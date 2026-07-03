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Celeb News 03.07.2026

Lewis Hamilton: Η προσωπική εξομολόγηση για την Kim Kardashian

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Ο Lewis Hamilton έκλεψε την παράσταση με δηλώσεις και χιουμοριστικές ατάκες που άναψαν συζητήσεις για τη σχέση του με την Kim Kardashian
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Lewis Hamilton, σε εκδήλωση στο Silverstone, δήλωσε ότι η Kim Kardashian τον κάνει πιο ευτυχισμένο.
  • Η ερώτηση για την προσωπική του ζωή προέκυψε από τη συζήτηση για την αυξημένη ευτυχία του.
  • Ένα αστείο για ένα περιστατικό με πετσέτα στο Μονακό συνδέθηκε με την Kim Kardashian.
  • Ο Hamilton εστίασε στην καριέρα του στη Ferrari, αλλά επιβεβαίωσε τη σημασία της Kardashian.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγες ημέρες πριν από το πολυαναμενόμενο Βρετανικό Grand Prix, η ατμόσφαιρα στο Silverstone ήταν ηλεκτρισμένη, όχι μόνο λόγω των αγωνιστικών προετοιμασιών, αλλά και λόγω των αποκαλύψεων του Lewis Hamilton. Ο 41χρονος πιλότος της Formula 1, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στη σκηνή των φιλάθλων την Πέμπτη 2 Ιουλίου, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας συζήτησης που συνδύασε την καριέρα του με την προσωπική του ζωή.

Οι Brad Pitt, Damson Idris και Lewis Hamilton ποζάρουν για το εξώφυλλο του περιοδικού GQ.
https://www.instagram.com/gq/?g=5

Καθώς ο Hamilton βρισκόταν στη σκηνή πλαισιωμένος από τους Oliver Bearman, Lando Norris, Arvid Lindblad και George Russell, ένας θαυμαστής τολμούσε να θέσει το ερώτημα που όλοι συζητούσαν στα social media: «Τον τελευταίο καιρό φαίνεσαι πιο ευτυχισμένος. Μήπως οφείλεται σε κάποια σύντροφο;».

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Το χιούμορ δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή του. Ο παρουσιαστής David Croft παρενέβη σαρκαστικά, αναρωτώμενος «αν η Kimi χρειάζεται δύο πετσέτες», αναφερόμενος σε ένα viral στιγμιότυπο από το Grand Prix του Μονακό τον προηγούμενο μήνα. Τότε, η Kim Kardashian είχε χρησιμοποιήσει κατά λάθος την πετσέτα του νεαρού οδηγού της Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, προκαλώντας κύμα σχολίων στο διαδίκτυο, ένα περιστατικό που η ίδια η ομάδα της Mercedes είχε διαχειριστεί με άψογο χιούμορ, χαρίζοντας στον Antonelli μια νέα πετσέτα με κεντημένο το όνομα της Kardashian.

kim_kardashian_xristougenna
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η επιβεβαίωση από τον ίδιο τον Hamilton

Ο Lewis Hamilton αντέδρασε με γέλια στο αστείο του παρουσιαστή, ωστόσο η απάντησή του έδωσε άλλη διάσταση στο θέμα. Αρχικά, ο έμπειρος οδηγός εστίασε στην επαγγελματική του πορεία και τη διαδρομή του με τη Ferrari, τονίζοντας πόσο ικανοποιητικό είναι να βλέπει τους κόπους της ομάδας να αποδίδουν καρπούς μετά από μια δύσκολη περίοδο.

Όταν όμως η συζήτηση επέστρεψε στο προσωπικό του κομμάτι, ο Hamilton δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνείες. Με μια σύντομη αλλά περιεκτική δήλωση, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Και φυσικά, φυσικά είναι και η Kim». Μια φράση που, αν και λακωνική, φαίνεται να επιβεβαιώνει τη σημασία που έχει η Kim Kardashian στην τρέχουσα ψυχολογία του οδηγού.

Μια νέα εποχή για τον Hamilton

Η εμφάνιση αυτή του Hamilton έρχεται σε μια στιγμή που ο ίδιος μοιάζει πιο ανανεωμένος από ποτέ. Είτε πρόκειται για την πρόκληση που του προσφέρει το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στη Ferrari, είτε για την προσωπική του ευτυχία, ο Βρετανός πρωταθλητής φαίνεται να διανύει μια περίοδο απόλυτης ισορροπίας. Οι φίλοι της Formula 1, από την πλευρά τους, αναμένουν με ενδιαφέρον αν η παρουσία της Kardashian στο πλευρό του θα συνοδευτεί από κάποια εμφάνιση στα paddock του Silverstone το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

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Kim Kardashian Lewis Hamilton
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