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Μουσική 08.07.2026

Η Cecilia Krull τραγουδά το «Μαργαρίτα» στα ισπανικά – Η συνεργασία με τον Χρήστο Μάστορα που όλοι περιμένουν

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HCecilia Krull ερμήνευσε στα ισπανικά το «Μαργαρίτα», δίνοντας στους θαυμαστές μια πρώτη γεύση από τη συνεργασία της με τον Χρήστο Μάστορα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Cecilia Krull τραγουδά το «Μαργαρίτα» στα ισπανικά σε συνεργασία με τον Χρήστο Μάστορα.
  • Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 10 Ιουλίου.
  • Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα βήμα για διεθνή πορεία του Χρήστου Μάστορα.
  • Η ισπανική εκδοχή του τραγουδιού αναμένεται να ταξιδέψει εκτός ελληνικών συνόρων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές κυκλοφορίες του φετινού καλοκαιριού έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Χρήστος Μάστορας κάνει ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο διεθνή μουσική πορεία, παρουσιάζοντας την ισπανική εκδοχή του αγαπημένου τραγουδιού «Μαργαρίτα» μαζί με τη δημοφιλή Ισπανίδα τραγουδίστρια Cecilia Krull. Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία, οι δύο καλλιτέχνες έχουν αρχίσει να δίνουν μικρές γεύσεις από το αποτέλεσμα, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την αγωνία των θαυμαστών τους.

Ο Χρήστος Μάστορας ποζάρει χαλαρός σε ένα γραφικό σοκάκι μετά το παγκόσμιο tour του με τις Μέλισσες.
https://www.instagram.com/xmastoras/
https://www.instagram.com/ceciliakrull/
https://www.instagram.com/ceciliakrull/

Μετά το απόσπασμα που είχε δημοσιεύσει ο Χρήστος Μάστορας στα social media, χθες ήταν η σειρά της Cecilia Krull να ενθουσιάσει το κοινό. Η Ισπανίδα ερμηνεύτρια ανάρτησε ένα νέο βίντεο, στο οποίο τραγουδά στα ισπανικά το «Μαργαρίτα», προσφέροντας μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τραγούδι που θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 10 Ιουλίου. Το σύντομο αυτό απόσπασμα ήταν αρκετό για να προκαλέσει δεκάδες θετικά σχόλια από τους θαυμαστές και των δύο καλλιτεχνών, οι οποίοι περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουν ολόκληρη τη νέα εκδοχή.

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Η συνεργασία του Χρήστου Μάστορα με την Cecilia Krull αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές εκπλήξεις των τελευταίων μηνών. Η χαρακτηριστική φωνή του Έλληνα τραγουδιστή συναντά την ιδιαίτερη ερμηνεία της Ισπανίδας καλλιτέχνιδας, δημιουργώντας μια διαφορετική προσέγγιση στο «Μαργαρίτα», χωρίς να αλλοιώνεται η συναισθηματική δύναμη που έκανε το τραγούδι να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή. Η επιλογή της ισπανικής γλώσσας δίνει στο κομμάτι έναν νέο χαρακτήρα και ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο ώστε να ταξιδέψει και εκτός ελληνικών συνόρων.

Αν κρίνει κανείς από τα πρώτα αποσπάσματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το ισπανικό «Μαργαρίτα» έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει και να ταξιδέψει πολύ πιο μακριά από τα ελληνικά σύνορα, επιβεβαιώνοντας ότι η μουσική δεν γνωρίζει γλώσσες και σύνορα.

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Cecilia Krull Χρήστος Μάστορας
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