No days off: Η Ναταλία Γερμανού μάς δείχνει πώς μένει fit ακόμα και στις διακοπές

Με μια ματιά Η Ναταλία Γερμανού εστιάζει στην ευεξία και τη φυσική της κατάσταση μετά το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.

Η παρουσιάστρια αποδεικνύει ότι το fitness είναι στάση ζωής, χωρίς διακοπή ούτε στις διακοπές.

Μοιράζεται στιγμιότυπα από την εντατική της προπόνηση στα social media, δείχνοντας πειθαρχία.

Το μήνυμά της είναι ότι η φροντίδα του σώματος και του πνεύματος δεν γνωρίζει εποχές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η τηλεοπτική σεζόν ολοκληρώθηκε και για τη Ναταλία Γερμανού ήρθε η ώρα της αποσυμπίεσης, αλλά σε καμία περίπτωση της αδράνειας. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, έχοντας πλέον περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή της, αποφάσισε να αξιοποιήσει αυτή την περίοδο για να εστιάσει αποκλειστικά στην ευεξία και τη φυσική της κατάσταση. Αποδεικνύει έτσι έμπρακτα πως το fitness για εκείνη δεν είναι μια εφήμερη επιλογή, αλλά μια στάση ζωής που δεν κάνει «διάλειμμα» ούτε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει αυτή τη νέα της ρουτίνα, μοιράζοντας στιγμιότυπα από την εντατική της προπόνηση που έχουν γίνει το επίκεντρο της προσοχής στα social media. Μέσα από το προσωπικό της προφίλ, έδωσε στους ακολούθους της μια ξεκάθαρη γεύση από το πρόγραμμα που ακολουθεί, δείχνοντας ότι η πειθαρχία και η προσήλωση στους στόχους της παραμένουν αμείωτες, ακόμα και όταν τα φώτα των τηλεοπτικών πλατό έχουν σβήσει.

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«Τέλος η δουλειά, ώρα για γυμναστική», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της, αποκαλύπτοντας πως η άσκηση αποτελεί το ιδανικό «καταφύγιο» και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της. Η επιλογή της να παραμείνει δραστήρια στέλνει ένα δυναμικό και άκρως παρακινητικό μήνυμα προς το κοινό της: η φροντίδα του σώματος και του πνεύματος δεν γνωρίζει εποχές και επαγγελματικά χρονοδιαγράμματα.

Με τη φωτογραφία της να αναδεικνύει την ανανεωμένη της σιλουέτα και την ενέργεια που εκπέμπει, η Ναταλία Γερμανού αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως η σωστή προπόνηση είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κανείς στον εαυτό του. Οι followers της δεν έχασαν την ευκαιρία να την επιβραβεύσουν με εγκωμιαστικά σχόλια, υπογραμμίζοντας πόσο fit και λαμπερή δείχνει, αποτελώντας παράλληλα μια έμπνευση για όσους αναζητούν το κίνητρο για να ξεκινήσουν το δικό τους fitness journey μέσα στο καλοκαίρι.