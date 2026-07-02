Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 02.07.2026

Το viral video clip του Jason Derulo – Το δυναμικό backstage πίσω από το νέο του τραγούδι

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Ένα εκρηκτικό χορευτικό project, γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και urban αισθητική, κρύβεται πίσω από το νέο backstage υλικό του «Mi Chico» του Jason Derulo
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το backstage του «Mi Chico» αποκαλύπτει την ένταση και την pop ενέργεια της παραγωγής.
  • Ο Jason Derulo συνεργάζεται με χορευτές σε απαιτητικές χορογραφίες με latin, urban και pop στοιχεία.
  • Η λεπτομέρεια και η συγχρονισμένη κίνηση είναι κρίσιμες για τη δημιουργία του διεθνούς dance project.
  • Το «Mi Chico» είναι μια ολοκληρωμένη performance εμπειρία που συνδυάζει μουσική, χορό και εικόνα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το backstage του «Mi Chico» του Jason Derulo σε βάζει κατευθείαν μέσα στον παλμό ενός σύγχρονου χορευτικού videoclip που χτίστηκε πάνω σε ένταση, ρυθμό και καθαρή pop ενέργεια. Από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη μουσικό video, αλλά για μια προσεγμένη παραγωγή όπου κάθε κίνηση, κάθε κάδρο και κάθε beat έχει σχεδιαστεί ώστε να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη dance εμπειρία που «γράφει» στην κάμερα.

Ο Jason Derulo ποζάρει για το προφίλ του στο Instagram με αφορμή τη συνεργασία του με τον Fantomel.
https://www.instagram.com/jasonderulo/

Μέσα από τις backstage σκηνές, βλέπεις τον Jason Derulo να δουλεύει μαζί με την ομάδα χορευτών του σε απαιτητικές χορογραφίες που συνδυάζουν latin επιρροές, urban ρυθμό και pop αισθητική. Η ενέργεια στο set είναι συνεχής, με πρόβες που επαναλαμβάνονται μέχρι την τέλεια συγχρονισμένη κίνηση, δείχνοντας πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η λεπτομέρεια σε ένα διεθνές dance project αυτού του επιπέδου.

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Το «Mi Chico» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι με ρυθμό που σε ξεσηκώνει, αλλά ένα καθαρά χορευτικό κομμάτι που στηρίζεται στην εικόνα όσο και στον ήχο. Οι χορευτές λειτουργούν σαν προέκταση της μουσικής, μετατρέποντας κάθε σκηνή σε μια μικρή performance, όπου το σώμα ακολουθεί το beat με απόλυτη ακρίβεια και ένταση.

Στα backstage πλάνα ξεχωρίζει η κινηματογραφική προσέγγιση της παραγωγής, με έντονα φώτα, γρήγορα cuts και σκηνοθεσία που δίνει έμφαση στη ζωντανή ενέργεια του dance κομματιού. Ο Jason Derulo εμφανίζεται απόλυτα συντονισμένος με το concept, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη φωνή και την παρουσία του, αλλά και στη συνολική χορευτική αφήγηση του video.

Το αποτέλεσμα είναι ένα χορευτικό videoclip που «χτίζεται» μπροστά σου μέσα από το backstage υλικό, αποκαλύπτοντας την πραγματική δουλειά που απαιτείται για να δημιουργηθεί ένα viral music video. Το «Mi Chico» δεν λειτουργεί απλά ως τραγούδι, αλλά ως πλήρης performance εμπειρία που συνδυάζει μουσική, χορό και εικόνα σε ένα ενιαίο, δυναμικό σύνολο.

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Jason Derulo New Video Clip ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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