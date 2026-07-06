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Celeb World 06.07.2026

Γιώργος Καπουτζίδης: «Ήμουν έτοιμος να τελειώσω με τη Eurovision» – Οι σκέψεις του μετά από 10 χρόνια στον διαγωνισμό

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Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε ότι το «Sing for Greece» αποτελεί πλέον μία νέα δημιουργική πρόκληση για εκείνον
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης σκέφτεται την επιστροφή του στη Eurovision το 2027, αλλά δεν έχει αποφασίσει οριστικά.
  • Πριν τη φετινή Eurovision, ήταν έτοιμος να αποχωρήσει μετά από 10 χρόνια σχολιασμού.
  • Το project «Sing for Greece» του έδωσε νέο κίνητρο και δημιουργικό ενδιαφέρον.
  • Θέλει να νιώθει διάθεση και ενέργεια για να υπηρετήσει τον ρόλο του σχολιαστή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε καλεσμένος στην τελευταία εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», όπου συνομίλησε με τη Ναταλία Γερμανού για την πορεία του, τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα και, φυσικά, τη σχέση του με τη Eurovision. Ο αγαπημένος ηθοποιός, σεναριογράφος και παρουσιαστής αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στον σχολιασμό του διαγωνισμού το 2027, ξεκαθαρίζοντας πως ακόμη δεν έχει πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι πριν από τη φετινή διοργάνωση είχε σκεφτεί σοβαρά πως ίσως είχε έρθει η στιγμή να ολοκληρώσει τον κύκλο του στη Eurovision. Ωστόσο, μία νέα τηλεοπτική ιδέα φαίνεται πως του έδωσε ξανά κίνητρο.

Γιώργος Καπουτζίδης
https://www.instagram.com/kapoutzidakiaa/

Μιλώντας για το αν θα βρίσκεται και την επόμενη χρονιά στη θέση του σχολιαστή της Eurovision, ο Γιώργος Καπουτζίδης κράτησε χαμηλούς τόνους και εξήγησε πως όλα θα κριθούν στην κατάλληλη στιγμή. Όπως ανέφερε, θέλει πρώτα να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα στους επόμενους μήνες και στη συνέχεια να συζητήσει με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται όλα αυτά τα χρόνια. Για τον ίδιο, σημαντικότερο από οτιδήποτε άλλο είναι να νιώθει ότι εξακολουθεί να έχει την ίδια διάθεση και ενέργεια για να υπηρετήσει τον συγκεκριμένο ρόλο. Γι’ αυτό και απέφυγε να δώσει μία οριστική απάντηση.

«Δεν θα το κάνω»: O Γιώργος Καπουτζίδης εξηγεί γιατί αποχωρεί από το «The Voice»

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα δω πώς θα πάει. Θα το συζητήσω σίγουρα με τους ανθρώπους που κάνουμε αυτή τη δουλειά… Θα τα δω όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα υπολογίζω. Θέλω όταν θα γίνει να πω ότι έχω την όρεξη να το κάνω».


Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε ότι πριν από τη φετινή Eurovision είχε φτάσει πολύ κοντά στην απόφαση να αποχωρήσει από τον σχολιασμό του διαγωνισμού. Όπως εξήγησε, μετά από δέκα χρόνια παρουσίας ένιωθε ότι ίσως είχε ολοκληρωθεί ένας σημαντικός κύκλος. Ωστόσο, η δημιουργία του «Sing for Greece», ενός project που ο ίδιος επιθυμούσε έντονα να υλοποιηθεί, άλλαξε την οπτική του και του έδωσε νέο δημιουργικό ενδιαφέρον.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου σε εσωτερικό χώρο με βιβλιοθήκη.
Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά από μια βιβλιοθήκη.

Όπως είπε: «Εγώ φέτος ήμουν έτοιμος να πω ότι κάναμε 10 χρόνια, ας το τελειώσουμε. Αλλά έχω μια καινούργια αγάπη, το Sing for Greece. Έκανα αγώνα για να γίνει πραγματικότητα. Αυτό θέλω πολύ να το συνεχίσω. Όπως έγινε. Με την Κατερίνα Βρανά και την Μπέττυ Μαγγίρα».

Η παρουσιάστρια και οι δύο καλεσμένοι του Sing for Greece 2026 στον Μεγάλο Τελικό, κρατώντας ταμπλέτες με το λογότυπο της διοργάνωσης.

Το «Sing for Greece» αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες προσθήκες γύρω από τη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία του να αποκτήσει η χώρα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα συνοδεύει την πορεία προς τον διαγωνισμό. Όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του, η επιτυχία του εγχειρήματος είναι ένας από τους βασικούς λόγους που τον κάνουν να σκέφτεται την επόμενη μέρα με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Τρεις παρουσιαστές στη σκηνή του Sing for Greece 2026.
Παρουσιαστές και καλεσμένη στη σκηνή μιας τηλεοπτικής παραγωγής με φόντο το έτος 2026.

Προς το παρόν, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο για τη Eurovision του 2027. Ο Γιώργος Καπουτζίδης άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ξεκαθαρίζοντας πως οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή και αφού προηγηθούν οι απαραίτητες συζητήσεις με την ομάδα της διοργάνωσης.

Η Κατερίνα Βρανά και ο Γιώργος Καπουτζίδης σε τηλεοπτικό πλατό.
Η Κατερίνα Βρανά και ο Γιώργος Καπουτζίδης μιλούν για τον εθνικό τελικό της Eurovision.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το «Sing for Greece» αποτελεί πλέον μία δημιουργική προτεραιότητα για τον ίδιο και πως επιθυμία του είναι να συνεχίσει να εξελίσσεται. Έτσι, οι φίλοι της Eurovision θα χρειαστεί να περιμένουν ακόμη λίγο, μέχρι να μάθουν αν ο Γιώργος Καπουτζίδης θα βρίσκεται ξανά πίσω από το μικρόφωνο του σχολιασμού και το 2027.

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Eurovision ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ Ναταλία Γερμανού
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