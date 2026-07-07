Η Kate Hudson μόλις έγραψε το πιο ελληνικό τραγούδι του καλοκαιριού – Δες το βίντεο

Με μια κιθάρα στα χέρια, η Kate Hudson τραγουδά για τις διακοπές της στη Σκιάθο και κερδίζει τα social media

Με μια ματιά Η Kate Hudson απολαμβάνει τις διακοπές της στη Σκιάθο.

Η ηθοποιός αυτοσχεδίασε ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την Ελλάδα.

Οι στίχοι αναφέρονται σε φαγητό, φέτα, ροζέ και βόλτες με σκάφος.

Η Hudson αποκάλεσε τη Σκιάθο το προσωπικό της "happy place". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kate Hudson συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σκιάθο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πόσο ξεχωριστή θέση έχει το ελληνικό νησί στην καρδιά της. Η διάσημη ηθοποιός, που περνά ξέγνοιαστες στιγμές στις Σποράδες, μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στα social media. Αυτή τη φορά, επέλεξε να δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο μουσική πλευρά του ταξιδιού της.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η 47χρονη σταρ εμφανίζεται να κρατά μια κιθάρα και, με ανεβασμένη διάθεση, αυτοσχεδιάζει ένα τραγούδι εμπνευσμένο από όσα ζει στις ελληνικές διακοπές της. Οι στίχοι της ήταν αφιερωμένοι στις αγαπημένες της καλοκαιρινές συνήθειες, όπως το καλό φαγητό στις ταβέρνες, η φέτα, το ροζέ κρασί και οι βόλτες με φουσκωτό σκάφος.

«My happy place»: Η Kate Hudson πήγε στη Σκιάθο και πλέον ζηλεύουμε επίσημα! (Δες photo)

Η ίδια τραγούδησε χαρακτηριστικά: «Τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιω λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με φουσκωτό σήμερα».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Kate Hudson είχε δημοσιεύσει και ένα άλμπουμ φωτογραφιών από τη Σκιάθο στον λογαριασμό της στο Instagram, αποκαλώντας το αγαπημένο ελληνικό νησί το προσωπικό της «happy place».

Το νέο βίντεο, πάντως, ξεχώρισε αμέσως, καθώς η ηθοποιός συνδύασε χιούμορ, μουσική και την αγάπη της για την Ελλάδα, χαρίζοντας στους θαυμαστές της μια αυθεντική καλοκαιρινή στιγμή γεμάτη ανεμελιά.