει 25 listening parties σε κινηματογράφους παγκοσμίως. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Βρετανίδα pop star, Charli XCX, είναι έτοιμη να επαναπροσδιορίσει τον ήχο της και να μας παρασύρει στον κόσμο της για ακόμα μία φορά. Μετά την τεράστια επιτυχία του «Brat» το 2024, η καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του έβδομου studio άλμπουμ της, με τίτλο «Music, Fashion, Film», το οποίο αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στις 24 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω Instagram, όπου η Charli αποκάλυψε το tracklist του δίσκου με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο: ποζάροντας με ένα T-shirt που αναγράφει τα κομμάτια. Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει 11 ολοκαίνουργια τραγούδια, με τη συνολική του διάρκεια να αγγίζει τα 30 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα.

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Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στο tracklist είναι η συμμετοχή στο τελευταίο κομμάτι του δίσκου, το «No One Lasts Forever». Εκεί, η Charli XCX ενώνει τις δυνάμεις της με τον θρυλικό σκηνοθέτη ταινιών τρόμου και επιστημονικής φαντασίας, David Cronenberg, σε μια συνεργασία που κανείς δεν περίμενε.

Για να γιορτάσει την άφιξη του νέου της δημιουργήματος, η Charli διοργανώνει 25 exclusive listening parties σε ανεξάρτητους κινηματογράφους σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις 9 έως τις 11 Ιουλίου. Οι fans θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση από το «Music, Fashion, Film» σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Τόκιο και πολλές άλλες.

Τι περιλαμβάνει το «Music, Fashion, Film»

Ο δίσκος περιλαμβάνει ήδη γνωστά singles όπως τα «SS26», «Wink Wink» και «Rock Music», ενώ η tracklist διαμορφώνεται ως εξής:

Rock Music

SS26

Card Declined

Camera

2007

I’m Afraid

Yeah

Wink Wink

Persona

Magic Metal Montana

No One Lasts Forever (feat. David Cronenberg)

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, η Charli XCX θα ξεκινήσει μια μεγάλη περιοδεία σε αρένες της Βόρειας Αμερικής, με αφετηρία τη Φιλαδέλφεια στις 11 Σεπτεμβρίου. Με το «Brat» να έχει φτάσει στο Νο 3 του Billboard 200, οι προσδοκίες για το νέο αυτό project είναι στα ύψη, και όλα δείχνουν ότι η Charli παραμένει η απόλυτη κυρίαρχος της σύγχρονης pop σκηνής.