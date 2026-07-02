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Celeb World 02.07.2026

Πωλήθηκε η ιστορική κατοικία του Bob Dylan στο Harlem έναντι 2,8 εκατ. δολαρίων

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Μια κατοικία που συνδέθηκε με την ήσυχη, δημιουργική περίοδο του Bob Dylan αλλάζει σελίδα, διατηρώντας αναλλοίωτη την ιστορική της αύρα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η ιστορική κατοικία του Bob Dylan στο Harlem πουλήθηκε για 2,8 εκατομμύρια δολάρια.
  • Ο καλλιτέχνης έζησε στο σπίτι από το 1986 έως το 2000, επιλέγοντας διακριτικό τρόπο ζωής.
  • Το ακίνητο, χτισμένο το 1893, διατηρεί τον ιστορικό του χαρακτήρα με σύγχρονες ανέσεις.
  • Ο αγοραστής επέλεξε το σπίτι για να ζήσει μέσα στην ιστορία του, όχι για μετατροπές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ιστορική κατοικία του Bob Dylan στο Harlem δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη αγοραπωλησία ακινήτου, αλλά ένα κομμάτι μουσικής ιστορίας που αλλάζει χέρια. Το σπίτι όπου έζησε ο θρυλικός τραγουδοποιός από το 1986 έως το 2000 πωλήθηκε έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας το διαχρονικό ενδιαφέρον για χώρους που συνδέονται με εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

bob_dylan
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κατοικία βρίσκεται στη Striver’s Row του Harlem και χρονολογείται από το 1893, σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα Stanford White σε ύφος Αναγέννησης. Πρόκειται για ένα κτίριο που διατηρεί τον ιστορικό του χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει σύγχρονες ανέσεις, δημιουργώντας μια σπάνια ισορροπία ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

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Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Bob Dylan στο σπίτι, ο καλλιτέχνης επέλεξε έναν πιο διακριτικό τρόπο ζωής, μακριά από τη δημόσια έκθεση. Το ακίνητο διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, ξύλινη επένδυση στους εσωτερικούς χώρους, ευρύχωρο σαλόνι και κουζίνα που οδηγεί σε ανακαινισμένη εξωτερική βεράντα, ιδανική για ιδιωτικές στιγμές και συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με την καταχώριση της Sotheby’s International Realty, η κατοικία διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την αυθεντική της μορφή, στοιχείο που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς. Όπως τονίστηκε, ο αγοραστής επέλεξε το σπίτι όχι για να το μεταμορφώσει, αλλά για να ζήσει μέσα στην ιστορία του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πώληση του σπιτιού του Bob Dylan στο Harlem αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη μοναδική σχέση ανάμεσα στη μουσική κληρονομιά και την αστική ιστορία της Νέας Υόρκης. Σε μια γειτονιά με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, το συγκεκριμένο ακίνητο παραμένει ένα ζωντανό αποτύπωμα μιας εποχής που συνεχίζει να εμπνέει.

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Bob Dylan σπίτι
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