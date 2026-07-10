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Celeb News 10.07.2026

Charlize Theron: Η εμφάνιση στο Παρίσι που προκάλεσε «θύελλα» σχολίων στα social media

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Η εμφάνιση της Charlize Theron στην πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» στο Παρίσι πυροδότησε έντονα σχόλια για την απώλεια βάρους της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Charlize Theron προκάλεσε σχόλια στην πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» στο Παρίσι.
  • Οι χρήστες στα social media εστίασαν στην εμφανή απώλεια βάρους της ηθοποιού.
  • Υπήρξαν εικασίες για χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους, όπως το Ozempic.
  • Άλλοι θαυμαστές υπερασπίστηκαν την ηθοποιό, τονίζοντας τη λεπτή της σωματοδομή και τις φυσιολογικές αλλαγές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε η Charlize Theron κατά την πρόσφατη εμφάνισή της στην πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» στο Παρίσι. Η 50χρονη σταρ, η οποία ενσαρκώνει την Καλυψώ στη νέα παραγωγή του Christopher Nolan, περπάτησε στο κόκκινο χαλί την Τετάρτη 8 Ιουλίου, επιλέγοντας μια δημιουργία του οίκου Dior. Ωστόσο, η συζήτηση γρήγορα μετατοπίστηκε από το λευκό-μαύρο δαντελένιο φόρεμα, υπογεγραμμένο από τον Jonathan Anderson, στην ίδια την εικόνα της ηθοποιού.

Η Charlize Theron ποζάρει με τολμηρή εμφάνιση λίγο πριν την πρεμιέρα της «Οδύσσειας» με εντυπωσιακό φόρεμα.
https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Τα βίντεο που κατέκλυσαν το διαδίκτυο από την άφιξή της προκάλεσαν κύμα σχολίων, με μεγάλο μέρος του κοινού να εστιάζει στην εμφανή απώλεια βάρους της. Ο έντονος φωτισμός της εκδήλωσης ανέδειξε ιδιαίτερα τη σωματική της διάπλαση, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να εκφράζουν δημόσια την ανησυχία τους.

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«Τη λατρεύω, αλλά δείχνει πραγματικά πολύ αδύνατη», ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά σχόλια, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που προχώρησαν σε εικασίες για τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων απώλειας βάρους, όπως το Ozempic. Από την πλευρά της, η άλλη πλευρά των θαυμαστών έσπευσε να υπερασπιστεί τη Charlize Theron, υπενθυμίζοντας ότι η ηθοποιός είχε πάντα μια λεπτή κατατομή και πως οι αλλαγές στο σώμα με το πέρασμα του χρόνου είναι απόλυτα φυσιολογικές.

Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια»

Πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας για την προσωπική της εικόνα, η ηθοποιός πρωταγωνιστεί σε ένα από τα πιο φιλόδοξα κινηματογραφικά projects της χρονιάς. Η ταινία του Christopher Nolan, βασισμένη στο έπος του Ομήρου, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου και υπόσχεται μια καθηλωτική εμπειρία.

Το καστ είναι εντυπωσιακό, με ονόματα όπως ο Matt Damon, η Anne Hathaway, η Lupita Nyong’o, ο Tom Holland, ο Elliot Page και η Zendaya να συμπληρώνουν την ομάδα. Μάλιστα, ο Matt Damon είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως τα γυρίσματα σε δύσκολες τοποθεσίες αποτέλεσαν μια από τις πιο σκληρές προκλήσεις της καριέρας του, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη προσμονή για το τελικό αποτέλεσμα.

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Charlize Theron Christopher Nolan Οδύσσεια
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