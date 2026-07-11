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City Guide 11.07.2026

5 αγαπημένα θερινά cinema της Αθήνας που αξίζει να επισκεφτείς φέτος το καλοκαίρι

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Από το Cine Paris μέχρι το Cine Thisio, συγκεντρώσαμε τα 5 πιο όμορφα θερινά cinema της Αθήνας που πρέπει να επισκεφτείς φέτος
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Τα θερινά σινεμά της Αθήνας προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τον αττικό ουρανό.
  • Το Cine Θησείο και το Cine Paris προσφέρουν εμβληματική θέα στην Ακρόπολη και ποιοτικό σινεμά.
  • Το Cine Δέχεται και το Cine Αίγλη Ζαππείου προσφέρουν urban και family-friendly εμπειρίες αντίστοιχα.
  • Το Cine Φλοίσβος προσφέρει μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα στο Παλαιό Φάληρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα θερινά cinema της Αθήνας είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή έξοδος για ταινία. Είναι εμπειρία: ζεστό αεράκι, άρωμα γιασεμιού, παγωμένη μπύρα και κινηματογραφικές ιστορίες κάτω από τον αττικό ουρανό. Κάθε καλοκαίρι, ντόπιοι και τουρίστες αναζητούν τις πιο όμορφες ταράτσες και αυλές για να απολαύσουν ταινίες με φόντο τα αστέρια.

https://www.instagram.com/cineflisvos
https://www.instagram.com/cineflisvos

Η Αθήνα διαθέτει μια μοναδική παράδοση στα θερινά cinema, με ιστορικούς χώρους που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες αλλά και πιο σύγχρονες επιλογές που δίνουν νέα πνοή στην εμπειρία. Από ταράτσες με θέα την Ακρόπολη μέχρι κρυμμένους κήπους στο κέντρο, κάθε cinema έχει τη δική του ατμόσφαιρα.

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Αν ψάχνεις ιδέες για καλοκαιρινές εξόδους στην πόλη, τα θερινά σινεμά είναι από τις πιο ρομαντικές και χαλαρές επιλογές. Παρακάτω συγκεντρώσαμε 5 αγαπημένα cinema της Αθήνας που ξεχωρίζουν για την αισθητική, την ιστορία και την εμπειρία που προσφέρουν.

1. Cine Θησείο (Αποστόλου Παύλου 7, Αθήνα)

https://www.instagram.com/cinethision/
https://www.instagram.com/cinethision/

Ένα από τα πιο διάσημα θερινά σινεμά στον κόσμο, το Cine Θησείο προσφέρει ίσως την πιο εμβληματική θέα στην Ακρόπολη. Η εμπειρία εδώ είναι σχεδόν κινηματογραφική από μόνη της: τα φώτα της πόλης, ο ιερός βράχος και η μεγάλη οθόνη συνθέτουν ένα σκηνικό που δύσκολα ξεχνιέται. Το πρόγραμμα του περιλαμβάνει κυρίως ποιοτικές ταινίες και κλασικό σινεμά, ενώ η ατμόσφαιρα είναι πάντα ρομαντική και χαλαρή.

2. Cine Paris (Κυδαθηναίων 22, Αθήνα)

https://www.instagram.com/cineparis.athens
https://www.instagram.com/cineparis.athens

Στην καρδιά της Πλάκας, το Cine Paris είναι από τα πιο ιστορικά θερινά της Αθήνας. Με ρετρό αισθητική και rooftop θέα προς την Ακρόπολη, προσφέρει μια εμπειρία που συνδυάζει παλιά Αθήνα και σύγχρονο σινεμά. Είναι ιδανικό για όσους θέλουν μια πιο «ταξιδιάρικη» αίσθηση, σαν να έχουν μεταφερθεί σε άλλη εποχή. Οι προβολές του συχνά περιλαμβάνουν arthouse ταινίες και αγαπημένα classics.

3.Cine Dexameni (Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι)

Στο Κολωνάκι, το Cine Δεξαμενή είναι από τα πιο αγαπημένα spots για καλοκαιρινές προβολές στο κέντρο. Βρίσκεται δίπλα στην ιστορική δεξαμενή και προσφέρει μια πιο urban αλλά ταυτόχρονα ήρεμη εμπειρία. Είναι ιδανικό για after-work προβολές, με χαλαρή ατμόσφαιρα και προσεγμένο πρόγραμμα ταινιών που συνδυάζει mainstream και ποιοτικό σινεμά.

4. Cine Αίγλη Ζαππείου (Κήπος Ζαππείου)

https://www.instagram.com/aiglizappeiou
https://www.instagram.com/aiglizappeiou

Μέσα στον καταπράσινο χώρο του Ζαππείου, το Cine Αίγλη είναι από τα πιο εύκολα προσβάσιμα και family-friendly θερινά σινεμά. Ο συνδυασμός φύσης, ιστορικού περιβάλλοντος και σύγχρονων εγκαταστάσεων το κάνει ιδανικό για όλους. Εδώ μπορείς να δεις από μεγάλες εμπορικές παραγωγές μέχρι πιο ανάλαφρες επιλογές, σε έναν χώρο που αποπνέει καλοκαιρινή δροσιά.

5. Cine Φλοίσβος

https://www.instagram.com/cineflisvos
https://www.instagram.com/cineflisvos

Δίπλα στη θάλασσα, στο Παλαιό Φάληρο, το Cine Φλοίσβος ξεχωρίζει για τη μοναδική του τοποθεσία. Η θαλασσινή αύρα και ο ήχος των κυμάτων δημιουργούν μια εμπειρία που δεν μοιάζει με κανένα άλλο σινεμά της Αθήνας. Είναι ιδανικό για όσους θέλουν να συνδυάσουν καλοκαιρινή βόλτα και ταινία, ειδικά τις ζεστές νύχτες του Ιουλίου και Αυγούστου.

Το καλοκαίρι στην Αθήνα αποκτά άλλη αξία μέσα από τα θερινά cinema. Δεν είναι απλά προβολές ταινιών, αλλά εμπειρίες που συνδέουν εικόνα, συναίσθημα και καλοκαιρινή διάθεση με τον πιο αυθεντικό τρόπο.

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