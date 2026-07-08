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Νέες κυκλοφορίες 08.07.2026

Από το The Voice στη δισκογραφία: Το πρώτο single του Βάγγου Δανέζη έρχεται και έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα

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Ο Βάγγος Δανέζης κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι «Καρδιά μου λιώνω» στις 15 Ιουλίου στο Spotify
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Βάγγος Δανέζης κυκλοφορεί νέο τραγούδι, «Καρδιά μου λιώνω», στις 15 Ιουλίου.
  • Ο καλλιτέχνης ξεχώρισε στο The Voice of Greece για τη φωνή, τη σκηνική παρουσία και την αυθεντικότητά του.
  • Ο 21χρονος Βάγγος Δανέζης σπούδασε Maths & Economics στο University of Bath και παίζει κιθάρα και πιάνο.
  • Το νέο τραγούδι σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και αναμένεται να αναδείξει το καλλιτεχνικό του στίγμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Βάγγος Δανέζης, ο νεαρός καλλιτέχνης που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στον τελικό του The Voice of Greece, είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στη μουσική του πορεία. Μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που τον έκαναν να ξεχωρίσει στον δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό, επιστρέφει με το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Καρδιά μου λιώνω», το οποίο θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 15 Ιουλίου στο Spotify.

Ο Βάγγος Δανέζης ποζάρει μπροστά από το εντυπωσιακό αρχαίο μνημείο της Πέτρας, απολαμβάνοντας το ταξίδι του.
https://www.instagram.com/vaggosdanezis/

Ο Βάγγος κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις στο The Voice of Greece, όχι μόνο χάρη στη χαρακτηριστική φωνή του, αλλά και για την έντονη σκηνική παρουσία, την ωριμότητα και την αυθεντικότητα που έβγαζε σε κάθε του εμφάνιση. Από την πρώτη στιγμή απέδειξε ότι δεν ήταν απλώς ένας διαγωνιζόμενος, αλλά ένας καλλιτέχνης με ξεκάθαρη ταυτότητα και μεγάλες φιλοδοξίες.

The Voice: Ο Βάγγος Δανέζης σαρώνει και προχωρά δυναμικά στον ημιτελικό!

Σε ηλικία μόλις 21 ετών, ο Βάγγος Δανέζης έχει ήδη χτίσει μια αξιοσημείωτη πορεία. Γεννημένος στην Αθήνα, με καταγωγή από τη Σύρο και τη Σπάρτη, συνδυάζει το μουσικό του ταλέντο με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, καθώς σπούδασε Maths & Economics στο University of Bath. Παίζει κιθάρα και πιάνο, ασχολείται με τη φωνητική τα τελευταία χρόνια και οι εμπειρίες από τα ταξίδια του σε όλο τον κόσμο έχουν διαμορφώσει το προσωπικό του μουσικό ύφος.

Το «Καρδιά μου λιώνω» σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον νεαρό ερμηνευτή και αποτελεί την πιο πρόσφατη δισκογραφική του δουλειά. Αν και οι λεπτομέρειες για το τραγούδι παραμένουν προς το παρόν μυστικές, η ανακοίνωση της κυκλοφορίας του έχει ήδη δημιουργήσει προσμονή στους fans που τον ακολουθούν από την εποχή του The Voice of Greece.

Η νέα αυτή κυκλοφορία αναμένεται να αναδείξει ακόμη περισσότερο το καλλιτεχνικό του στίγμα και να επιβεβαιώσει ότι ο Βάγγος Δανέζης είναι ένα από τα πιο ελπιδοφόρα νέα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ο Βάγγος Δανέζης μπροστά από ένα επιβλητικό κτίριο, με το κοινό να τον στηρίζει στο The Voice.
https://www.instagram.com/vaggosdanezis/

Με το «Καρδιά μου λιώνω», ο Βάγγος Δανέζης κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αφήνοντας πίσω τον τίτλο του φιναλίστ και χτίζοντας πλέον τη δική του μουσική πορεία. Στις 15 Ιουλίου, το νέο του τραγούδι θα είναι διαθέσιμο στο Spotify και όλα δείχνουν πως αυτή είναι μόνο η αρχή για έναν καλλιτέχνη που έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει τα επόμενα χρόνια.

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Βάγγος Δανέζης μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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