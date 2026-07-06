«My happy place»: Η Kate Hudson πήγε στη Σκιάθο και πλέον ζηλεύουμε επίσημα! (Δες photo)

Η Kate Hudson μοιράστηκε νέες εικόνες από τις διακοπές της στη Σκιάθο και δήλωσε ξανά την αγάπη της για την Ελλάδα

Με μια ματιά Η Kate Hudson απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σκιάθο.

Μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Instagram, δείχνοντας την οικογένειά της.

Η Σκιάθος είναι αγαπημένος προορισμός της, καθώς διαθέτει εξοχική κατοικία εκεί.

Η ηθοποιός έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη της για την Ελλάδα και τον ελληνικό τρόπο ζωής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kate Hudson περνά ακόμα ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα και, όπως όλα δείχνουν, δεν χάνει την ευκαιρία να απολαύσει τις ομορφιές της Σκιάθου. Η διάσημη ηθοποιός βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στη χώρα μας, έχοντας προηγουμένως επισκεφθεί την Αθήνα μαζί με την οικογένειά της. Μετά τις βόλτες στην αθηναϊκή Ριβιέρα, η ίδια ταξίδεψε στις Σποράδες, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά το αγαπημένο της νησί για στιγμές χαλάρωσης. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε νέα στιγμιότυπα που αποτυπώνουν τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Στη νέα ανάρτησή της, η Hollywood star εμφανίζεται να φορά ένα μαύρο μπικίνι, λίγο πριν βουτήξει στα καταγάλανα νερά της Σκιάθου. Σε άλλες φωτογραφίες, τα παιδιά της απολαμβάνουν τη βόλτα με σκάφος, ενώ δεν λείπουν και τα οικογενειακά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της και τη μικρή τους κόρη, έχοντας ως φόντο το μαγευτικό τοπίο του νησιού. Η ίδια συνόδευσε το post της με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «Το χαρούμενο μέρος μου». Μέσα σε λίγες ώρες, οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και σχόλια από fans σε όλο τον κόσμο.

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Η Σκιάθος δεν αποτελεί μια τυχαία επιλογή για την Kate Hudson. Η βραβευμένη ηθοποιός επισκέπτεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι το νησί, καθώς η οικογένειά της διαθέτει εξοχική κατοικία στις Αχλαδιές, ένα από τα πιο γνωστά παραθαλάσσια χωριά της Σκιάθου. Εκεί περνά μεγάλο μέρος των διακοπών της, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας μακριά από τους έντονους ρυθμούς του Hollywood.

Η αγάπη της για την Ελλάδα δεν είναι κάτι που έχει κρύψει ποτέ. Σε πρόσφατες δηλώσεις της είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη χώρα μας, λέγοντας: «Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα». Παράλληλα, έχει εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό της για τον ελληνικό τρόπο ζωής, δηλώνοντας: «Η Ελλάδα είναι το αγαπημένο μου μέρος για διακοπές. Νιώθω σαν το σπίτι μου εκεί. Λατρεύω την κουλτούρα, τους ανθρώπους, που είναι θαυμάσιοι, και τα νερά είναι τόσο ελκυστικά».

https://www.instagram.com/katehudson/

Η νέα της ανάρτηση επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Η Σκιάθος εξακολουθεί να αποτελεί το προσωπικό της καλοκαιρινό καταφύγιο, εκεί όπου δημιουργεί οικογενειακές αναμνήσεις και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και όπως δείχνουν οι φωτογραφίες της, το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Kate Hudson.