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Sibling goals! Η Antigoni και η αδελφή της, Sophia μάς χάρισαν τις πιο όμορφες wedding στιγμές

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Η Antigoni ήταν κουμπάρα στον παραμυθένιο γάμο της αδελφής της, Sophia Buxton και συγκίνησε με την ανάρτησή της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Antigoni ήταν Maid of Honour στον γάμο της αδελφής της, Sophia Buxton.
  • Η Antigoni μοιράστηκε στιγμιότυπα και βίντεο από τον γάμο στο Instagram.
  • Η Antigoni έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα για τον δεσμό της με την αδελφή της.
  • Ο γάμος της Sophia Buxton γέμισε το Instagram με αγάπη και οικογενειακή ζεστασιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο όμορφες και συναισθηματικές στιγμές της ζωής της έζησε η Antigoni, καθώς στάθηκε στο πλευρό της αγαπημένης της αδελφής, Sophia Buxton, την ημέρα του γάμου της. Η τραγουδίστρια είχε τον ιδιαίτερα τιμητικό ρόλο της Maid of Honour (κουμπάρας) και δεν έκρυψε ούτε στιγμή τη χαρά και τη συγκίνησή της για το νέο κεφάλαιο που άνοιξε στη ζωή της οικογένειάς τους.

https://www.instagram.com/antigoni/
https://www.instagram.com/antigoni/

Η ξεχωριστή αυτή ημέρα ήταν γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και όμορφες οικογενειακές στιγμές. Η Antigoni βρέθηκε δίπλα στη Sophia Buxton από την τελετή μέχρι και τη δεξίωση, στηρίζοντάς την σε κάθε στιγμή και απολαμβάνοντας μαζί της μία από τις σημαντικότερες ημέρες της ζωής της.

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Λίγο αργότερα, η καλλιτέχνιδα θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της και με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε βίντεο και στιγμιότυπα από τον γάμο, αποκαλύπτοντας μοναδικές εικόνες από την τελετή και τη λαμπερή δεξίωση.

Παράλληλα, συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, μέσα από το οποίο μίλησε για τον ισχυρό δεσμό που τη συνδέει με τη μικρότερη αδελφή της. Η Antigoni έγραψε: «Είναι τιμή μου που ήμουν η κουμπάρα σου (Maid of Honour), αλλά η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου είναι που είμαι η αδερφή σου. Είμαι τόσο περήφανη για τη γυναίκα που έχεις γίνει. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη που σε έχω ως την καλύτερή μου φίλη από τη στιγμή που γεννήθηκες. Είσαι η πιο όμορφη νύφη που έχω δει ποτέ – ο Oli είναι πραγματικά πολύ τυχερός άντρας!!! Σ’ αγαπώ, μικρή μου αδερφή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο @candidcontentstudio που δημιούργησε τις πιο όμορφες αναμνήσεις για εμάς και μάλιστα τόσο γρήγορα!»

https://www.instagram.com/antigoni/
https://www.instagram.com/antigoni/
https://www.instagram.com/antigoni/
https://www.instagram.com/antigoni/

Τα λόγια της ξεχώρισαν αμέσως στα social media, με εκατοντάδες διαδικτυακούς φίλους και θαυμαστές να στέλνουν ευχές στο νεόνυμφο ζευγάρι και να σχολιάζουν τη δυνατή σχέση που έχουν οι δύο αδελφές.

https://www.instagram.com/antigoni/
https://www.instagram.com/antigoni/
https://www.instagram.com/antigoni/
https://www.instagram.com/antigoni/
https://www.instagram.com/antigoni/
https://www.instagram.com/antigoni/
https://www.instagram.com/antigoni/
https://www.instagram.com/antigoni/
https://www.instagram.com/antigoni/
https://www.instagram.com/antigoni/
https://www.instagram.com/antigoni/
https://www.instagram.com/antigoni/

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τον γάμο γέμισαν το Instagram με αγάπη, συγκίνηση και οικογενειακή ζεστασιά, αποδεικνύοντας πως, πέρα από τη μουσική της πορεία, η οικογένεια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες της Antigoni.

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Antigoni Buxton ΓΑΜΟΣ
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