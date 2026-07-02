Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 02.07.2026

Antigoni – Anastasia: Αφού θέλαμε JALLA… ήρθαν JALLA και «έσπασαν» τα κοντέ

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Η Antigoni και η Αναστασία ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «JALLA» και παρουσιάζουν μια ελληνο-αγγλική version
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Antigoni και η Αναστασία κυκλοφορούν την ελληνο-αγγλική εκδοχή του τραγουδιού «JALLA».
  • Το «JALLA» κυκλοφορεί για πρώτη φορά και στα ελληνικά, με τη φωνή της Αναστασίας.
  • Η κοινή τους εμφάνιση στα MAD VMA απέσπασε εντυπώσεις και έγινε viral στα social media.
  • Η συνεργασία τους ενώνει ethnic pop με σύγχρονο ελληνικό ήχο, φιλοδοξώντας να ξεχωρίσει το καλοκαίρι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά την πολύ εντυπωσιακή κοινή τους εμφάνιση – έκπληξη στα φετινά MAD Video Music Awards, η Antigoni και η Αναστασία παρουσιάζουν την ελληνο-αγγλική εκδοχή του «JALLA», του τραγουδιού με το οποίο η Antigoni εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision 2026 και ξεχώρισε για τον ethnic χαρακτήρα και τον ξεσηκωτικό σύγχρονο μεσογειακό του ήχο.

jalla_anastasia_antigoni_mad_vma

Για πρώτη φορά, το «JALLA» κυκλοφορεί και στα ελληνικά, με την Αναστασία να δίνει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα στο τραγούδι μέσα από τη χαρακτηριστική λαϊκή χροιά και την εκρηκτική ερμηνεία της.

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Το αποτέλεσμα είναι μια δυναμική συνεργασία που ενώνει την ethnic pop αισθητική με τον σύγχρονο ελληνικό ήχο.

Η πρώτη κοινή εμφάνιση της Αναστασίας και της Antigoni στα φετινά MAD Video Music Awards έκλεψε τις εντυπώσεις, με την ερμηνεία του «JALLA» να γίνεται viral στα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ημέρες.

Με τον χαρακτηριστικό ρυθμό του, το «JALLA» έρχεται να αποκτήσει μια νέα ζωή μέσα και από αυτή τη συνεργασία, φιλοδοξώντας να αποτελέσει μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές προτάσεις του φετινού καλοκαιριού.

Μια συνεργασία που, τελικά, δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν… μέχρι που την ακούσαμε.

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Jalla Αναστασία Αντιγόνη
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