Η Kate Hudson είναι η μεγαλύτερο fan του ελληνικού καλοκαιριού και δεν το κρύβει! (photos & video)

Με μια ματιά Η Kate Hudson απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα, προβάλλοντας την χώρα στα social media.

Η ηθοποιός επισκέφθηκε τη Σκιάθο και την Αθήνα μαζί με τον σύντροφό της, την κόρη τους και φίλους.

Η φυσική ομορφιά, τα νερά και η χαλαρή ατμόσφαιρα της Ελλάδας την ενθουσιάζουν.

Η Ελλάδα παραμένει αγαπημένος προορισμός της Hudson, η οποία έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη της για τη χώρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kate Hudson αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των αγαπημένων της καλοκαιρινών προορισμών. Η διάσημη ηθοποιός του Hollywood επέλεξε και φέτος τη χώρα μας για τις διακοπές της, γεμίζοντας το Instagram με εικόνες που μυρίζουν καλοκαίρι, θάλασσα και ανεμελιά. Ανάμεσα σε βόλτες με σκάφος, μαγευτικά τοπία και οικογενειακές στιγμές, η ίδια δείχνει να απολαμβάνει κάθε λεπτό των διακοπών της.

Μαζί της βρίσκεται ο σύντροφός της, Danny Fujikawa, η κόρη τους αλλά και στενοί φίλοι, με την παρέα να εξερευνά δύο από τους πιο αγαπημένους ελληνικούς προορισμούς, τη Σκιάθο και την Αθήνα. Η φυσική ομορφιά των ελληνικών νησιών, τα γαλαζοπράσινα νερά και η χαλαρή ατμόσφαιρα φαίνεται πως είναι ακριβώς αυτό που αναζητούσε η διάσημη ηθοποιός μετά από μια απαιτητική περίοδο.

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Οι νέες αναρτήσεις της έγιναν αμέσως viral, με τους fans της να σχολιάζουν όχι μόνο τα εντυπωσιακά τοπία αλλά και τις τρυφερές στιγμές που μοιράστηκε με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η Ελλάδα, για ακόμη μία φορά, πρωταγωνιστεί στον προσωπικό της λογαριασμό και ταξιδεύει σε εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Το φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε η Kate Hudson είναι γεμάτο εικόνες από εξορμήσεις με σκάφος στο Αιγαίο. Ήλιος, καταγάλανα νερά, χαμόγελα και στιγμές χαλάρωσης συνθέτουν το απόλυτο σκηνικό των διακοπών της, με την ίδια να απολαμβάνει κάθε στιγμή μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν βρίσκεται και ένα ιδιαίτερα ρομαντικό στιγμιότυπο με τον Danny Fujikawa. Το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί πάνω στο σκάφος, με το φόντο του Αιγαίου να κάνει τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή. Η εικόνα συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια, με τους διαδικτυακούς φίλους της ηθοποιού να μιλούν για ένα από τα πιο όμορφα καλοκαιρινά στιγμιότυπα των τελευταίων ημερών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Kate Hudson επιλέγει την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της αποδράσεις. Η βραβευμένη ηθοποιός έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη της για τη χώρα, τη φιλοξενία των ανθρώπων, τις μοναδικές παραλίες και την ιδιαίτερη ομορφιά των ελληνικών τοπίων. Οι συχνές επισκέψεις της επιβεβαιώνουν πως η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για προσωπικότητες του διεθνούς jet set, προβάλλοντας παράλληλα τη χώρα σε εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από τα social media.