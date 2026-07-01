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Celeb News 01.07.2026

Sharon Stone: Η επιστροφή στην πασαρέλα, 30 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση

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Μετά από 30 χρόνια απουσίας από το modeling, η Sharon Stone επέστρεψε στο runway για χάρη του οίκου Vetements
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Sharon Stone επέστρεψε στην πασαρέλα του Παρισιού μετά από 30 χρόνια, για τον οίκο Vetements.
  • Η 68χρονη ηθοποιός περπάτησε με αυτοπεποίθηση, φορώντας ένα αυστηρό ασπρόμαυρο σύνολο.
  • Το modeling ήταν η πρώτη επαγγελματική δραστηριότητα της Stone, πριν την κινηματογραφική της καριέρα.
  • Η εμφάνιση της Stone στο Παρίσι αποτελεί δήλωση ότι η μόδα δεν αφορά μόνο τις νεαρές ηλικίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στον κόσμο της μόδας, όπου οι τάσεις αλλάζουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, υπάρχουν ορισμένες παρουσίες που παραμένουν σταθερές αξίες. Η Sharon Stone επιβεβαίωσε αυτόν τον κανόνα με τον πιο εμφατικό τρόπο, πραγματοποιώντας μια απρόσμενη επιστροφή στην πασαρέλα του Παρισιού, στο πλαίσιο του show του οίκου Vetements για τη συλλογή Άνοιξη 2027.

sharon_stone_runway_vetements
https://www.instagram.com/sharonstone/

Αν και έχουν περάσει περισσότερες από 3 δεκαετίες από την τελευταία της φορά σε runway, η κίνηση της Stone έμοιαζε απόλυτα φυσική. Με αυτοπεποίθηση που μόνο η πολυετής εμπειρία μπορεί να προσφέρει, η 68χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα αυστηρό, ασπρόμαυρο outfit. Το look της, ένα oversized σακάκι που παρέπεμπε σε ανδρική ραπτική, συνδυασμένο με ψηλές δερμάτινες μπότες πάνω από το γόνατο και μια ιδιόρρυθμη χρήση της γραβάτας, απέπνεε μια δυναμική θηλυκότητα που έγινε άμεσα το επίκεντρο των συζητήσεων.

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Από το Hollywood στο modeling

Για πολλούς, η ενασχόληση της Stone με τη μόδα ξεκίνησε παράλληλα με την καριέρα της στον κινηματογράφο, όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Πριν το «Βασικό ένστικτο» τη μετατρέψει σε παγκόσμιο σύμβολο, το modeling ήταν η πρώτη της επαγγελματική «στέγη». Όπως η ίδια δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της το 2025, η μόδα δεν σταμάτησε ποτέ να είναι η προσοδοφόρα πηγή εσόδων της: «Κερδίζω περισσότερα από το modeling παρά από τον κινηματογράφο. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι της πραγματικότητάς μου».

https://www.instagram.com/sharonstone/
https://www.instagram.com/sharonstone/

Η μνήμη ενός θρύλου

Η επιστροφή αυτή φέρει και μια νότα συγκίνησης. Η τελευταία της εμφάνιση σε catwalk ήταν το 1993, για λογαριασμό του αγαπημένου της φίλου, Valentino Garavani. Ο θάνατος του εμβληματικού σχεδιαστή σε ηλικία 93 ετών άφησε ένα κενό στην ηθοποιό, η οποία τον αποχαιρέτησε δημόσια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στιγμής: «Το αύριο δεν είναι δεδομένο, να αγαπάτε και να εκτιμάτε το σήμερα».

Η εμφάνιση της Stone στο Παρίσι δεν ήταν απλώς ένα «comeback». Ήταν μια δήλωση πως η μόδα δεν είναι μόνο για τις νέες ηλικίες, αλλά για εκείνους που έχουν το θάρρος να την υπηρετούν με χαρακτήρα. Η Sharon Stone, όπως αποδεικνύεται, παραμένει θρύλος όχι μόνο μπροστά από την κάμερα, αλλά και υπό το φως των προβολέων της πασαρέλας.

 

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modeling Sharon Stone
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