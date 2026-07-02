Πώς το Σύνταγμα μετατράπηκε σε μουσική σκηνή: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το πιάνο που έγινε viral

Με μια ματιά Το πιάνο στον σταθμό Μετρό Συντάγματος έγινε σημείο αναφοράς, μετατρέποντας τον χώρο σε πολιτιστικό πυρήνα.

Η πρωτοβουλία για το πιάνο προήλθε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και υλοποιήθηκε από τη ΣΤΑ.ΣΥ.

Η δράση πραγματοποιήθηκε χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τη ΣΤΑ.ΣΥ., μέσω συνεργασίας με κατάστημα μουσικών οργάνων.

Εξετάζεται η επέκταση της δράσης σε άλλους σταθμούς, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Μετρό ως πολιτιστικού πυρήνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πιάνο που τοποθετήθηκε εδώ και πολλές εβδομάδες στον σταθμό Μετρό Συντάγματος κατάφερε από την πρώτη κιόλας στιγμή να γίνει σημείο αναφοράς για χιλιάδες επιβάτες. Άνθρωποι κάθε ηλικίας σταματούν για να ακούσουν μουσική, να απαθανατίσουν τη στιγμή ή ακόμη και να καθίσουν οι ίδιοι στα πλήκτρα, μετατρέποντας έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς της Αθήνας σε έναν μικρό πολιτιστικό πυρήνα.

Με αφορμή τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, μιλήσαμε με την Ιακωβίνα Κάπελα, Τμηματάρχη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΣΤΑ.ΣΥ., η οποία μας εξήγησε πώς γεννήθηκε η ιδέα, ποιος είναι ο ρόλος της εταιρείας και ποια είναι τα επόμενα σχέδια γύρω από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

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Η αρχική ιδέα και η πρωτοβουλία για την τοποθέτηση του πιάνου στον σταθμό Μετρό Συντάγματος αποτέλεσε το πρώτο θέμα της συζήτησής μας. «Η πρωτοβουλία ήταν του απερχόμενου Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κ. Κυρανάκη. Είναι μια ιδέα που υλοποιείται σε σταθμούς μετρό και σιδηροδρόμων ανά τον κόσμο».

Αναφερόμενη στον ακριβή ρόλο της ΣΤΑ.ΣΥ. στη συγκεκριμένη δράση και στη συνεισφορά της εταιρείας για την υλοποίησή της, η κα Κάπελα εξήγησε: «Η ΣΤΑ.ΣΥ υλοποιεί, συντονίζει και υποστηρίζει τη συγκεκριμένη δράση. Διέθεσε τον κατάλληλο χώρο εντός του σταθμού και παρέχει την αναγκαία λειτουργική υποστήριξη, καθώς και την εποπτεία της δράσης, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του σταθμού».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνεργασία που αναπτύχθηκε για την τοποθέτηση του πιάνου, καθώς η δράση πραγματοποιήθηκε χωρίς επιβάρυνση για την εταιρεία. «Η δράση υλοποιήθηκε χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την εταιρεία, μέσα από συνεργασία με το γνωστό κατάστημα μουσικών οργάνων».

Το σκεπτικό πίσω από την επιλογή ενός πιάνου ως πολιτιστικής παρέμβασης σε έναν τόσο πολυσύχναστο δημόσιο χώρο ήταν επίσης ένα από τα ζητήματα που θέσαμε στην υπεύθυνη της ΣΤΑ.ΣΥ. «Είναι μια ευχάριστη νότα στις μετακινήσεις, που μεταμορφώνει, έστω και για λίγα λεπτά, την εμπειρία του ταξιδιού. Η παρουσία του πιάνου δημιουργεί καθημερινά πολιτιστικές στιγμές. Δίνεται η ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να εκφραστούν δημιουργικά σε έναν δημόσιο χώρο από τον οποίο διέρχονται καθημερινά χιλιάδες επιβάτες, μετατρέποντάς τον σε χώρο κοινωνικής αλληλεπίδρασης».

Η ανταπόκριση του κοινού, όπως μας μετέφερε η ίδια, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. «Βλέπουμε καθημερινά επιβάτες να κοντοστέκονται, να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα από τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης και να απολαμβάνουν τη μουσική. Επιβάτες όλων των ηλικιών, κάτοικοι της πόλης αλλά και επισκέπτες από το εξωτερικό, έχουν αγκαλιάσει θερμά αυτή την πρωτοβουλία».

Οι σκέψεις για επέκταση της δράσης και σε άλλους σταθμούς του Μετρό, αλλά και οι ευρύτερες πολιτιστικές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται στο μέλλον, αποτελούν ήδη μέρος του σχεδιασμού της εταιρείας. «Εξετάζεται η δυνατότητα τοποθέτησης πιάνων και σε άλλους σταθμούς του δικτύου του Μετρό, όπως ο σταθμός Δημοτικό Θέατρο. Η ΣΤΑΣΥ δεν αντιμετωπίζει πλέον τους σταθμούς αποκλειστικά ως χώρους μετακίνησης. Η παρουσία του πιάνου εντάσσεται σε μια ευρύτερη φιλοσοφία που θέλει το Μετρό να λειτουργεί ως ζωντανός πυρήνας πολιτισμού μέσα στην πόλη. Ήδη, στον σταθμό Σύνταγμα λειτουργεί ανταλλακτική βιβλιοθήκη, και οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε εκθέσεις με αντίγραφα αρχαιολογικών ευρημάτων, παρουσιασμένα με σύγχρονη αισθητική. Παράλληλα, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πραγματοποιηθεί μουσικές εκδηλώσεις με σολίστ, χορωδίες και συνοδεία βιολιού, μεταμορφώνοντας τον σταθμό σε μια μικρή υπόγεια σκηνή».

Τέλος, όσον αφορά τη διάρκεια παραμονής του πιάνου στον σταθμό Μετρό Συντάγματος, η απάντηση της κας Κάπελα ήταν ξεκάθαρη: «Το πιάνο θα παραμείνει στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα τουλάχιστον έως το τέλος του έτους». Μέχρι τότε, το πιάνο θα συνεχίσει να προσφέρει μικρές μουσικές ανάσες στην καθημερινότητα της πόλης, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και σε έναν χώρο μετακίνησης μπορεί να βρει θέση ο πολιτισμός, η δημιουργικότητα και η ανθρώπινη σύνδεση.

Οι Έλληνες καλλιτέχνες παίρνουν θέση

Η Νίνα Μαζάνη είναι μια ανερχόμενη Ελληνίδα τραγουδίστρια και performer από την Ξάνθη που έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να τραβήξει τα βλέμματα της μουσικής σκηνής με τη χαρακτηριστική φωνή και τις δυνατές συνεργασίες της. Από τη viral διασκευή του 2022 μέχρι τις επιτυχίες της με τον Πάνο Μουζουράκη και το άλμπουμ «Φως», η πορεία της δείχνει μια καλλιτέχνιδα που εξελίσσεται συνεχώς, ενώ έχει ήδη αφήσει το στίγμα της και στη Disney αλλά και σε μεγάλες σκηνές δίπλα σε κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής.

Όταν ρωτήθηκε πώς της φαίνεται η τοποθέτηση του πιάνου στον σταθμό του Μετρό απάντησε: «Η ευκαιρία είναι ίσως το πιο όμορφο δώρο που μπορεί να προσφερθεί σε έναν άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κάποιον με ταλέντο. Στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς της πόλης, τον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, μπορεί κανείς τελικά να συναντήσει τα πάντα.

Τέτοιες πρωτοβουλίες με συγκινούν ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε μικρές εκπλήξεις στην καθημερινότητά μας, στιγμές που σπάνε τη ρουτίνα και μας θυμίζουν την ομορφιά που υπάρχει γύρω μας. Γι’ αυτό θεωρώ εξαιρετικά έξυπνη την επιλογή ενός τόσο κεντρικού και πολυσύχναστου σημείου, όπου χιλιάδες άνθρωποι περνούν καθημερινά κουρασμένοι πηγαίνοντας στη δουλειά τους, αγχωμένοι για κάποια εξέταση ή απλώς απολαμβάνοντας μια καλοκαιρινή βόλτα.

Μέσα σε αυτή τη διαρκή κίνηση, τους δίνεται η ευκαιρία να σταματήσουν για λίγο και να ακούσουν μουσικές κάθε είδους από ανθρώπους που αξίζουν να ακουστούν. Ανθρώπους με ταλέντο, πάθος και δημιουργικότητα, στους οποίους προσφέρεται ένας χώρος έκφρασης και στο κοινό μια όμορφη εμπειρία μέσα στην καρδιά της πόλης».

Η Daphne Lawrence είναι μία από τις πιο σύγχρονες και πολυσχιδείς παρουσίες της ελληνικής pop και indie pop σκηνής, με βάση την Αθήνα. Τραγουδίστρια, δημιουργός και παραγωγός, κινείται με άνεση ανάμεσα στην ερμηνεία και τη σύνθεση, χτίζοντας μια καλλιτεχνική ταυτότητα με φρέσκο ήχο, urban αισθητική και συνεχή πειραματισμό. Έγινε γνωστή μέσα από το «The Voice», όμως γρήγορα εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένη δημιουργό με προσωπικό ύφος, επιλέγοντας έναν πιο αυθεντικό δρόμο στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Στην ερώτηση για το πιάνο που βρίσκεται στον σταθμό του Μετρό του Συντάγματος, η ίδια σχολίασε: «Ένα πιάνο στο Σύνταγμα είναι ίσως από τις καλύτερες ιδέες που έχω ακούσει. Μπορείς να απολαύσεις μουσική από οποιονδήποτε άνθρωπο που περνάει και θέλει να ξεσπάσει, να αφεθεί και να αυτοσχεδιάσει. Ασε που μπορεί να περνάς τη χειρότερη σου μέρα, να ακούσεις το αγαπημένο σου κομμάτι ή κάποιο κομμάτι που είχες ξεχάσει πόσο πολύ σου άρεσε και να σου φτιάξει όλη η διάθεση. Η μουσική ενώνει, αυτό πλέον είναι δεδομένο. Τοποθετώντας, λοιπόν, ένα μουσικό όργανο στο κέντρο της πόλης, όπου περνάνε καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, μόνο καλό κάνει και μας θυμίζει μια άλλη εποχή. Φαντάσου εκεί που τρέχεις να προλάβεις για άλλη μια φορά, να ξεχνάς το άγχος σου και να απολαμβάνεις τη μουσική. Μαγεία.»